6 trường hợp này thí sinh được tuyển thẳng vào lớp 10 công lập tại Hà Nội

Thứ tư, 14:23 06/05/2026 | Giáo dục
GĐXH - Dưới đây là 6 trường hợp được tuyển thẳng vào lớp 10 THPT công lập năm học 2026 - 2027.

6 trường hợp được tuyển thẳng vào lớp 10 THPT công lập Hà Nội

Công văn 1166/SGDĐT-QLT ngày 25/3/2026 của Sở GD&ĐT Hà Nội hướng dẫn tuyển sinh lớp 10 năm học 2026 - 2027 nêu rõ những trường hợp được tuyển thẳng vào lớp 10 THPT công lập tại Hà Nội. Cụ thể:

Thứ nhất, học sinh Trường Phổ thông dân tộc nội trú đã hoàn thành chương trình giáo dục trung học cơ sở năm học 2025-2026 được tuyển thẳng vào lớp 10 trung học phổ thông của Trường Phổ thông dân tộc nội trú;

Thứ hai, học sinh là người dân tộc rất ít người được quy định tại Nghị định số 57/2017/NĐ-CP ngày 9/5/2017 của Chính phủ Quy định chính sách ưu tiên tuyển sinh và hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên (thuộc một trong 16 dân tộc sau: Cống, Mảng, Pu Péo, Si La, Cờ Lao, Bố Y, La Ha, Ngái, Chứt, Ơ Đu, Brâu, Rơ Măm, Lô Lô, Lự, Pà Thẻn, La Hủ).

Thứ ba, học sinh khuyết tật, là học sinh bị khiếm khuyết một hoặc nhiều bộ phận cơ thể hoặc bị suy giảm chức năng được biểu hiện dưới dạng không bình thường khiến cho lao động, sinh hoạt, học tập gặp khó khăn. Với học sinh thuộc diện này, gia đình cần nộp bản sao hợp lệ Giấy xác nhận khuyết tật do Chủ tịch UBND xã, phường cấp (Mẫu số 06 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2019/TT-BLĐTBXH ngày 2/1/2019 của Bộ Lao động và Thương binh xã hội (cũ)) cho cơ sở giáo dục khi làm hồ sơ đăng ký tuyển thẳng.

Thứ tư, học sinh trung học cơ sở đoạt giải cấp quốc gia do Bộ GD&ĐT tổ chức hoặc phối hợp với các Bộ và cơ quan ngang Bộ tổ chức trên quy mô toàn quốc đối với các cuộc thi, kỳ thi, hội thi về văn hóa, văn nghệ, thể thao; cuộc thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật.

Thứ năm, học sinh trung học cơ sở đoạt giải trong các cuộc thi quốc tế do Bộ trưởng Bộ GD&ĐT quyết định chọn cử.

Thứ sáu, vận động viên giành huy chương trong các giải thi đấu thể thao quốc gia trở lên.

6 trường hợp này thí sinh được tuyển thẳng vào lớp 10 công lập tại Hà Nội - Ảnh 1.

Sở GD&ĐT Hà Nội có hướng dẫn cụ thể các trường hợp được tuyển thẳng vào lớp 10 THPT công lập năm học 2026-2027. Ảnh minh họa: TL

Theo quy định điều kiện xét tuyển thẳng, học sinh (hoặc cha, mẹ, người giám hộ) phải có nơi cư trú tại Hà Nội và thuộc một trong các đối tượng nêu trên. Mỗi học sinh chỉ được đăng ký xét tuyển thẳng vào một trường trung học phổ thông công lập gần nơi cư trú. Trường hợp địa bàn chưa có trường công lập, có thể đăng ký vào trường công lập không chuyên gần nhất.

Nếu đủ điều kiện nhưng không đăng ký tuyển thẳng, học sinh vẫn phải tham gia kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập không chuyên năm học 2026-2027. Trường hợp muốn vào trường công lập chất lượng cao hoặc trường tư thục theo diện tuyển thẳng, học sinh cần đăng ký trực tiếp với từng trường.

Từ năm học 2026-2027, Hà Nội lần đầu tiên bỏ quy định phân tuyến tuyển sinh đối với học sinh đăng ký xét tuyển vào lớp 10 các trường trung học phổ thông công lập.

Lịch thi vào lớp 10 THPT tại Hà Nội

6 trường hợp này thí sinh được tuyển thẳng vào lớp 10 công lập tại Hà Nội - Ảnh 2.

6 trường hợp này thí sinh được tuyển thẳng vào lớp 10 công lập tại Hà Nội - Ảnh 3.Danh sách 90 trường tư thục Hà Nội xét học bạ vào lớp 10 năm 2026

GĐXH - Nhiều trường THPT tư thục tại Hà Nội thông báo tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027 bằng hình thức xét học bạ.

6 trường hợp này thí sinh được tuyển thẳng vào lớp 10 công lập tại Hà Nội - Ảnh 4.Tin mới nhất về lịch thi và cách tính điểm xét tuyển vào lớp 10 Hà Nội năm 2026

GĐXH - Sở GD&ĐT Hà Nội vừa ban hành hướng dẫn tuyển sinh lớp 10 năm học 2026 - 2027. Trong đó quy định rõ lịch thi, cách tính điểm xét tuyển và nguyên tắc xét nguyện vọng.

 

GĐXH - Mới 8 tuổi, Ngô Diễm Quỳnh đã có thể giao tiếp thành thạo tiếng Anh và tiếng Trung, tự viết kịch bản dự thi bằng tiếng Anh và xuất sắc lọt top 10 khu vực miền Trung cuộc thi “Thiếu nhi Việt Nam vươn ra thế giới”. Từ những đồi chè quê nhà, em đang kể câu chuyện của mình bằng một cách hồn nhiên, trong trẻo nhưng đầy tự tin.

Bộ GD&ĐT công bố lịch đăng ký xét tuyển đại học 2026 với nhiều mốc quan trọng, yêu cầu thí sinh thực hiện hoàn toàn trực tuyến.

GĐXH - Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tiếp tục được tổ chức theo chương trình Giáo dục phổ thông 2018, mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho học sinh từ khâu ôn tập đến quy trình làm hồ sơ xét tuyển.

GĐXH - Theo quy định, từ nay đến 17 giờ 00 ngày 5/5, thí sinh vẫn có quyền rà soát, điều chỉnh môn thi và các thông tin đăng kí tốt nghiệp THPT 2026 nếu có sai sót.

Sở GD-ĐT TP.HCM vừa công bố số liệu đăng ký nguyện vọng 1, kỳ thi lớp 10 năm học 2026 - 2027, trong đó có nhiều trường có tỷ lệ "chọi" cao.

Chưa hết hạn đăng ký, kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 đã ghi nhận hơn 1,2 triệu thí sinh - mức cao nhất từ trước tới nay, với nhiều thay đổi đáng chú ý trong lựa chọn môn thi và cách thức đăng ký.

Các trường đại học y dược công lập vừa công bố đề án tuyển sinh 2026 với những điều chỉnh quan trọng về chứng chỉ ngoại ngữ. Xu hướng chung là thắt chặt ngưỡng quy đổi điểm tuyệt đối và ưu tiên cộng điểm khuyến khích nhằm đảm bảo thực chất chất lượng đầu vào chuyên ngành.

Tốt nghiệp thạc sĩ Erasmus Mundus tại châu Âu, Phạm Vũ Minh trở về nước tích cực thúc đẩy các sáng kiến an ninh mạng và chuyển đổi số.

Chính sách hỗ trợ tài chính mang tính đột phá đang mở ra cơ hội lớn cho những cá nhân xuất sắc dấn thân vào lĩnh vực khoa học, công nghệ, đồng thời khẳng định quyết tâm của quốc gia trong việc đầu tư cho nguồn nhân lực chất lượng cao.

Bắt đầu từ tháng 5/2026, hàng loạt chính sách giáo dục quan trọng sẽ chính thức có hiệu lực, tạo ra những thay đổi căn bản trong quản lý trường học, hoạt động dạy thêm học thêm và số hóa hồ sơ người học.

GĐXH - Theo quy định, từ nay đến 17 giờ 00 ngày 5/5, thí sinh vẫn có quyền rà soát, điều chỉnh môn thi và các thông tin đăng kí tốt nghiệp THPT 2026 nếu có sai sót.

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

