Sắc vóc tuổi trung niên rạng rỡ của cặp đôi bạn thân Hồng Đào - Hồng Vân

Mặt mộc ở tuổi 63 của nghệ sĩ Hồng Đào GĐXH - Nghệ sĩ Hồng Đào sau khi ly hôn có cuộc sống an yên cùng sự nghiệp thăng hoa. Ngoài ra, chị được nhận xét ngày càng trẻ đẹp với gương mặt mộc căng tràn sức sống.

NSND Hồng Vân mới đây đã dành những lời chúc tốt đẹp nhân sinh nhật của nghệ sĩ Hồng Đào. Chị viết: "Mong chị thêm tuổi, thêm sức khoẻ, thêm niềm vui và cứ nhuận như vậy chị nhé". Tình bạn của 2 nữ nghệ sĩ được người trong giới và khán giả rất yêu mến. Cả 2 có gần 4 thập kỷ gắn bó bên nhau và hiện tại, dù ở tuổi trung niên, Hồng Đào - Hồng Vân vẫn giữ được sắc vóc tươi trẻ, khỏe khoắn.

NSND Hồng Vân khoe ảnh (bìa trái) là hiện tại, (bìa phải) là 3 năm trước.

Hồng Đào tuổi 63 vẫn tươi trẻ 'hack tuổi'

Nghệ sĩ Hồng Đào khiến khán giả bất ngờ bởi ở tuổi 63, nhan sắc của chị vẫn khiến khán giả "wow" vì quá trẻ đẹp.

Với Hồng Đào, ngoài cơ địa "chậm già", chị còn chăm tập yoga dưỡng sinh để luôn giữ được sức khỏe dẻo dai.

Nhờ có sức khỏe và siết cân tốt nên sắc vóc của Hồng Đào "hack tuổi" với làn da đều màu, ít nếp nhăn cùng vóc dáng cân đối.

Mỗi lần nghệ sĩ Hồng Đào khoe cận gương mặt, chị đều được khán giả dành lời khen vì sở hữu làn da khỏe đẹp.

Ngoài bí quyết tập luyện và ăn uống khoa học, nghệ sĩ Hồng Đào còn giữ tinh thần thoải mái và suy nghĩ lạc quan.

NSND Hồng Vân: Giảm cân và chú trọng tập thể thao

NSND Hồng Vân dù đã ở tuổi 59 nhưng chị vẫn tích cực chạy show và làm công việc đào tạo.

Dù bận rộn là vậy nhưng NSND Hồng Vân vẫn chú ý đến chuyện giảm cân để tránh bệnh tật. Nhờ việc giảm cân theo hướng dẫn của bác sĩ nên nữ nghệ sĩ gạo cội vừa có được vóc dáng như ý mà vẫn giữ được sức khỏe.

Ngoài ra, chị cũng chăm vận động để cơ thể linh hoạt và khỏe mạnh.

Nhờ việc giảm cân thành công nên NSND Hồng Vân ngày càng tươi trẻ hơn.

NSND Hồng Vân khoe nhan sắc rực rỡ dù đã lên chức bà ngoại.

Ảnh: FBNV