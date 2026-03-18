Hồng Đào lại nhận tin vui

Cuộc sống của Hồng Đào ở tuổi U70 GĐXH - Hậu ly hôn, nghệ sĩ Hồng Đào dành trọn vẹn tâm huyết với nghề và tận hưởng cuộc sống bên người thân.

Tiếp nối thành công từ Chị dâu, Cục vàng của ngoại, nhà sản xuất - đạo diễn Khương Ngọc cùng ekip chính thức khởi quay bộ phim "Lên hương" cũng về chủ đề tâm lý gia đình vào sáng ngày 18/3. Đáng chú ý, những tên tuổi đình đám ở các bộ phim thuộc top doanh thu hàng đầu của Việt Nam đồng loạt góp mặt trong buổi cúng khai máy: Nghệ sĩ Hồng Đào, NSND Hồng Vân, NSƯT Tuyết Thu, Võ Tấn Phát, Hạ Anh, Quốc Khánh, Thiếu Lan…

Nghệ sĩ Hồng Đào dù rất bận rộn với nhiều dự án trong và ngoài nước nhưng chị vẫn nhận lời đạo diễn Khương Ngọc sau những phim thành công trước đó. Được biết, dự án vốn đã được đạo diễn Khương Ngọc "đánh úp" cách đây không lâu bằng hình ảnh trên mạng xã hội chỉ với hai chữ "Lên hương" được thiết kế độc đáo trên nền màu xanh lá, cùng với họa tiết màu nhũ vàng đồng, đỏ làm gợi nhớ đến màu sắc của cờ ngũ sắc, vàng mã,… Các đường nét trên ảnh cũng được cách điệu dựa trên ý tưởng từ làn khói bay khi thắp hương.

Nghệ sĩ Hồng Đào trong buổi khai máy phim "Lên hương".

Từ khi tung "hint", Khương Ngọc không chia sẻ thêm bất kỳ thông tin gì nhưng ít nhiều khán giả cũng có thể đoán ra hàm ý cách sử dụng từ ngữ để truyền đạt thông tin về dự án mới của anh. Lên Hương với nghĩa đen là hành động thắp hương (nhang khói), thờ tự và nghĩa bóng là chuyển đổi thời vận từ xấu thành tốt, gặp nhiều may mắn, phát triển rực rỡ, thành công vượt trội, đặc biệt hơn so với giai đoạn trước.

Với dự án điện ảnh Lên Hương, Khương Ngọc còn giữ một vai trò mới là Giám Đốc Sản Xuất. Dàn diễn viên trong phim cũng là những gương mặt đầy ấn tượng. Tất cả đều là những nhân tố vàng góp mặt trong các dự án lớn trên màn ảnh rộng, thành tích doanh thu khủng, được khán giả đánh giá cao như: Nghệ sĩ Hồng Đào, NSND Hồng Vân, NSƯT Tuyết Thu, Võ Tấn Phát, Hạ Anh, Quốc Khánh,...

"Lên hương" xoay quanh câu chuyện về Tâm (Võ Tấn Phát thủ vai) làm nghề giao vịt quay. Để có tiền duy trì cuộc sống, Tâm chấp nhận một công việc "không tưởng": Nằm hòm cầu vận cho trại hòm đang ế ẩm của Bà Mũi (Nghệ sĩ Hồng Đào đảm nhận) - một người phụ nữ giảo hoạt, nghiện rượu. Sự kết hợp của "tổng tài" Võ Tấn Phát, nghệ sĩ Hồng Đào và có thêm cả "cô Hồng lái đò" Hạ Anh xinh đẹp bên cạnh nghề nghiệp kỳ quái trong "Lên hương", Khương Ngọc sẽ tạo ra cặp đôi mới trên màn ảnh rộng.

Phim điện ảnh "Lên hương" do CGV phát hành, dự kiến khởi chiếu tại các cụm rạp trên toàn quốc vào tháng 9/2026.