Hot girl Hàn Hằng bất ngờ tung bộ ảnh bầu siêu dễ thương

Thứ bảy, 19:33 06/09/2025 | Thế giới showbiz
GĐXH - Tối 5/9, trên trang Instagram cá nhân hot girl Hàn Hằng và chồng Huyme đã đăng tải bộ ảnh bầu siêu đáng yêu: “The best chapter begins” (Chương đẹp nhất chính thức bắt đầu).

- Ảnh 1.

Sau nhiều giờ đăng tải, bài viết của Hàn Hằng và chồng Huyme đã thu hút hơn 120.000 nghìn lượt thích và nhiều bình luận tích cực từ cộng đồng mạng. (Ảnh: Chụp màn hình).

- Ảnh 2.

Nhiều bình luận bày tỏ sự thích thú trước bộ ảnh đáng yêu của cặp đôi: “2 mom cute quá vậy”, “Đáng yêu quá”, “Chúc mừng gia đình mình, so cute”, “Cưng quá trời quá đất”. (Ảnh: IGNV)

- Ảnh 3.

Khoảnh khắc Hàn Hằng và Huyme rạng rỡ, hạnh phúc cùng nhau. Dù ở tháng cuối thai kỳ, bụng bầu lớn, Hàn Hằng vẫn được khen giữ nguyên nét xinh đẹp, cuốn hút, chỉ khác ở vòng 2. (Ảnh: IGNV)

- Ảnh 4.

Được biết, Hàn Hằng và Huyme tổ chức lễ đính hôn tại nhà gái ở Thanh Hóa vào tháng 3, chính thức về chung một nhà sau 5 năm yêu nhau. (Ảnh: IGNV)

- Ảnh 5.

Trước đó, Hàn Hằng từng nhiều lần vướng nghi vấn mang bầu nhưng cô nàng không lên tiếng. Chính vì vậy, nhiều người cảm thấy bất ngờ khi cô nàng đăng tải bộ ảnh bầu cùng chồng Huyme. (Ảnh: IGNV)

- Ảnh 6.

Hàn Hải Hằng, hay còn gọi là Hàn Hằng, là hot girl nổi tiếng quê Thanh Hóa, sinh năm 1999. Cô từng gây chú ý trên mạng xã hội nhờ vẻ ngoài xinh đẹp, quyến rũ và được đặt biệt danh "hot girl tạp hóa". (Ảnh: IGNV)

- Ảnh 7.

Từng là hot girl được nhiều bạn trẻ yêu thích nhờ vẻ đẹp ngọt ngào, quyến rũ. Tuy nhiên, sau khi kết hôn với ca sĩ Huyme, Hàn Hằng chọn sống kín tiếng, ít xuất hiện trên mạng xã hội. (Ảnh: IGNV)

- Ảnh 8.

Cô nàng hiện đang tận hưởng cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, viên mãn bên Huyme, thường xuyên được chồng quan tâm, chăm sóc và luôn giữ tinh thần lạc quan, rạng rỡ trong từng khoảnh khắc đời thường. (Ảnh: IGNV)

 

Lê Châu
Top