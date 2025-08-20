Phạt gần 100 triệu đồng xe khách giường nằm chở quá số người quy định

Chiều 20/8, Trạm CSGT Phú Lộc (Phòng CSGT, Công an TP Huế) cho biết, vừa phát hiện và xử lý một xe khách chở quá số người quy định trên tuyến Quốc lộ 1.

Xe khách chở quá số người cho phép bị xử lý.

Khoảng 19h20 ngày 19/8, tổ tuần tra Trạm CSGT Phú Lộc phát hiện xe khách biển số 18B-021.06 chạy tuyến Nam - Bắc có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng kiểm tra.

Lực lượng chức năng phát hiện trên xe có số lượng hành khách vượt quá quy định, cụ thể xe chở quá 12 hành khách.

Trạm CSGT Phú Lộc lập biên bản đối với chủ xe và tài xế 2 lỗi vi phạm gồm: "Không xác nhận lệnh vận chuyển" và "Chở quá số người quy định". Mức xử phạt hành chính đối với 2 lỗi này lên tới gần 100 triệu đồng, tài xế còn bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Lực lượng chức năng bắn tốc độ, phát hiện một xe khách vi phạm.

Lãnh đạo Trạm CSGT Phú Lộc cho biết, đơn vị tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm, đặc biệt đối với xe khách giường nằm. Ngoài kiểm tra trực tiếp, sẽ bắn tốc độ để tiến hành xử phạt nguội với các xe vi phạm theo quy định.