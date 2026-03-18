Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

Hồng Đào lại nhận tin vui

Thứ tư, 17:00 18/03/2026 | Xem - nghe - đọc
Đỗ Quyên
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Nghệ sĩ Hồng Đào tiếp tục có phim điện ảnh được dự đoán sẽ trở thành "bom tấn" phim rạp mùa thu năm nay.

Cuộc sống của Hồng Đào ở tuổi U70

GĐXH - Hậu ly hôn, nghệ sĩ Hồng Đào dành trọn vẹn tâm huyết với nghề và tận hưởng cuộc sống bên người thân.

Tiếp nối thành công từ Chị dâu, Cục vàng của ngoại, nhà sản xuất - đạo diễn Khương Ngọc cùng ekip chính thức khởi quay bộ phim "Lên hương" cũng về chủ đề tâm lý gia đình vào sáng ngày 18/3. Đáng chú ý, những tên tuổi đình đám ở các bộ phim thuộc top doanh thu hàng đầu của Việt Nam đồng loạt góp mặt trong buổi cúng khai máy: Nghệ sĩ Hồng Đào, NSND Hồng Vân, NSƯT Tuyết Thu, Võ Tấn Phát, Hạ Anh, Quốc Khánh, Thiếu Lan…

Nghệ sĩ Hồng Đào dù rất bận rộn với nhiều dự án trong và ngoài nước nhưng chị vẫn nhận lời đạo diễn Khương Ngọc sau những phim thành công trước đó. Được biết, dự án vốn đã được đạo diễn Khương Ngọc "đánh úp" cách đây không lâu bằng hình ảnh trên mạng xã hội chỉ với hai chữ "Lên hương" được thiết kế độc đáo trên nền màu xanh lá, cùng với họa tiết màu nhũ vàng đồng, đỏ làm gợi nhớ đến màu sắc của cờ ngũ sắc, vàng mã,… Các đường nét trên ảnh cũng được cách điệu dựa trên ý tưởng từ làn khói bay khi thắp hương. 

Nghệ sĩ Hồng Đào trong buổi khai máy phim "Lên hương".

Từ khi tung "hint", Khương Ngọc không chia sẻ thêm bất kỳ thông tin gì nhưng ít nhiều khán giả cũng có thể đoán ra hàm ý cách sử dụng từ ngữ để truyền đạt thông tin về dự án mới của anh. Lên Hương với nghĩa đen là hành động thắp hương (nhang khói), thờ tự và nghĩa bóng là chuyển đổi thời vận từ xấu thành tốt, gặp nhiều may mắn, phát triển rực rỡ, thành công vượt trội, đặc biệt hơn so với giai đoạn trước.

Với dự án điện ảnh Lên Hương, Khương Ngọc còn giữ một vai trò mới là Giám Đốc Sản Xuất. Dàn diễn viên trong phim cũng là những gương mặt đầy ấn tượng. Tất cả đều là những nhân tố vàng góp mặt trong các dự án lớn trên màn ảnh rộng, thành tích doanh thu khủng, được khán giả đánh giá cao như: Nghệ sĩ Hồng Đào, NSND Hồng Vân, NSƯT Tuyết Thu, Võ Tấn Phát, Hạ Anh, Quốc Khánh,...

"Lên hương" xoay quanh câu chuyện về Tâm (Võ Tấn Phát thủ vai) làm nghề giao vịt quay. Để có tiền duy trì cuộc sống, Tâm chấp nhận một công việc "không tưởng": Nằm hòm cầu vận cho trại hòm đang ế ẩm của Bà Mũi (Nghệ sĩ Hồng Đào đảm nhận) - một người phụ nữ giảo hoạt, nghiện rượu. Sự kết hợp của "tổng tài" Võ Tấn Phát, nghệ sĩ Hồng Đào và có thêm cả "cô Hồng lái đò" Hạ Anh xinh đẹp bên cạnh nghề nghiệp kỳ quái trong "Lên hương", Khương Ngọc sẽ tạo ra cặp đôi mới trên màn ảnh rộng.

Phim điện ảnh "Lên hương" do CGV phát hành, dự kiến khởi chiếu tại các cụm rạp trên toàn quốc vào tháng 9/2026.

Hồng Đào nói gì khi có tin vui ở tuổi 64?

GĐXH - Hồng Đào không giấu được sự xúc động khi đón nhận tin vui bất ngờ ở Cánh diều vàng và hài hước gọi đây là "một cú wow" đầu năm.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top