Lào Cai: Lật xe khách tuyến Nghĩa Lộ - Mỹ Đình, nhiều người thương vong

Chia sẻ trên VietnamNet, ông Nguyễn Tiến Chiển (Chủ tịch UBND xã Việt Hồng) cho biết, vụ tai nạn xảy ra vào trưa ngày 13/10, khiến 2 người tử vong tại chỗ, 1 người bị thương nặng tiên lượng xấu cùng nhiều người bị thương.

Theo ông Chiển, khoảng 12h cùng ngày, trên tuyến đường tỉnh 172 đi qua xã Việt Hồng, xe khách mang BKS 21H-017.XX, chở khoảng 26 hành khách đang di chuyển theo hướng Nghĩa Lộ – Mỹ Đình. Khi đến khu vực chân dốc Vần (Km4+100), xe bất ngờ mất lái, lao thẳng vào ta luy dương bên đường. Cú va chạm mạnh khiến phần đầu xe bị biến dạng nặng, kính vỡ tung tóe, nhiều hành khách hoảng loạn.

Hiện trường vụ lật xe khách ở Lào Cai. Ảnh: H.T

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng xã Việt Hồng cùng Công an tỉnh Lào Cai đã có mặt tại hiện trường để cứu hộ, cứu nạn và điều tiết giao thông.

"Số lượng người bị thương cụ thể chưa thể xác định. Ngay sau vụ tai nạn, lực lượng chức năng đã lập tức đưa các nạn nhân bị thương tới Bệnh viện Bệnh viện Đa khoa số 1 Lào Cai", ông Chiển thông tin.

Người dân phải phá cửa kính lái để đưa những người ở trong xe ra ngoài. Ảnh: Dân Việt

Theo ghi nhận, tại hiện trường, chiếc xe khách lật nghiêng sau khi gặp nạn. Người dân phải phá cửa kính lái để đưa những người ở trong xe ra ngoài.

Hiện tại, lực lượng chức năng đang tiến hành khám xét khám nghiệm hiện trường để tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông.

