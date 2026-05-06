6 trường hợp này thí sinh được tuyển thẳng vào lớp 10 công lập tại Hà Nội

6 trường hợp được tuyển thẳng vào lớp 10 THPT công lập Hà Nội

Công văn 1166/SGDĐT-QLT ngày 25/3/2026 của Sở GD&ĐT Hà Nội hướng dẫn tuyển sinh lớp 10 năm học 2026 - 2027 nêu rõ những trường hợp được tuyển thẳng vào lớp 10 THPT công lập tại Hà Nội. Cụ thể:

Thứ nhất, học sinh Trường Phổ thông dân tộc nội trú đã hoàn thành chương trình giáo dục trung học cơ sở năm học 2025-2026 được tuyển thẳng vào lớp 10 trung học phổ thông của Trường Phổ thông dân tộc nội trú;

Thứ hai, học sinh là người dân tộc rất ít người được quy định tại Nghị định số 57/2017/NĐ-CP ngày 9/5/2017 của Chính phủ Quy định chính sách ưu tiên tuyển sinh và hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên (thuộc một trong 16 dân tộc sau: Cống, Mảng, Pu Péo, Si La, Cờ Lao, Bố Y, La Ha, Ngái, Chứt, Ơ Đu, Brâu, Rơ Măm, Lô Lô, Lự, Pà Thẻn, La Hủ).

Thứ ba, học sinh khuyết tật, là học sinh bị khiếm khuyết một hoặc nhiều bộ phận cơ thể hoặc bị suy giảm chức năng được biểu hiện dưới dạng không bình thường khiến cho lao động, sinh hoạt, học tập gặp khó khăn. Với học sinh thuộc diện này, gia đình cần nộp bản sao hợp lệ Giấy xác nhận khuyết tật do Chủ tịch UBND xã, phường cấp (Mẫu số 06 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2019/TT-BLĐTBXH ngày 2/1/2019 của Bộ Lao động và Thương binh xã hội (cũ)) cho cơ sở giáo dục khi làm hồ sơ đăng ký tuyển thẳng.

Thứ tư, học sinh trung học cơ sở đoạt giải cấp quốc gia do Bộ GD&ĐT tổ chức hoặc phối hợp với các Bộ và cơ quan ngang Bộ tổ chức trên quy mô toàn quốc đối với các cuộc thi, kỳ thi, hội thi về văn hóa, văn nghệ, thể thao; cuộc thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật.

Thứ năm, học sinh trung học cơ sở đoạt giải trong các cuộc thi quốc tế do Bộ trưởng Bộ GD&ĐT quyết định chọn cử.

Thứ sáu, vận động viên giành huy chương trong các giải thi đấu thể thao quốc gia trở lên.

Sở GD&ĐT Hà Nội có hướng dẫn cụ thể các trường hợp được tuyển thẳng vào lớp 10 THPT công lập năm học 2026-2027.

Theo quy định điều kiện xét tuyển thẳng, học sinh (hoặc cha, mẹ, người giám hộ) phải có nơi cư trú tại Hà Nội và thuộc một trong các đối tượng nêu trên. Mỗi học sinh chỉ được đăng ký xét tuyển thẳng vào một trường trung học phổ thông công lập gần nơi cư trú. Trường hợp địa bàn chưa có trường công lập, có thể đăng ký vào trường công lập không chuyên gần nhất.

Nếu đủ điều kiện nhưng không đăng ký tuyển thẳng, học sinh vẫn phải tham gia kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập không chuyên năm học 2026-2027. Trường hợp muốn vào trường công lập chất lượng cao hoặc trường tư thục theo diện tuyển thẳng, học sinh cần đăng ký trực tiếp với từng trường.

Từ năm học 2026-2027, Hà Nội lần đầu tiên bỏ quy định phân tuyến tuyển sinh đối với học sinh đăng ký xét tuyển vào lớp 10 các trường trung học phổ thông công lập.

