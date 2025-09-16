Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

Hôn nhân viên mãn của Thanh Duy - Kha Ly, chờ 8 năm để được bế con đầu lòng

Thứ ba, 07:00 16/09/2025 | Thế giới showbiz
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

Cặp đôi Thanh Duy - Kha Ly sát cánh bên nhau từ khi khó khăn tay trắng đến khi đủ đầy. Họ nhận niềm vui đón con đầu lòng sau 8 năm chờ đợi.

Diễn viên Thanh Duy vừa trở lại với phim Lưới tình trên màn ảnh nhỏ. Anh đóng vai Hòa, một chàng trai nông thôn mồ côi từ nhỏ hiền lành, thông minh, nghị lực.

Hòa lớn lên cùng "thanh mai trúc mã" Thuận, hẹn thề tương lai sẽ cưới nhau.

Hôn nhân viên mãn của Thanh Duy - Kha Ly, chờ 8 năm để được bế con đầu lòng - Ảnh 1.

Diễn viên Thanh Duy trở lại màn ảnh.

Thế nhưng, khi bước ra thành phố, Hòa lại dần đánh mất chính mình. Sự cám dỗ vật chất đã kéo anh rời xa tình yêu trong sáng thuở ban đầu.

Từ một chàng trai chân chất, Hòa dần trở thành người đầy tham vọng, phụ bạc người con gái đã hy sinh tất cả cho mình.

Chia sẻ với VietNamNet , Thanh Duy nói có nhiều đồng cảm với nhân vật. Diễn viên cũng mồ côi cha từ nhỏ, một mình mẹ tảo tần nuôi anh ăn học.

Hôn nhân viên mãn của Thanh Duy - Kha Ly, chờ 8 năm để được bế con đầu lòng - Ảnh 2.

Hôn nhân viên mãn của Thanh Duy - Kha Ly, chờ 8 năm để được bế con đầu lòng - Ảnh 3.

Dẫu vậy, Thanh Duy nói anh khác nhân vật ở chỗ không tham vọng trèo cao và tránh để mình rơi vào cám dỗ.

Nhiều năm qua, Thanh Duy được nhiều đạo diễn “chọn mặt gửi vàng” cho các dự án phim truyền hình ăn khách.

Cách đây không lâu, Thanh Duy và bà xã - diễn viên Kha Ly hạnh phúc đón con gái chào đời sau quãng thời gian 8 năm chờ đợi.

Hôn nhân viên mãn của Thanh Duy - Kha Ly, chờ 8 năm để được bế con đầu lòng - Ảnh 4.

Vợ chồng Thanh Duy - Kha Ly có con sau 8 năm chờ đợi.

"Tôi không tạo áp lực cho vợ chuyện sinh nở, có con cũng được không có cũng chẳng sao. May mắn Lita - con gái chào đời sau 8 năm vợ chồng tôi chờ đợi.

Từ khi có con, gia đình vui gấp bội, vợ chồng tôi hiện tại đều lo nghĩ mọi thứ cho con", anh kể.

Hành trình làm cha giúp Thanh Duy trưởng thành hơn. Có những hôm lịch trình bận rộn, anh chỉ ở nhà cùng vợ con vài tiếng rồi trở lại phim trường.

Dù vậy, nam diễn viên vẫn giữ được nguồn năng lượng tươi mới vì tin rằng phía sau mình luôn có gia đình.

Hôn nhân viên mãn của Thanh Duy - Kha Ly, chờ 8 năm để được bế con đầu lòng - Ảnh 5.

Hôn nhân viên mãn của Thanh Duy - Kha Ly, chờ 8 năm để được bế con đầu lòng - Ảnh 6.

Thanh Duy - Kha Ly là 1 trong những cặp đôi kiểu mẫu trong giới phim ảnh miền Nam. Họ quen nhau từ lúc chưa có gì trong tay, từng chạy xe máy đi quay phim khắp các tỉnh thành phía Nam. Hiện cặp đôi sống trong căn nhà phố giá chục tỷ, thoải mái kinh tế.

Nhiều năm gắn bó, cả hai vẫn mặn nồng, hạnh phúc, chưa từng để xảy ra những tin đồn không hay.

Thanh Duy kể bí quyết nhờ cả 2 gạt bỏ cái tôi, biết lo nghĩ cho nhau và cố gắng sống tử tế nhất có thể.

Trước đây, nam diễn viên nóng tính, cộc cằn còn Kha Ly nhẫn nhịn. Dần dần anh tự tiết chế bản thân để không khí gia đình không căng thẳng.

Hôn nhân viên mãn của Thanh Duy - Kha Ly, chờ 8 năm để được bế con đầu lòng - Ảnh 7.

Vợ chồng Thanh Duy - Kha Ly hay hâm nóng tình cảm bằng các chuyến du lịch.

"Vợ chồng cưới quá lâu nên đôi lúc phải biết tự tạo lửa cho nhau. Tôi thỉnh thoảng rủ vợ đi du lịch, ăn uống hay mua quà tặng cô ấy. Một vài hành động dù nhỏ nhưng xuất phát từ tình cảm chân thành cũng ý nghĩa ", diễn viên bày tỏ.

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Cùng chuyên mục

Lương Thùy Linh gây chú ý làm MC song ngữ

Lương Thùy Linh gây chú ý làm MC song ngữ

Thế giới showbiz - 18 phút trước

GĐXH - Lương Thùy Linh ghi điểm khi làm MC hội nghị cấp cao với phong thái tự tin và khả năng ngoại ngữ. Cô tạo dấu ấn với hình ảnh áo dài và sự kết nối tinh tế.

Video: Hồ Quỳnh Hương hát ru con gây sốt mạng xã hội vì giọng hát êm ái, truyền cảm

Video: Hồ Quỳnh Hương hát ru con gây sốt mạng xã hội vì giọng hát êm ái, truyền cảm

Thế giới showbiz - 3 ngày trước

GĐXH - Hồ Quỳnh Hương chia sẻ video ẵm và hát ru cho con trai ngủ thu hút hàng nghìn lượt xem và bình luận khen ngợi.

Nữ giảng viên Cao đẳng Y tế Ninh Bình giành vương miện Hoa hậu Doanh nhân Hương sắc Việt Nam

Nữ giảng viên Cao đẳng Y tế Ninh Bình giành vương miện Hoa hậu Doanh nhân Hương sắc Việt Nam

Thế giới showbiz - 6 ngày trước

GĐXH - Tối 9/9 tại Khánh Hòa, nữ giảng viên Trường Cao đẳng Y tế Ninh Bình đã trở thành Hoa hậu Doanh nhân Hương sắc Việt Nam 2025 trong sự thuyết phục của khán giả và BGK.

Hot girl Hàn Hằng bất ngờ tung bộ ảnh bầu siêu dễ thương

Hot girl Hàn Hằng bất ngờ tung bộ ảnh bầu siêu dễ thương

Thế giới showbiz - 1 tuần trước

GĐXH - Tối 5/9, trên trang Instagram cá nhân hot girl Hàn Hằng và chồng Huyme đã đăng tải bộ ảnh bầu siêu đáng yêu: “The best chapter begins” (Chương đẹp nhất chính thức bắt đầu).

Cuộc sống độc thân quyến rũ ở tuổi U60 của Tiểu Long Nữ đẹp nhất màn ảnh

Cuộc sống độc thân quyến rũ ở tuổi U60 của Tiểu Long Nữ đẹp nhất màn ảnh

Thế giới showbiz - 1 tuần trước

Chuyện tình tan vỡ khiến nữ diễn viên này đau khổ và dần trở nên lãnh cảm với tình yêu, vì thế cô chọn cuộc sống độc thân dù đã bước qua tuổi 59.

Cưng xỉu khoảnh khắc đáng yêu cháu ngoại Diva Thanh Lam chào đón Quốc khánh 2/9

Cưng xỉu khoảnh khắc đáng yêu cháu ngoại Diva Thanh Lam chào đón Quốc khánh 2/9

Thế giới showbiz - 2 tuần trước

GĐXH - Diva Thanh Lam cùng con gái đưa cháu ngoại xuống phố tận hưởng không khí Quốc khánh đầu tiên của bé.

Bí mật về 'hoàng tử tình ca' Lê Tuấn sau 20 năm biến mất khỏi showbiz Việt

Bí mật về 'hoàng tử tình ca' Lê Tuấn sau 20 năm biến mất khỏi showbiz Việt

Thế giới showbiz - 2 tuần trước

Ca sĩ Lê Tuấn xuất hiện sau 20 năm rút lui khỏi showbiz, chia sẻ về thời hoàng kim, lý do dừng ca hát năm 2005, cuộc sống kinh doanh hiện tại và nỗi đau mất mẹ trong mùa Vu Lan.

Cuộc sống tuổi U60 bên chồng tỷ phú của mỹ nhân gợi cảm nhất 'Thiên long bát bộ'

Cuộc sống tuổi U60 bên chồng tỷ phú của mỹ nhân gợi cảm nhất 'Thiên long bát bộ'

Thế giới showbiz - 2 tuần trước

Tạo hình của nữ diễn viên này trong "Thiên long bát bộ" được nhiều khán giả khen ngợi và đến nay vẫn được gọi là "mỹ nhân gợi cảm nhất" của loạt phim.

Cưng xỉu khoảnh khắc đáng yêu con gái Đông Nhi – Ông Cao Thắng tròn 1 tuổi

Cưng xỉu khoảnh khắc đáng yêu con gái Đông Nhi – Ông Cao Thắng tròn 1 tuổi

Thế giới showbiz - 3 tuần trước

GĐXH - Vẻ ngoài đáng yêu của con gái Đông Nhi – Ông Cao Thắng trong loạt ảnh mừng sinh nhật tròn 1 tuổi đã đốn tim nhiều người hâm mộ.

Phương Mỹ Chi bật khóc khi đạt Quán quân 'Em xinh say hi', Á quân là LyHan

Phương Mỹ Chi bật khóc khi đạt Quán quân 'Em xinh say hi', Á quân là LyHan

Thế giới showbiz - 3 tuần trước

Tối 23/8, đêm công bố, trao giải của chương trình "Em xinh say hi" diễn ra tại TPHCM. Phương Mỹ Chi chính thức giành quán quân và á quân là LyHan.

Xem nhiều

Cưng xỉu khoảnh khắc đáng yêu con gái Đông Nhi – Ông Cao Thắng tròn 1 tuổi

Cưng xỉu khoảnh khắc đáng yêu con gái Đông Nhi – Ông Cao Thắng tròn 1 tuổi

Thế giới showbiz

GĐXH - Vẻ ngoài đáng yêu của con gái Đông Nhi – Ông Cao Thắng trong loạt ảnh mừng sinh nhật tròn 1 tuổi đã đốn tim nhiều người hâm mộ.

Cưng xỉu khoảnh khắc đáng yêu cháu ngoại Diva Thanh Lam chào đón Quốc khánh 2/9

Cưng xỉu khoảnh khắc đáng yêu cháu ngoại Diva Thanh Lam chào đón Quốc khánh 2/9

Thế giới showbiz
Mai Phương Thúy U40 chưa kết hôn: 'Muộn cũng đã muộn rồi, đâu thay đổi được gì'

Mai Phương Thúy U40 chưa kết hôn: 'Muộn cũng đã muộn rồi, đâu thay đổi được gì'

Thế giới showbiz
Nữ chính 'Nhật ký Vàng Anh' giờ là Đại úy công an, kín tiếng đời tư ở tuổi 40

Nữ chính 'Nhật ký Vàng Anh' giờ là Đại úy công an, kín tiếng đời tư ở tuổi 40

Thế giới showbiz
Video: Hồ Quỳnh Hương hát ru con gây sốt mạng xã hội vì giọng hát êm ái, truyền cảm

Video: Hồ Quỳnh Hương hát ru con gây sốt mạng xã hội vì giọng hát êm ái, truyền cảm

Thế giới showbiz

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top