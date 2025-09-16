Hôn nhân viên mãn của Thanh Duy - Kha Ly, chờ 8 năm để được bế con đầu lòng
Cặp đôi Thanh Duy - Kha Ly sát cánh bên nhau từ khi khó khăn tay trắng đến khi đủ đầy. Họ nhận niềm vui đón con đầu lòng sau 8 năm chờ đợi.
Diễn viên Thanh Duy vừa trở lại với phim Lưới tình trên màn ảnh nhỏ. Anh đóng vai Hòa, một chàng trai nông thôn mồ côi từ nhỏ hiền lành, thông minh, nghị lực.
Hòa lớn lên cùng "thanh mai trúc mã" Thuận, hẹn thề tương lai sẽ cưới nhau.
Thế nhưng, khi bước ra thành phố, Hòa lại dần đánh mất chính mình. Sự cám dỗ vật chất đã kéo anh rời xa tình yêu trong sáng thuở ban đầu.
Từ một chàng trai chân chất, Hòa dần trở thành người đầy tham vọng, phụ bạc người con gái đã hy sinh tất cả cho mình.
Chia sẻ với VietNamNet , Thanh Duy nói có nhiều đồng cảm với nhân vật. Diễn viên cũng mồ côi cha từ nhỏ, một mình mẹ tảo tần nuôi anh ăn học.
Dẫu vậy, Thanh Duy nói anh khác nhân vật ở chỗ không tham vọng trèo cao và tránh để mình rơi vào cám dỗ.
Nhiều năm qua, Thanh Duy được nhiều đạo diễn “chọn mặt gửi vàng” cho các dự án phim truyền hình ăn khách.
Cách đây không lâu, Thanh Duy và bà xã - diễn viên Kha Ly hạnh phúc đón con gái chào đời sau quãng thời gian 8 năm chờ đợi.
"Tôi không tạo áp lực cho vợ chuyện sinh nở, có con cũng được không có cũng chẳng sao. May mắn Lita - con gái chào đời sau 8 năm vợ chồng tôi chờ đợi.
Từ khi có con, gia đình vui gấp bội, vợ chồng tôi hiện tại đều lo nghĩ mọi thứ cho con", anh kể.
Hành trình làm cha giúp Thanh Duy trưởng thành hơn. Có những hôm lịch trình bận rộn, anh chỉ ở nhà cùng vợ con vài tiếng rồi trở lại phim trường.
Dù vậy, nam diễn viên vẫn giữ được nguồn năng lượng tươi mới vì tin rằng phía sau mình luôn có gia đình.
Thanh Duy - Kha Ly là 1 trong những cặp đôi kiểu mẫu trong giới phim ảnh miền Nam. Họ quen nhau từ lúc chưa có gì trong tay, từng chạy xe máy đi quay phim khắp các tỉnh thành phía Nam. Hiện cặp đôi sống trong căn nhà phố giá chục tỷ, thoải mái kinh tế.
Nhiều năm gắn bó, cả hai vẫn mặn nồng, hạnh phúc, chưa từng để xảy ra những tin đồn không hay.
Thanh Duy kể bí quyết nhờ cả 2 gạt bỏ cái tôi, biết lo nghĩ cho nhau và cố gắng sống tử tế nhất có thể.
Trước đây, nam diễn viên nóng tính, cộc cằn còn Kha Ly nhẫn nhịn. Dần dần anh tự tiết chế bản thân để không khí gia đình không căng thẳng.
"Vợ chồng cưới quá lâu nên đôi lúc phải biết tự tạo lửa cho nhau. Tôi thỉnh thoảng rủ vợ đi du lịch, ăn uống hay mua quà tặng cô ấy. Một vài hành động dù nhỏ nhưng xuất phát từ tình cảm chân thành cũng ý nghĩa ", diễn viên bày tỏ.
