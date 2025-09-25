Sắc vóc tuổi trung niên rạng rỡ của cặp đôi bạn thân Hồng Đào - Hồng Vân
GĐXH - Hồng Đào - Hồng Vân mới đây đã khiến mạng xã hội xôn xao khi chung khung hình. Cả 2 ở tuổi trung niên vẫn giữ được nhan sắc căng tràn sức sống.
NSND Hồng Vân mới đây đã dành những lời chúc tốt đẹp nhân sinh nhật của nghệ sĩ Hồng Đào. Chị viết: "Mong chị thêm tuổi, thêm sức khoẻ, thêm niềm vui và cứ nhuận như vậy chị nhé". Tình bạn của 2 nữ nghệ sĩ được người trong giới và khán giả rất yêu mến. Cả 2 có gần 4 thập kỷ gắn bó bên nhau và hiện tại, dù ở tuổi trung niên, Hồng Đào - Hồng Vân vẫn giữ được sắc vóc tươi trẻ, khỏe khoắn.
NSND Hồng Vân khoe ảnh (bìa trái) là hiện tại, (bìa phải) là 3 năm trước.
Hồng Đào tuổi 63 vẫn tươi trẻ 'hack tuổi'
NSND Hồng Vân: Giảm cân và chú trọng tập thể thao
Ảnh: FBNV
