Hot girl Tâm Tít hôn nhân viên mãn, nhan sắc thăng hạng quyến rũ ở tuổi 37

Chủ nhật, 19:00 01/11/2026 | Đẹp
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Tâm Tít - Hot girl đời đầu của Hà Thành đang có cuộc sống viên mãn và sở hữu nhan sắc trẻ trung, quyến rũ ở tuổi 37.

Hot girl Tâm Tít rạng rỡ ở tuổi 37 với nhan sắc thăng hạng và hạnh phúc viên mãn - Ảnh 1.

Hot girl đời đầu Hà Thành - Tâm Tít đang "gây sốt" cộng đồng mạng khi chia sẻ hình ảnh trẻ trung, quyến rũ như thiếu nữ. "Nhìn như 17 chứ nói 37 tuổi ai tin", "Sao chị trẻ mãi vậy?", "Gặp Tâm ở ngoài còn xinh và trẻ hơn cơ"... Là những lời tán dương của cộng đồng mạng dành cho Tâm Tít.

Hot girl Tâm Tít rạng rỡ ở tuổi 37 với nhan sắc thăng hạng và hạnh phúc viên mãn - Ảnh 2.

Gần đây, mỗi lần xuất hiện, Tâm Tít đều khiến người hâm mộ suýt xoa, ngưỡng mỗ trước nhan sắc tươi trẻ, làn da trắng mịn và thân hình thon gọn.

Hot girl Tâm Tít rạng rỡ ở tuổi 37 với nhan sắc thăng hạng và hạnh phúc viên mãn - Ảnh 3.

Nếu trước đây cô gắn liền với hình ảnh dễ thương, trong trẻo thì hiện tại, phong cách đã chuyển hướng rõ rệt sang quyến rũ và sang trọng. Cô khiến nhiều người phải ngưỡng mộ vì nhan sắc "lão hóa ngược".

Hot girl Tâm Tít rạng rỡ ở tuổi 37 với nhan sắc thăng hạng và hạnh phúc viên mãn - Ảnh 4.

Tâm Tít tên thật Phạm Thanh Tâm (sinh năm 1989), là một trong những hot girl đời đầu của Hà Thành. Trong giai đoạn những năm 2000 - 2010, Tâm Tít là cái tên “phủ sóng” khắp các diễn đàn và mạng xã hội. Sở hữu gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt to tròn cùng nụ cười rạng rỡ, cô nhanh chóng trở thành hình mẫu lý tưởng của giới trẻ.

Hot girl Tâm Tít rạng rỡ ở tuổi 37 với nhan sắc thăng hạng và hạnh phúc viên mãn - Ảnh 5.

Khi sự nghiệp đang trên đà phát triển, năm 2015, Tâm Tít lên xe hoa, về chung một nhà với thiếu gia Chu Ngọc Thành. Theo dõi trang cá nhân của Tâm Tít, nhiều người ngưỡng mộ vì người đẹp được ông xã hết mực yêu chiều.

Hot girl Tâm Tít rạng rỡ ở tuổi 37 với nhan sắc thăng hạng và hạnh phúc viên mãn - Ảnh 6.

Ông xã của Tâm Tít cũng rất chịu chi khi thường xuyên đưa vợ đi du lịch, tận hưởng những dịch vụ cao cấp, sang chảnh hay tặng cho cô những món quà đắt tiền. Vào những dịp đặc biệt, vợ chồng hot girl Hà Thành thường tổ chức kỷ niệm ở không gian lãng mạn.

Hot girl Tâm Tít rạng rỡ ở tuổi 37 với nhan sắc thăng hạng và hạnh phúc viên mãn - Ảnh 7.

Từ khi kết hôn, Tâm Tít lựa chọn cuộc sống kín tiếng, tập trung cho gia đình và gần như vắng bóng khỏi các hoạt động giải trí. Dẫu vậy, Tâm Tít vẫn luôn khiến fan ngỡ ngàng trước nhan sắc và cuộc sống hôn nhân viên mãn. 

Hot girl Tâm Tít rạng rỡ ở tuổi 37 với nhan sắc thăng hạng và hạnh phúc viên mãn - Ảnh 8.

Trải qua 2 lần sinh nở nhưng dường như cơ thể của Tâm Tít vẫn không có nhiều thay đổi. Thậm chí, fan còn nhận xét cô ngày càng đẹp lên. Tuổi U40, cô không bị tăng cân mà còn giữ được dáng nuột nà.

Hot girl Tâm Tít rạng rỡ ở tuổi 37 với nhan sắc thăng hạng và hạnh phúc viên mãn - Ảnh 9.

Hotgirl Tâm Tít thường xuyên chia sẻ ảnh gợi cảm trên trang cá nhân. Vẻ ngoài lẫn phong cách của Tâm Tít ngày càng thay đổi so với trước. Người đẹp thường xuyên đăng tải ảnh "khoe khéo" hình thể "nóng bỏng", nhan sắc thăng hạng.

Hot girl Tâm Tít rạng rỡ ở tuổi 37 với nhan sắc thăng hạng và hạnh phúc viên mãn - Ảnh 10.

 Tâm Tít nhiều lần khiến cộng đồng mạng "chao đảo" khi đăng tải những bức ảnh bikini gợi cảm. Ở tuổi U40, cô được người hâm mộ yêu mến nhận xét là có thân hình "cực phẩm".

Hot girl Tâm Tít rạng rỡ ở tuổi 37 với nhan sắc thăng hạng và hạnh phúc viên mãn - Ảnh 11.

Có một vóc dáng vạn người mê như vậy, Tâm Tít phải kỷ luật từ việc ăn uống. Tâm Tít chia sẻ bí quyết là không ăn nhiều tinh bột. Bởi, tinh bột chứa lượng lớn calo và đường.

Hot girl Tâm Tít rạng rỡ ở tuổi 37 với nhan sắc thăng hạng và hạnh phúc viên mãn - Ảnh 12.

Trong những hình ảnh đời thường mà Tâm Tít chia sẻ lên mạng xã hội nhận về "cơn mưa" lời khen ngợi trước nhan sắc đằm thắm, thần thái kiêu kỳ, sang chảnh của cô.

Hot girl Tâm Tít rạng rỡ ở tuổi 37 với nhan sắc thăng hạng và hạnh phúc viên mãn - Ảnh 13.

Rời showbiz đã 10 năm, hiện tại, Tâm Tít vẫn trở thành nhân vật được nhiều người quan tâm, ngưỡng mộ trước sắc đẹp và cuộc sống sang chảnh, viên mãn bên chồng con.

(Ảnh: Tư liệu, FBNV)

Hot girl Tâm Tít rạng rỡ ở tuổi 37 với nhan sắc thăng hạng và hạnh phúc viên mãn - Ảnh 14.Minh Hằng sự nghiệp thăng hoa, nhan sắc thăng hạng ở tuổi 39

GĐXH - Ca sĩ Minh Hằng đang có cuộc sống viên mãn, sự nghiệp thăng hoa và sở hữu nhan sắc trẻ trung, quyến rũ ở tuổi 39.

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.