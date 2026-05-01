Hồng Đào được danh hài hải ngoại rủ đi xem phim

Mới đây, danh hài hải ngoại Vân Sơn bất ngờ thu hút sự chú ý khi chia sẻ hình ảnh chụp cùng Hồng Đào đính kèm dòng trạng thái dí dỏm: "Tối nay tôi có hẹn với bé này đi xem phim 'Đại tiệc trăng máu 8". Đáp lại đàn anh, Hồng Đào hài hước: "Đi xem phim với nam tài tử chính chắc hồi hộp lắm".

Màn tung hứng nhẹ nhàng nhưng duyên dáng của cả hai nghệ sĩ khiến fan thích thú, đồng thời dành sự quan tâm với dự án điện ảnh mới mà Vân Sơn tham gia. Đáng chú ý, trong phim còn có sự tham gia của Quang Minh – chồng cũ của Hồng Đào. Thậm chí video chung khung hình của Vân Sơn cùng Quang Minh và vợ mới cũng nhận hàng triệu lượt theo dõi, quan tâm, tò mò trên mạng xã hội.

Thực tế, Vân Sơn và Hồng Đào vốn là đôi nghệ sĩ thân thiết thiết lâu năm ở làng giải trí Việt. Vì sự ăn ý và những phát ngôn đầy cảm xúc, cả hai lần nhiều lần vướng tin đồn tình cảm. Trong chương trình "Vân Sơn cùng người nổi tiếng" năm 2025, Hồng Đào đã làm rõ: "Chúng tôi là đồng nghiệp và thân thiết như người trong nhà. Từ khi tôi mới hát Mỹ đã làm việc với anh Vân Sơn cho đến bây giờ. Hai gia đình cũng xem nhau như người thân".

Vân Sơn cũng hài hước giải thích công việc bị "ghép đôi": "Khán giả thương Hồng Đào, thấy cô ấy một mình nên muốn ghép đôi thôi". Ngay sau đó, Hồng Đào khẳng định chắc chắn: "Tôi không hề bơ phờ. Xung quanh tôi có rất nhiều người thương yêu".

Vì mối quan hệ thân thiết với Hồng Đào nên người hâm mộ từng "soi" thái độ của danh hài Vân Sơn khi chụp chung với Quang Minh và vợ mới trong buổi ra mắt phim cách đây không lâu.

Dù phủ nhận chuyện tình cảm, Vân Sơn lại dành nhiều lời khen cho Hồng Đào. Anh bình thản chia sẻ từng "mê muội" nữ nghệ sĩ: "Khi còn ở Việt Nam, tôi từng mê Hồng Đào vì cô ấy quá đẹp. Bây giờ vẫn đẹp. Không chỉ nhan sắc, tôi còn mê tài năng của Hồng Đào ở nhiều lĩnh vực".

Nam danh hài đánh giá cao sự đa năng của đồng nghiệp – từ sân khấu trầm, hài, điện ảnh đến vai trò MC. Thậm chí, anh còn tiết lộ từng đọc lại các bình luận của khán giả để hiểu vì sao Hồng Đào được yêu mến như vậy.



