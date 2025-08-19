Thông tin mới nhất về nạn nhân vụ lật xe khách ở Đắk Lắk
GĐXH - Lãnh đạo Trung tâm Y tế Krông Búk (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đơn vị phối hợp với Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên tích cực cấp cứu, điều trị cho các bệnh nhân trong vụ lật xe khách.
"Sau khi tiếp nhận thông tin vụ tai nạn, Trung tâm Y tế Krông Búk đã cử tổ cấp cứu lưu động cùng phương tiện đến hiện trường để sơ cứu, đưa các nạn nhân về bệnh viện. Đồng thời huy động đội ngũ y, bác sĩ túc trực cứu chữa cho các bệnh nhân", vị lãnh đạo thông tin.
Sau khi vụ tai nạn xảy ra, Trung tâm Y tế Krông Búk đã tiếp nhận 38 người trong vụ lật xe khách. Trong đó, có 1 bệnh nhân bị mắc kẹt trong xe, sau nhiều giờ phá cửa xe mới đưa được ra ngoài.
Trung tâm đã chuyển 11 bệnh nhân lên Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên. Đồng thời, tiếp tục theo dõi, sàng lọc và chuyển lên tuyến trên một số bệnh nhân khác. Hiện sức khỏe của tất cả các bệnh nhân tạm ổn định.
Đến nay, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên đã tiếp nhận 5 bệnh nhân, 6 bệnh nhân còn lại đang trên đường chuyển lên bệnh viện.
"Trong số 5 bệnh nhân đã tiếp nhận, 1 bệnh nhân phải cắt bàn tay, 1 bệnh nhân phải cắt cẳng tay. Sức khỏe các bệnh nhân tạm thời ổn định", lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cho hay.
Camera hành trình ghi lại vụ lật xe.
Sáng 19/8, xe khách biển kiểm soát 50H-550.xx đi trên đường Hồ Chí Minh hướng từ Đắk Lắk đi Gia Lai. Khi đến đoạn Km1714+100 qua xã Krông Búk, chiếc xe lao xuống lề đường rồi lật nghiêng. Thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe có 40 hành khách.
Sau khi sự việc xảy ra, người dân cùng lực lượng chức năng đã dùng xà beng phá kính xe để đưa các nạn nhân ra ngoài.
Vụ tai nạn khiến 14 người bị thương. Tại hiện trường, người dân cùng cơ quan chức năng đập kính ô tô để giải cứu hành khách.
Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.
