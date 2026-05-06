Thi tốt nghiệp THPT 2026: Lịch sử, địa lý được chọn nhiều nhất

Thứ tư, 18:30 06/05/2026 | Giáo dục

Số liệu đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2026 vừa được công bố, cho thấy sự chênh lệch đáng chú ý giữa các môn.

Chiều 6-5, Bộ GD-ĐT công bố số liệu thí sinh đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2026 theo môn thi.

Ngoài 2 môn bắt buộc là toán, ngữ văn thì 5 môn thi khác có số lượng thí sinh đăng ký dự thi cao, lần lượt: Lịch sử (570.800), địa lý (448.725), vật lý (389.630), ngoại ngữ (347.455), Giáo dục kinh tế và pháp luật (284.754), hoá học (253.966).

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 có 1.223.776 thí sinh dự thi. Thí sinh thi 4 môn trong đó toán, ngữ văn là bắt buộc, 2 môn tự chọn trong số các môn đã học ở bậc THPT.

Kỳ thi diễn ra trong 2 ngày 11 và 12-6-2026.

Với học sinh chưa tốt nghiệp THPT, công thức tính điểm xét tốt nghiệp gồm 50% từ điểm các môn thi; còn lại là điểm học bạ lớp 10, 11, 12 (50%) và điểm ưu tiên nếu có. Hầu hết đại học sử dụng kết quả kỳ thi này để xét tuyển đầu vào.

 

Huy Lân
6 trường hợp này thí sinh được tuyển thẳng vào lớp 10 công lập tại Hà Nội

Giáo dục - 4 giờ trước

GĐXH - Dưới đây là 6 trường hợp được tuyển thẳng vào lớp 10 THPT công lập năm học 2026 - 2027.

Cô bé 8 tuổi nói 2 ngoại ngữ, đưa hình ảnh đảo chè Nghệ An ra thế giới

Giáo dục - 7 giờ trước

GĐXH - Mới 8 tuổi, Ngô Diễm Quỳnh đã có thể giao tiếp thành thạo tiếng Anh và tiếng Trung, tự viết kịch bản dự thi bằng tiếng Anh và xuất sắc lọt top 10 khu vực miền Trung cuộc thi “Thiếu nhi Việt Nam vươn ra thế giới”. Từ những đồi chè quê nhà, em đang kể câu chuyện của mình bằng một cách hồn nhiên, trong trẻo nhưng đầy tự tin.

Tuyển sinh đại học 2026: Thí sinh đăng ký nguyện vọng từ 2/7, tối đa 15 lựa chọn

Giáo dục - 11 giờ trước

Bộ GD&ĐT công bố lịch đăng ký xét tuyển đại học 2026 với nhiều mốc quan trọng, yêu cầu thí sinh thực hiện hoàn toàn trực tuyến.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT mang lại lợi ích gì cho học sinh?

Giáo dục - 1 ngày trước

GĐXH - Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tiếp tục được tổ chức theo chương trình Giáo dục phổ thông 2018, mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho học sinh từ khâu ôn tập đến quy trình làm hồ sơ xét tuyển.

Thí sinh cần làm điều này để đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2026 không sai sót trước 17h chiều nay (5/5)

Giáo dục - 1 ngày trước

GĐXH - Theo quy định, từ nay đến 17 giờ 00 ngày 5/5, thí sinh vẫn có quyền rà soát, điều chỉnh môn thi và các thông tin đăng kí tốt nghiệp THPT 2026 nếu có sai sót.

10 trường có tỷ lệ 'chọi' vào lớp 10 cao nhất tại TP.HCM năm 2026

Giáo dục - 1 ngày trước

Sở GD-ĐT TP.HCM vừa công bố số liệu đăng ký nguyện vọng 1, kỳ thi lớp 10 năm học 2026 - 2027, trong đó có nhiều trường có tỷ lệ "chọi" cao.

Hơn 1,2 triệu thí sinh đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2026, lập kỷ lục mới

Giáo dục - 2 ngày trước

Chưa hết hạn đăng ký, kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 đã ghi nhận hơn 1,2 triệu thí sinh - mức cao nhất từ trước tới nay, với nhiều thay đổi đáng chú ý trong lựa chọn môn thi và cách thức đăng ký.

Mức quy đổi điểm IELTS của các trường Đại học Y Dược năm 2026

Giáo dục - 2 ngày trước

Các trường đại học y dược công lập vừa công bố đề án tuyển sinh 2026 với những điều chỉnh quan trọng về chứng chỉ ngoại ngữ. Xu hướng chung là thắt chặt ngưỡng quy đổi điểm tuyệt đối và ưu tiên cộng điểm khuyến khích nhằm đảm bảo thực chất chất lượng đầu vào chuyên ngành.

Thạc sĩ 9X sở hữu loạt học bổng danh giá về nước xây dựng sinh thái niềm tin số

Giáo dục - 3 ngày trước

Tốt nghiệp thạc sĩ Erasmus Mundus tại châu Âu, Phạm Vũ Minh trở về nước tích cực thúc đẩy các sáng kiến an ninh mạng và chuyển đổi số.

Học bổng đến 8,4 triệu đồng mỗi tháng cho 15 nhóm ngành chiến lược

Xã hội - 5 ngày trước

Chính sách hỗ trợ tài chính mang tính đột phá đang mở ra cơ hội lớn cho những cá nhân xuất sắc dấn thân vào lĩnh vực khoa học, công nghệ, đồng thời khẳng định quyết tâm của quốc gia trong việc đầu tư cho nguồn nhân lực chất lượng cao.

