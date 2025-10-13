Lào Cai: Lật xe khách tuyến Nghĩa Lộ - Mỹ Đình, nhiều người thương vong
GĐXH - Một vụ tai nạn xe khách nghiêm trọng vừa xảy ra thuộc địa phận xã Việt Hồng, tỉnh Lào Cai. Cơ quan chức năng xác nhận có nhiều người bị thương vong.
Chia sẻ trên VietnamNet, ông Nguyễn Tiến Chiển (Chủ tịch UBND xã Việt Hồng) cho biết, vụ tai nạn xảy ra vào trưa ngày 13/10, khiến 2 người tử vong tại chỗ, 1 người bị thương nặng tiên lượng xấu cùng nhiều người bị thương.
Theo ông Chiển, khoảng 12h cùng ngày, trên tuyến đường tỉnh 172 đi qua xã Việt Hồng, xe khách mang BKS 21H-017.XX, chở khoảng 26 hành khách đang di chuyển theo hướng Nghĩa Lộ – Mỹ Đình. Khi đến khu vực chân dốc Vần (Km4+100), xe bất ngờ mất lái, lao thẳng vào ta luy dương bên đường. Cú va chạm mạnh khiến phần đầu xe bị biến dạng nặng, kính vỡ tung tóe, nhiều hành khách hoảng loạn.
Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng xã Việt Hồng cùng Công an tỉnh Lào Cai đã có mặt tại hiện trường để cứu hộ, cứu nạn và điều tiết giao thông.
"Số lượng người bị thương cụ thể chưa thể xác định. Ngay sau vụ tai nạn, lực lượng chức năng đã lập tức đưa các nạn nhân bị thương tới Bệnh viện Bệnh viện Đa khoa số 1 Lào Cai", ông Chiển thông tin.
Theo ghi nhận, tại hiện trường, chiếc xe khách lật nghiêng sau khi gặp nạn. Người dân phải phá cửa kính lái để đưa những người ở trong xe ra ngoài.
Hiện tại, lực lượng chức năng đang tiến hành khám xét khám nghiệm hiện trường để tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông.
Lịch nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 sắp tới sẽ dài 9 ngàyThời sự - 5 giờ trước
GĐXH - Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến về phương án nghỉ Tết âm lịch Bính Ngọ 2026. Theo đó công chức, viên chức, người lao động sẽ được nghỉ dài 9 ngày.
Tin mới vụ tài xế bị đánh vì từ chối chở đoàn đón dâu do "đợi quá lâu”Thời sự - 17 giờ trước
GĐXH - Liên quan vụ tài xế bị đánh vì từ chối chở đoàn đón dâu do "đợi quá lâu”, lãnh đạo UBND xã Tam Sơn (tỉnh Phú Thọ) xác nhận, vụ việc xảy ra tại địa bàn vào ngày 30/9. Công an xã đang thụ lý, giải quyết theo quy định.
Thời tiết Hà Nội hôm nay: Khối không khí lạnh sắp tràn về Thủ đô có mưa rét?Thời sự - 17 giờ trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, khu vực miền Bắc, đặc biệt là Hà Nội sẽ chịu ảnh hưởng của không khí lạnh yếu. Thời tiết có mưa rào, chuyển mát rõ rệt.
Tin không khí lạnh mới nhất: Dự báo thời điểm Hà Nội và miền Bắc chuyển mưa dông mạnhThời sự - 21 giờ trước
GĐXH - Theo dự báo của cơ quan khí tượng, do tác động của không khí lạnh yếu, khu vực Bắc Bộ có trong đó có Thủ đô Hà Nội có mưa từ chiều và đêm 13 - 15/10.
Tin sáng 13/10: Không khí lạnh tràn về miền Bắc; Bộ GD-ĐT ban hành quy định mới, tác động tới toàn bộ học sinh, giáo viên các trường chuyênThời sự - 21 giờ trước
GĐXH - Từ 13-14/10, miền Bắc đón một đợt không khí lạnh khiến nhiệt độ giảm; Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) vừa ban hành Thông tư 22/2025 quy định chương trình giáo dục nâng cao dành cho các môn chuyên trong trường THPT chuyên...
Hai xe 45 chỗ đưa đón công nhân liên tiếp bị bắn vỡ kính, hàng chục người hoảng loạnThời sự - 1 ngày trước
Hai chiếc ô tô 45 chỗ của Công ty vận tải Hoàng Long chở công nhân hợp đồng liên tiếp bị nã đạn vào cửa kính.
Vụ cháy 5 người chết ở Hà Nội: Hàng xóm kể chi tiết 2 xe máy bốc cháy, phun lửaThời sự - 1 ngày trước
Tiếng kêu cứu thất thanh vọng ra từ trong căn nhà bị lửa bao trùm, hàng xóm vội vã phá cửa, huy động hàng chục bình cứu hỏa mini dập lửa nhưng mọi nỗ lực đều tuyệt vọng trước sức nóng khủng khiếp. Tiếng kêu cứu chỉ kéo dài một phút rồi tắt lịm.
Dũng cảm lao xuống sông cứu người đàn ông đuối nướcThời sự - 2 ngày trước
GĐXH - Nghe tiếng kêu cứu, người đàn ông ở Huế không ngần ngại lao xuống dòng nước sâu, kịp thời cứu nạn nhân thoát khỏi nguy hiểm.
Vụ cháy khiến 5 người tử vong ở Hà Nội: Sơ bộ đánh giá ban đầu do cháy xe máy tại tầng 1Thời sự - 2 ngày trước
GĐXH - Ngày 11/10, đại diện UBND phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám (TP Hà Nội) cho biết, nguyên nhân vụ cháy đang được các cơ quan chức năng xác định cụ thể. Tuy nhiên, sơ bộ ban đầu đánh giá do phát sinh cháy xe máy tại tầng 1 dẫn tới cháy lan lên tầng trên.
Hà Nội yêu cầu khẩn trương khắc phục và làm rõ nguyên nhân vụ cháy nhà ở phố Kim HoaThời sự - 2 ngày trước
GĐXH - Ông Trần Sỹ Thanh yêu cầu các đơn vị tập trung khắc phục hậu quả, khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy nhà ở phố Kim Hoa.
Tin sáng 13/10: Không khí lạnh tràn về miền Bắc; Bộ GD-ĐT ban hành quy định mới, tác động tới toàn bộ học sinh, giáo viên các trường chuyênThời sự
GĐXH - Từ 13-14/10, miền Bắc đón một đợt không khí lạnh khiến nhiệt độ giảm; Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) vừa ban hành Thông tư 22/2025 quy định chương trình giáo dục nâng cao dành cho các môn chuyên trong trường THPT chuyên...