Hồng Đào có 2 con gái nhưng không muốn nuôi và chăm sóc cháu ngoại vì lý do đặc biệt

Hồng Đào không có trải nghiệm làm người giàu ngoài đời

Chị Hồng Đào thân mến, cảm xúc của chị thế nào khi tiếp tục được Khương Ngọc ngỏ ý mời tham gia phim "Cục vàng của ngoại"?

- Có hai cảm xúc khiến tôi quyết định nhận lời mời từ ê-kíp sản xuất vào vai bà Khanh trong "Cục vàng của ngoại". Thứ nhất, dẫu là đã cùng làm việc với Khương Ngọc ở phim "Chị dâu" nhưng với bộ phim mới này vai diễn của tôi có thể được xem là mới mẻ hơn nên không mang đến sự nhàm chán.

Điều thứ 2 đó chính là được gặp lại Việt Hương, Lê Khánh, Tuấn Khải với những tuyến vai đầy đủ những hỉ, nộ, ái, ố của gia đình nên quả thực tôi vừa vui, vừa áp lực.

Hồng Đào trong tạo hình phim "Cục vàng của ngoại".

Cái áp lực của chị có đến từ sự e ngại mình lặp lại hình ảnh cũ không?

- Tôi nghĩ rằng không chỉ là áp lực của riêng tôi mà có lẽ tất cả các diễn viên đều sẽ có cảm giác này nhất là cùng một đề tài gia đình, cùng đạo diễn và ê-kíp tương đồng như vậy. Tuy nhiên, khi trao đổi với ê-kíp sản xuất cũng như tìm hiểu kịch bản tôi định hình được rõ nhân vật trong "Cục vàng của ngoại" và "Chị dâu" là hai hình tượng, cá tính có nhiều điểm khác biệt nên tôi cũng phần nào gỡ bỏ được những băn khoăn và quyết định nhận lời. Hơn nữa, tôi nghĩ mình là một diễn viên thì việc chủ động tự biến hóa để không lặp lại những vai diễn trước cũng là điều cần thiết.

Những vai diễn chị nhận suốt thời gian qua đều gắn với hình ảnh người phụ nữ trong gia đình và "Cục vàng của ngoại" cũng không ngoại lệ, chị có thể chia sẻ thêm về sự khác biệt của hình tượng trong vai bà Khanh?

Sau khi đọc kịch bản và định hình rõ nét hơn về nhân vật tôi thấy mình hoàn toàn có thể làm khác đi so với các vai diễn trước đây. Có một điều nếu khán giả để ý sẽ thấy, nhà sản xuất hay đạo diễn hầu như đều đặt để tôi vào những vai phụ nữ giàu có nhưng giàu thì có muôn hình vạn trạng: Giàu thật, giàu giả, giàu ngầm, giàu nổi… Thú thật, tôi không có kinh nghiệm thực tế đó là trải qua sự giàu có ngoài đời thật nên với mỗi vai diễn tôi đều cố gắng để nghĩ cách thể hiện sao cho có sự khác biệt rồi phải đi tìm hiểu về người giàu họ ra sao (cười lớn).

Vai diễn lần này chị có thấy phù hợp với bản thân mình không?

Trước kia mỗi lần nhận vai thấy cái gì không phù hợp để diễn xuất tốt nhất tôi cãi bằng được nhưng giờ các bạn trẻ rất giỏi, họ có ê-kíp bài bản thực hiện cũng như mỗi một hình ảnh từ phục trang đến trang điểm đều có thông điệp nhất định họ muốn gửi gắm vào "thay lời muốn nói" lột tả cá tính mỗi nhân vật nên tôi tôn trọng họ cũng như quyết định của nhà sản xuất. Trừ khi có những gì vô lý thì mình mới có ý kiến. Đối với Cục vàng của ngoại, tôi nghĩ trang phục có phần hơi nhu mì so với nhân vật mình thể hiện. Nếu như sặc sỡ hơn thì có lẽ sẽ khắc họa được rõ nét thêm phần nào vai diễn ấy.

Trong nhiều phim, Hồng Đào vào vai người giàu nhưng chị chia sẻ "ngoài đời không có kinh nghiệm giàu có".

Không can thiệp vào chuyện nuôi dạy cháu

Cũng là một bà ngoại tương lai, chị có nghĩ đến một lúc nào đó thay con mình chăm sóc cháu?

- Thường người ta vẫn nói là khi có cháu những người phụ nữ sẽ thương cháu hơn thương con nhưng vì tôi cũng chưa có kinh nghiệm làm bà ngoại nên quan điểm của tôi không biết có giống với nhiều người cùng thế hệ hay không. Tôi sinh con thời điểm giai đoạn 199x – 2000 và cách nuôi của thời điểm đó khác hoàn toàn với cách nuôi con những năm 196x của mẹ tôi. Vì thế, nếu sau này có cháu tôi sẽ để con mình giáo dục, chăm sóc còn mình không tham gia bởi mỗi giai đoạn một khác mà. Chẳng hạn thời của tôi, khi con sốt là cởi áo ra chườm nước lạnh, nhưng thời mẹ tôi nuôi tôi cứ sốt là phải ủ thêm chăn. Cho nên mỗi suy nghĩ, cách thức giáo dục ở mỗi thời đều có sự khác biệt, tốt nhất vẫn là để trực tiếp bố mẹ nuôi dạy con của mình. Còn những khi con cần tôi hỗ trợ, giúp đỡ việc này việc kia tôi vẫn luôn sẵn sàng.

Hồng Đào trong phim nuôi và chăm sóc cháu ngoại nhưng ngoài đời chị muốn để các con tự quyết.

Chị cảm nhận thế nào về nhân vật bà Khanh trong "Cục vàng của ngoại" và thấy có điểm gì giống hay khác với Hồng Đào?

- Nhân vật bà Khanh là từ đầu bà đã thấy con mình không có khả năng chăm sóc cho cháu ngoại, gần như bà đóng vai trò người mẹ đến 95% và bản thân bà ấy cũng không đồng tình với sự vô trách nhiệm của con gái mình. Vì chưa có cháu ngoại và mỗi hoàn cảnh khác nhau nên để nói điểm giống và khác thì cũng rất khó. Có thể bây giờ tôi nói mình không nuôi cháu nhưng khi có cháu rồi vì quá thương yêu mà tôi lại "xắn tay" vào và làm những điều mình vốn nghĩ bản thân sẽ không bao giờ làm thì sao. Không ai nói trước được điều gì cả.

Chị từng chia sẻ mỗi một tác phẩm trước khi nhận lời tham gia sẽ đều có sự lựa chọn kĩ càng hoặc mang đến cho chị một trải nghiệm mới mẻ, "Cục vàng của ngoại" có phải một tác phẩm như vậy?

- Theo tôi, mỗi nghệ sĩ khi được chinh phục những gì mới đều sẽ cảm thấy phấn khích bởi nó không chỉ là trải nghiệm của bản thân mà còn thể hiện sự tin cậy mà nhà sản xuất dành cho năng lực của mình. Tuy vậy, dù đã nhiều năm đóng phim nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ vai diễn nào nằm sẵn trong khả năng của mình mà mỗi nhân vật sẽ đều cố gắng thể hiện sao cho cảm xúc nhất. Như tôi chia sẻ ở trên, vai bà Khanh vừa giàu có lại vừa thay con nuôi cháu – cả hai cái đó tôi đều chưa có kinh nghiệm thực tế nhưng hình tượng nhân vật này trước đây tôi cũng đã từng đảm nhiệm một vài lần trong các vở diễn. Cho nên lần này tôi chọn lọc từ những vai diễn trước đó và khiến nó trở nên mới mẻ hơn với một tâm lý khác.

Hồng Đào và 2 con gái. Ảnh: FBNV

- Chị có mong sớm có cháu ngoại không khi 2 cô con gái đều cũng đã lớn?

Tôi không có suy nghĩ vì muốn có cháu mà ép buộc hay thúc giục các con về chuyện lập gia đình. Còn tôi chỉ mong con mình được hạnh phúc và tôn trọng quyết định của các con. Nếu bị ép buộc theo lời phụ huynh mà sau này các con không hạnh phúc thì sao?

Các con chị có chia sẻ với chị về chuyện tình cảm riêng tư và xin tư vấn gì từ mẹ bao giờ chưa?

- Con tôi 18 tuổi thi đậu Đại học là đã ra ở riêng rồi. Khi có bạn trai các con cũng thông tin cho tôi biết và cũng đi ăn cơm hai gia đình với nhau để biết bạn của con mình như vậy thôi chứ tôi không can thiệp vào các mối quan hệ của chúng bao giờ. Con tôi còn giao hẹn trước: "Khi con đám cưới mẹ chỉ được mời 15 người thân thiết và có ý nghĩa nhất với con vì đây là đám cưới của con (cười lớn)".

Nội dung tác phẩm này xây nên mối quan hệ có khoảng cách rất lớn giữa bà Khanh và con gái khi họ không chia sẻ hay thể hiện được sự quan tâm, chia sẻ với nhau, Còn Hồng Đào và các con thì sao?

- Người châu Á mình tôi thấy rất hiếm có bố mẹ nào có thể trò chuyện được với con cái nhất là thể hiện tình cảm khi các con bắt đầu lớn dần lên mà tôi thấy đó là điều không nên. Tôi nghĩ có rất nhiều cách cùng các con tạo ra những khoảnh khắc, những buổi trò chuyện thân tình để cùng nhau chia sẻ. Những gì ấm ức trong lòng khi được bày tỏ sẽ dễ giải quyết hơn và cũng khiến gia đình xích lại gần nhau hơn, đó cũng là cách mà tôi và con mình gắn kết với nhau trong đời sống hàng ngày.

Phim điện ảnh Cục vàng của ngoại là phim thuộc thể loại tâm lý gia đình, đong đầy cảm xúc. Đạo diễn Khương Ngọc lựa chọn hành trình lớn lên từ khi mới lọt lòng mẹ của đứa cháu ngoại cùng người bà dần già đi, bước vào tuổi xế chiều để khắc họa tình cảm yêu thương dẫu xảy ra bất kỳ biến cố nào trong cuộc đời thì cũng không bao giờ mất đi của người mẹ thứ hai mang tên bà ngoại. Về nhân vật bà Khanh do Hồng Đào thủ vai, bà làm nghề môi giới bất động sản, hoạt bát, chăm chút ngoại hình và có phần sính ngoại. Bà Khanh sống độc thân cùng gia đình con gái tên Diễm (Lê Khánh thủ vai), con rể tên Dũng (Tuấn Khải) và cháu ngoại (Thư Đan). Vì con gái không nỗ lực làm những công việc tử tế mà chỉ biết vào đánh đề, ghi số, làm chủ hụi cho những người trong xóm nên bà Khanh gánh luôn phần trách nhiệm lo lắng, nuôi cháu học ở trường quốc tế với chi phí rất cao chỉ với mục đích mong muốn cháu sẽ có một cuộc sống tốt đẹp ở tương lai. Tuy nhiên, biến cố gia đình ập đến, thị trường bất động sản xuống dốc, bà Khanh ngày một trở thành người phụ nữ trầm lặng, sống tách biệt với xóm giềng hơn.

Hồng Đào trong phim "Cục vàng của ngoại".

Ảnh, clip: ĐLP cung cấp