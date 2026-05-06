Thi tốt nghiệp THPT 2026: Lịch sử, địa lý được chọn nhiều nhất
Số liệu đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2026 vừa được công bố, cho thấy sự chênh lệch đáng chú ý giữa các môn.
Chiều 6-5, Bộ GD-ĐT công bố số liệu thí sinh đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2026 theo môn thi.
Ngoài 2 môn bắt buộc là toán, ngữ văn thì 5 môn thi khác có số lượng thí sinh đăng ký dự thi cao, lần lượt: Lịch sử (570.800), địa lý (448.725), vật lý (389.630), ngoại ngữ (347.455), Giáo dục kinh tế và pháp luật (284.754), hoá học (253.966).
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 có 1.223.776 thí sinh dự thi. Thí sinh thi 4 môn trong đó toán, ngữ văn là bắt buộc, 2 môn tự chọn trong số các môn đã học ở bậc THPT.
Kỳ thi diễn ra trong 2 ngày 11 và 12-6-2026.
Với học sinh chưa tốt nghiệp THPT, công thức tính điểm xét tốt nghiệp gồm 50% từ điểm các môn thi; còn lại là điểm học bạ lớp 10, 11, 12 (50%) và điểm ưu tiên nếu có. Hầu hết đại học sử dụng kết quả kỳ thi này để xét tuyển đầu vào.
GĐXH - Mới 8 tuổi, Ngô Diễm Quỳnh đã có thể giao tiếp thành thạo tiếng Anh và tiếng Trung, tự viết kịch bản dự thi bằng tiếng Anh và xuất sắc lọt top 10 khu vực miền Trung cuộc thi "Thiếu nhi Việt Nam vươn ra thế giới". Từ những đồi chè quê nhà, em đang kể câu chuyện của mình bằng một cách hồn nhiên, trong trẻo nhưng đầy tự tin.