Tuổi ấu thơ thời 6X, 7X của Hồng Đào, Việt Hương có gì đặc biệt?

Bộ phim điện ảnh "Cục vàng của ngoại" vừa tiếp tục "chiêu đãi" khán giả bằng những thước phim hậu trường hiếm có, hé lộ nỗ lực đáng trân trọng của ê-kíp trong việc tái hiện một khu xóm Sài Gòn trải qua bốn mùa Xuân - Hạ - Thu - Đông trong năm.

Những hình ảnh ấy không chỉ mang tính nghệ thuật, mà còn ẩn chứa một tầng nghĩa sâu xa khi bốn mùa chính là ẩn dụ quá trình trưởng thành của đứa cháu nhỏ nói riêng và biến chuyển của đời người nói chung. Xuân - Hạ - Thu - Đông còn là bốn chặng đường đời của bà ngoại ngoại (Việt Hương thủ vai), gợi nhắc về những hồi ức thân thương, nơi tình làng nghĩa xóm gắn bó bền chặt suốt bao thế hệ.

Hồng Đào sống lại tuổi ấu thơ với những câu chuyện dung dị.

Chính nhờ cách kể ấy mà khán giả như được sống trọn trong bối cảnh: Không chỉ nhìn thấy một con hẻm, mà còn cảm nhận được hơi thở của cuộc sống nơi gắn liền với bao phận người và dòng chảy ký ức. Do đó, con hẻm Sài Gòn trong phim không còn là bối cảnh đơn thuần, mà trở thành linh hồn neo giữ tình cảm giữa con người với nhau.

Trong đó, mỗi chi tiết nhỏ của bối cảnh đều được chăm chút tỉ mỉ: Từ bức tường vàng cũ kỹ, bộ bàn ghế gỗ lâu năm cho đến xe cà phê ven đường. Những hình ảnh quen thuộc này khiến không gian trở nên gần gũi, chân thực và rất đời mà ai trong chúng ta đều ít nhất nhìn thấy trong cuộc sống của mình.

Nghệ sĩ Việt Hương bày tỏ: "Ngay khi được dẫn đến bối cảnh đầu tiên, tôi đã thấy một cảm giác thân quen vô cùng. Đặc biệt, có bức tường vàng khiến tôi rất thích, và ngôi nhà này lại có chiếc cầu thang ở giữa, với song cầu thang giống hệt căn nhà ở quận 10 ngày xưa mà tôi từng sống".

Đây không chỉ là một bối cảnh điện ảnh, mà ở đó, người xem bắt gặp tinh thần "sớm tối tắt đèn có nhau" nơi hàng xóm cùng sẻ chia bữa cơm, cùng trải qua vui buồn để rồi kết nối thành một gia đình lớn. Chính sự chân thật ấy đã trở thành thử thách không nhỏ cho ê-kíp trong quá trình ghi hình.

Nghệ sĩ Hồng Đào xúc động chia sẻ: "Ngay khi đọc kịch bản, tôi đã hình dung ra xóm nhỏ tuổi thơ của mình gần đài truyền hình ngày ấy. Và khi bước vào bối cảnh phim, ký ức bỗng ùa về: những ngôi nhà san sát, bà con chạy qua chạy lại, không khí chan hòa gắn bó suốt mấy chục năm trời. Dù ngôi nhà có cũ đi, con người dần già đi, nhưng tình cảm xóm giềng vẫn luôn ở bên nhau".

Hình ảnh trong phim của "Cục vàng của ngoại.

Từ ký ức riêng tư đến cảm xúc cộng đồng, tất cả cùng hội tụ trong thông điệp mà đạo diễn Khương Ngọc muốn nhấn mạnh: "Mỗi nhân vật dù nhỏ bé đến đâu đều có giá trị và câu chuyện riêng. Từ những ngôi nhà cũ, góc hẻm thân quen, đến chiếc xe cà phê sáng chiều, tất cả cùng góp phần tạo nên một thế giới chan chứa tình người, nơi ai cũng được trân trọng".

