5 sai lầm cần tránh khiến tập tạ mãi không tăng cơ

Tập tạ là một trong những cách tập luyện giúp tăng cơ, phát triển sức mạnh và cải thiện vóc dáng. Tuy nhiên, không ít người kiên trì tập luyện trong thời gian dài nhưng khối cơ vẫn không tăng như mong muốn. Nguyên nhân có thể nằm ở những sai lầm trong cách lựa chọn mức tạ, thực hiện động tác và xây dựng chương trình tập luyện.

1. Chỉ chú trọng vào tăng mức tạ khiến khó tăng cơ

Nhiều người cho rằng muốn tăng cơ phải liên tục nâng mức tạ nặng hơn nên cố tăng trọng lượng sau mỗi tuần, ngay cả khi cơ thể chưa thích nghi. Thực tế, tăng tải tiến triển là nguyên tắc quan trọng, nhưng không có nghĩa buổi tập nào cũng phải tăng tạ.

Tiến bộ còn thể hiện ở việc tăng số lần lặp, số hiệp, kiểm soát động tác tốt hơn hoặc hoàn thành bài tập với cùng mức tạ nhưng ít mất sức hơn. Chẳng hạn, nếu mục tiêu là 8-10 lần lặp, người tập có thể tăng dần số lần trong phạm vi này. Khi hoàn thành số lần mục tiêu ở các hiệp với kỹ thuật ổn định, có thể tăng nhẹ mức tạ rồi điều chỉnh số lần lặp.

Tập tạ là một trong những cách tập luyện giúp tăng cơ, phát triển sức mạnh và cải thiện vóc dáng. Ảnh: AI.

2. Chọn mức tạ quá nặng

Chọn tạ vượt quá khả năng kiểm soát khiến người tập dễ giật tạ, dùng quán tính, thay đổi tư thế hoặc rút ngắn biên độ để hoàn thành động tác. Điều này làm giảm chất lượng bài tập và có thể tăng áp lực lên khớp, mô mềm.

Mức tạ phù hợp cần đủ thử thách để những lần lặp cuối trở nên khó khăn, nhưng vẫn giữ được tư thế và kỹ thuật. Không nhất thiết phải tập đến khi không thể thực hiện thêm lần nào ở mọi hiệp. Người mới nên bắt đầu với mức tạ nhẹ, sau đó tăng dần khi đã kiểm soát tốt động tác. Nếu phải vặn người, giật tạ hoặc nín thở mới nâng được tạ, nên giảm trọng lượng và điều chỉnh kỹ thuật.

3. Không kiểm soát động tác nâng và hạ tạ

Một số người chỉ chú ý đưa tạ lên mà bỏ qua giai đoạn hạ xuống. Họ nâng nhanh, thả tạ đột ngột hoặc tận dụng quán tính để thực hiện thêm lần lặp. Trong khi đó, cả giai đoạn nâng và hạ tạ đều góp phần tạo kích thích cơ bắp; giai đoạn cơ dài ra khi vẫn chịu lực cũng có vai trò trong phát triển cơ.

Người tập nên thực hiện động tác có kiểm soát, tránh giật hoặc thả tạ quá nhanh. Biên độ chuyển động cần phù hợp với khả năng vận động, không cố hạ tạ quá sâu khi gây đau hoặc làm mất tư thế. Không nên đánh đổi kỹ thuật để lấy số lần lặp; một hiệp tập đúng động tác có giá trị hơn nhiều lần lặp bằng quán tính.

4. Thời gian nghỉ giữa các hiệp không đủ

Nghỉ quá ngắn có thể khiến cơ bắp chưa hồi phục đủ, làm giảm khả năng tạo lực và chất lượng của hiệp tiếp theo. Ngược lại, nghỉ quá lâu không cần thiết có thể khiến buổi tập bị gián đoạn.

Thời gian nghỉ phụ thuộc vào mức tạ, bài tập và mục tiêu. Với bài tập nặng, người tập thường cần nghỉ lâu hơn để duy trì sức mạnh và kỹ thuật; bài nhẹ có thể nghỉ ngắn hơn nếu vẫn thực hiện đúng động tác. Nếu còn thở gấp, cơ bắp quá mỏi hoặc chưa thể giữ kỹ thuật, nên nghỉ thêm trước khi bắt đầu hiệp mới.

5. Tập thiếu kế hoạch và không theo dõi tiến bộ

Tập theo cảm hứng, thường xuyên đổi bài hoặc không ghi lại kết quả khiến người tập khó biết chương trình có hiệu quả hay không. Muốn tăng cơ, cần có kế hoạch tương đối ổn định, phân bổ bài tập cho các nhóm cơ và điều chỉnh khối lượng tập theo khả năng.

Không nhất thiết phải liên tục thay đổi động tác. Duy trì những bài tập phù hợp giúp người tập cải thiện kỹ thuật và so sánh kết quả giữa các buổi. Người tập nên ghi lại mức tạ, số hiệp và số lần lặp để nhận biết khi nào có thể tăng tải, khi nào nên duy trì hoặc giảm cường độ.

Bên cạnh việc tập luyện đúng cách, người tập cần chú ý đến dinh dưỡng và nghỉ ngơi để cơ bắp có điều kiện phục hồi, phát triển. Chế độ ăn cần cung cấp đủ năng lượng và protein, có thể bổ sung từ các thực phẩm như thịt, cá, trứng, sữa, đậu phụ và các loại đậu. Đồng thời, cần ăn đa dạng, bảo đảm đủ carbohydrate, chất béo lành mạnh và rau quả.

Giấc ngủ cũng đóng vai trò quan trọng trong quá trình phục hồi sau tập luyện. Ngủ không đủ giấc có thể làm giảm khả năng phục hồi và ảnh hưởng đến hiệu suất tập. Vì vậy, người trưởng thành nên ngủ đủ 7–9 giờ mỗi đêm và duy trì giờ đi ngủ, thức dậy đều đặn.