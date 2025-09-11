Tuổi ấu thơ thời 6X, 7X của Hồng Đào, Việt Hương có gì đặc biệt?
GĐXH - Hồng Đào, Việt Hương đã hé mở một hồi ức tuổi thơ thời 6X, 7X cho khán giả khiến ai cũng tò mò.
Bộ phim điện ảnh "Cục vàng của ngoại" vừa tiếp tục "chiêu đãi" khán giả bằng những thước phim hậu trường hiếm có, hé lộ nỗ lực đáng trân trọng của ê-kíp trong việc tái hiện một khu xóm Sài Gòn trải qua bốn mùa Xuân - Hạ - Thu - Đông trong năm.
Những hình ảnh ấy không chỉ mang tính nghệ thuật, mà còn ẩn chứa một tầng nghĩa sâu xa khi bốn mùa chính là ẩn dụ quá trình trưởng thành của đứa cháu nhỏ nói riêng và biến chuyển của đời người nói chung. Xuân - Hạ - Thu - Đông còn là bốn chặng đường đời của bà ngoại ngoại (Việt Hương thủ vai), gợi nhắc về những hồi ức thân thương, nơi tình làng nghĩa xóm gắn bó bền chặt suốt bao thế hệ.
Chính nhờ cách kể ấy mà khán giả như được sống trọn trong bối cảnh: Không chỉ nhìn thấy một con hẻm, mà còn cảm nhận được hơi thở của cuộc sống nơi gắn liền với bao phận người và dòng chảy ký ức. Do đó, con hẻm Sài Gòn trong phim không còn là bối cảnh đơn thuần, mà trở thành linh hồn neo giữ tình cảm giữa con người với nhau.
Trong đó, mỗi chi tiết nhỏ của bối cảnh đều được chăm chút tỉ mỉ: Từ bức tường vàng cũ kỹ, bộ bàn ghế gỗ lâu năm cho đến xe cà phê ven đường. Những hình ảnh quen thuộc này khiến không gian trở nên gần gũi, chân thực và rất đời mà ai trong chúng ta đều ít nhất nhìn thấy trong cuộc sống của mình.
Nghệ sĩ Việt Hương bày tỏ: "Ngay khi được dẫn đến bối cảnh đầu tiên, tôi đã thấy một cảm giác thân quen vô cùng. Đặc biệt, có bức tường vàng khiến tôi rất thích, và ngôi nhà này lại có chiếc cầu thang ở giữa, với song cầu thang giống hệt căn nhà ở quận 10 ngày xưa mà tôi từng sống".
Đây không chỉ là một bối cảnh điện ảnh, mà ở đó, người xem bắt gặp tinh thần "sớm tối tắt đèn có nhau" nơi hàng xóm cùng sẻ chia bữa cơm, cùng trải qua vui buồn để rồi kết nối thành một gia đình lớn. Chính sự chân thật ấy đã trở thành thử thách không nhỏ cho ê-kíp trong quá trình ghi hình.
Nghệ sĩ Hồng Đào xúc động chia sẻ: "Ngay khi đọc kịch bản, tôi đã hình dung ra xóm nhỏ tuổi thơ của mình gần đài truyền hình ngày ấy. Và khi bước vào bối cảnh phim, ký ức bỗng ùa về: những ngôi nhà san sát, bà con chạy qua chạy lại, không khí chan hòa gắn bó suốt mấy chục năm trời. Dù ngôi nhà có cũ đi, con người dần già đi, nhưng tình cảm xóm giềng vẫn luôn ở bên nhau".
Từ ký ức riêng tư đến cảm xúc cộng đồng, tất cả cùng hội tụ trong thông điệp mà đạo diễn Khương Ngọc muốn nhấn mạnh: "Mỗi nhân vật dù nhỏ bé đến đâu đều có giá trị và câu chuyện riêng. Từ những ngôi nhà cũ, góc hẻm thân quen, đến chiếc xe cà phê sáng chiều, tất cả cùng góp phần tạo nên một thế giới chan chứa tình người, nơi ai cũng được trân trọng".
NSND Ngọc Lan hồi tưởng vai diễn từ hơn 60 năm trướcGiải trí - 17 phút trước
GĐXH - Hồi tưởng về bộ phim "Lửa trung tuyến", NSND Ngọc Lan đã có những chia sẻ thú vị về vai diễn và chuyện tình đẹp như mơ với NSND Ngô Mạnh Lân.
Khán giả tranh cãi về bài viết 'không trận đánh nào diễn ra bên trong Thành cổ như Mưa đỏ'Giải trí - 17 phút trước
GĐXH - "Mưa đỏ" đã cán mốc doanh thu 600 tỷ đồng và trở thành phim có doanh thu cao nhất trong lịch sử. Sau những thành công của phim, hiện tại trên mạng xã hội xuất hiện những ý kiến trái chiều về các chi tiết lịch sử của cuộc chiến 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị.
Chồng sắp cưới của Á hậu Hương Ly là ai?Giải trí - 1 giờ trước
GĐXH - Hương Ly - Á hậu Miss Universe Vietnam 2023 bất ngờ thông báo sắp tổ chức đám cưới, lần hiếm hoi khoe rõ mặt vị hôn phu.
Tùng Dương cover lại hit của Hòa Minzy 'Nỗi đau giữa hoà bình' tại concert 'Tôi yêu Tổ quốc tôi'Xem - nghe - đọc - 3 giờ trước
GĐXH - Concert “Tôi yêu Tổ quốc tôi” diễn ra vào tối 15/9 tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam với sự tham gia biểu diễn của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng.
'Vietnam's Next Top Model' tập 7: Thí sinh bước vào thử thách chụp hình với chủ đề Trung thuXem - nghe - đọc - 3 giờ trước
GĐXH - Trong tập 7 "Vietnam's Next Top Model", các thí sinh bước vào thử thách chụp ảnh với chủ đề Tết Trung thu và nghệ thuật lân sư rồng.
Khán giả sốc trước cảnh Lê Khánh chìm dưới hồ sâu trong tiếng gào khóc tuyệt vọngXem - nghe - đọc - 4 giờ trước
GĐXH - Lê Khánh một lần nữa khẳng định vị thế diễn viên thực lực với hơn 20 năm gắn bó màn ảnh. Ánh mắt, biểu cảm của cô ở những phân đoạn đau đớn, giằng xé nội tâm khiến khán giả thắt lòng.
Đại nhạc hội 'V Fest - Vietnam Today' tặng vé miễn phí tới 20 nghìn khán giảXem - nghe - đọc - 4 giờ trước
GĐXH - Ban tổ chức đại nhạc hội "V Fest - Vietnam Today" đã có thông báo tặng vé miễn phí tới 20.000 khán giả.
"Nữ hoàng cảnh nóng" của showbiz Việt: 18 tuổi lấy chồng, bị bạo hành như "địa ngục trần gian", sắc vóc hiện tại ra sao?Giải trí - 4 giờ trước
Từ cô gái 18 tuổi bước vào hôn nhân đầy bão tố, trải qua những trận đòn roi dã man đến mức rạn hộp sọ, Kiều Trinh - nữ diễn viên từng được mệnh danh “Nữ hoàng cảnh nóng” Vbiz nay ra sao sau bao biến cố cuộc đời?
Phản ứng của 2 con NSND Trung Anh khi được gợi ý đi đóng phim cùng bốGiải trí - 5 giờ trước
GĐXH - 2 con của NSND Trung Anh lúc nhỏ đều được các đạo diễn mời đi đóng phim cùng bố nhưng phản ứng của họ lại thẳng thắn, chân thật khiến ai cũng ngỡ ngàng. Chính NSND Trung Anh đã kể và bật cười vì điều này.
Thượng tá Đặng Thái Huyền lên tiếng về tranh luận trái chiều xung quanh phim 'Mưa đỏ'Giải trí - 5 giờ trước
Thượng tá, NSƯT Đặng Thái Huyền bất ngờ phản hồi về tranh luận trái chiều xung quanh phim "Mưa đỏ".
Sau gần một thập kỷ bên nhau, Lương Thế Thành - Thúy Diễm bị đồn ly hôn vì một lý do bất ngờGiải trí
GĐXH - Diễn viên Lương Thế Thành và Thúy Diễm đang đối mặt với tin đồn ly hôn sau gần một thập kỷ bên nhau. Đáng chú ý, nguyên nhân lan truyền lại đến từ một nụ hôn của Thúy Diễm với bạn diễn trên sân khấu kịch.