Hồng Đào được danh hài hải ngoại rủ đi xem phim
GĐXH - Danh hài hải ngoại Vân Sơn rủ Hồng Đào đi xem phim mới 'Đại tiệc trăng máu 8'. Khán giả thích thú với màn tương tác thú vị của hai nghệ sĩ.
Mới đây, danh hài hải ngoại Vân Sơn bất ngờ thu hút sự chú ý khi chia sẻ hình ảnh chụp cùng Hồng Đào đính kèm dòng trạng thái dí dỏm: "Tối nay tôi có hẹn với bé này đi xem phim 'Đại tiệc trăng máu 8". Đáp lại đàn anh, Hồng Đào hài hước: "Đi xem phim với nam tài tử chính chắc hồi hộp lắm".
Màn tung hứng nhẹ nhàng nhưng duyên dáng của cả hai nghệ sĩ khiến fan thích thú, đồng thời dành sự quan tâm với dự án điện ảnh mới mà Vân Sơn tham gia. Đáng chú ý, trong phim còn có sự tham gia của Quang Minh – chồng cũ của Hồng Đào. Thậm chí video chung khung hình của Vân Sơn cùng Quang Minh và vợ mới cũng nhận hàng triệu lượt theo dõi, quan tâm, tò mò trên mạng xã hội.
Thực tế, Vân Sơn và Hồng Đào vốn là đôi nghệ sĩ thân thiết thiết lâu năm ở làng giải trí Việt. Vì sự ăn ý và những phát ngôn đầy cảm xúc, cả hai lần nhiều lần vướng tin đồn tình cảm. Trong chương trình "Vân Sơn cùng người nổi tiếng" năm 2025, Hồng Đào đã làm rõ: "Chúng tôi là đồng nghiệp và thân thiết như người trong nhà. Từ khi tôi mới hát Mỹ đã làm việc với anh Vân Sơn cho đến bây giờ. Hai gia đình cũng xem nhau như người thân".
Vân Sơn cũng hài hước giải thích công việc bị "ghép đôi": "Khán giả thương Hồng Đào, thấy cô ấy một mình nên muốn ghép đôi thôi". Ngay sau đó, Hồng Đào khẳng định chắc chắn: "Tôi không hề bơ phờ. Xung quanh tôi có rất nhiều người thương yêu".
Dù phủ nhận chuyện tình cảm, Vân Sơn lại dành nhiều lời khen cho Hồng Đào. Anh bình thản chia sẻ từng "mê muội" nữ nghệ sĩ: "Khi còn ở Việt Nam, tôi từng mê Hồng Đào vì cô ấy quá đẹp. Bây giờ vẫn đẹp. Không chỉ nhan sắc, tôi còn mê tài năng của Hồng Đào ở nhiều lĩnh vực".
Nam danh hài đánh giá cao sự đa năng của đồng nghiệp – từ sân khấu trầm, hài, điện ảnh đến vai trò MC. Thậm chí, anh còn tiết lộ từng đọc lại các bình luận của khán giả để hiểu vì sao Hồng Đào được yêu mến như vậy.
Chân dung Phương Thu - nữ diễn viên VTV vừa trở thành Á hậu Mrs Earth Vietnam 2026Giải trí - 2 giờ trước
GĐXH - Nguyễn Phương Thu vừa giành Á hậu 3 tại Mrs Earth Vietnam 2026. Cô không chỉ gây chú ý với nhan sắc mà còn là gương mặt quen thuộc của khán giả phim giờ vàng VTV.
Cát-xê khó tin của 'Tây du ký': Một diễn viên được trả gấp 10 lần Tôn Ngộ KhôngThế giới showbiz - 9 giờ trước
Đóng vai chính trong 'Tây du ký' nhưng ít ai biết Lục Tiểu Linh Đồng có mức cát-xê thấp hơn một nam diễn viên phụ tới 10 lần.
Trịnh Thu Bình: Từ sinh viên Y khoa đến Á hậu Mrs Earth Vietnam 2026Giải trí - 21 giờ trước
GĐXH - Trịnh Thu Bình - cựu sinh viên Y khoa, vừa đăng quang Á hậu Mrs Earth Vietnam 2026. Cô sẽ đại diện Việt Nam tại Mrs Universe 2026.
Sắp có phim 'Nữ biệt động Sài Gòn'Xem - nghe - đọc - 21 giờ trước
GĐXH - Điện ảnh Công an Nhân dân hợp tác với đạo diễn Hàm Trần thực hiện dự án phim "Nữ biệt động Sài Gòn".
Hoa hậu Thanh Thủy gây chú ý với vẻ đẹp của hòa bình ngày 30/4Giải trí - 1 ngày trước
GĐXH - Hoa hậu Thanh Thủy gây ấn tượng với bộ ảnh vẻ đẹp của hoà bình trong ngày Giải phóng miền Nam 30/4. Cô kết nối tinh thần dân tộc qua trang phục giản dị, địa điểm ý nghĩa và gần gũi.
'Tây du ký' sắp có phiên bản mới sau hơn 40 nămGiải trí - 1 ngày trước
GĐXH - Phiên bản mới của bộ phim đình đám một thời "Tây du ký" dự định được thực hiện với kinh phí lớn, tuyển chọn diễn viên kỹ lưỡng.
Hoa hậu Hà Trúc Linh gây chú ý ngày 30/4Giải trí - 1 ngày trước
GĐXH - Hoa hậu Hà Trúc Linh gây chú ý với bộ ảnh kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam 30/4. Cô truyền tải thông điệp tự hào dân tộc qua trang phục truyền thống và bối cảnh ý nghĩa.
Nam thần VFC - bạn thân Hồng Đăng sở hữu chung cư, nhà biệt thự, khu nghỉ dưỡng sang trọngThế giới showbiz - 1 ngày trước
GĐXH - Mạnh Trường nổi tiếng là nam thần trong "vũ trụ" VFC với nhiều phim hot giờ vàng. Nhờ có một sự nghiệp thành công nên ở đời thực, nam diễn viên gây choáng khi để lộ nhiều khối bất động sản khổng lồ.
Chủ công ty chủ quản gây sức ép lên Hoa hậu Vi MinhXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Quỳnh Mai quyết định rút toàn bộ ê-kíp đang hỗ trợ Hoa hậu Vi Minh nhằm gây thêm sức ép.
Khi tiếng cười bình dân lên ngôi giữa mùa phim dịp lễCâu chuyện văn hóa - 1 ngày trước
“Trùm Sò” của đạo diễn Đức Thịnh là một trong số ít phim khai thác chất liệu hài dân gian góp mặt trong đường đua điện ảnh dịp lễ năm nay.
Lê Khánh: 'Chồng không may mắn trong nghệ thuật như tôi nhưng lại rất giỏi kinh doanh'Giải trí
GĐXH - "Trong nghề diễn, có thể tôi may mắn hơn chồng nhưng tôi lại không giỏi kinh doanh, còn chồng tôi rất nhanh nhạy trong lĩnh vực này. Anh rất giỏi và đó là điều tôi thực sự ngưỡng mộ!", Lê Khánh chia sẻ về ông xã là đồng nghiệp kém tuổi.