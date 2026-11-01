Đây mới là nguyên nhân khiến tóc rụng khi gội và cách khắc phục

Nguyên nhân khiến tóc rụng khi gội

Thông tin trên VOV, dầu gội bạn dùng không phù hợp là một trong những nguyên nhân chính khiến cho tóc rụng khi gội. Da đầu cũng cần một sản phẩm chăm sóc phù hợp để các nang lông không bị tổn thương. Điều này sẽ dẫn khiến tóc của bạn trở nên yếu, khô, xơ, dễ gãy rụng.

Gội đầu hàng ngày, đặc biệt với dầu gội có chất tẩy rửa mạnh, có thể làm mất lớp dầu tự nhiên bảo vệ da đầu và tóc, khiến da đầu khô, tóc xơ rối, dễ gãy rụng. Tần suất gội nên tùy tình trạng da đầu và chất tóc; người da đầu nhiều dầu, thường xuyên ra mồ hôi có thể cần gội thường xuyên hơn, trong khi tóc khô, xoăn hoặc đã nhuộm, uốn nên gội thưa hơn và ưu tiên sản phẩm dịu nhẹ.

Gội đầu bằng nước quá nóng, nước nóng tạo cảm giác thư giãn nhưng nhiệt độ quá cao khi gội có thể làm da đầu khô, căng và khiến tóc mất độ ẩm. Khi tóc thường xuyên khô xơ, lớp biểu bì bên ngoài dễ bị tổn thương, khiến sợi tóc kém mềm mại và dễ gãy khi chải hoặc tạo kiểu.

Dầu gội bạn dùng không phù hợp là một trong những nguyên nhân chính khiến cho tóc rụng khi gội.

Dùng móng tay cào hoặc chà xát mạnh khi gội có thể gây kích ứng da đầu, trong khi vò, kéo hoặc xoắn tóc ướt dễ làm sợi tóc tổn thương, gãy rụng.

Cách khắc phục để hạn chế tóc không bị xơ, rụng

Chọn dầu gội phù hợp: Theo cổng thông tin Bệnh viện đa khoa Quốc tế Vinmec, tùy vào chất tóc, đặc điểm tóc, da đầu của bạn mà chọn dầu gội cho phù hợp. Dầu gội an toàn với da đầu có độ pH nên dao động ở trong khoảng từ 4,5- 5.

Những loại dầu gội chiết xuất từ thảo dược tự nhiên an toàn sẽ phù hợp với các mái tóc hư tổn, dễ gãy rụng. Bên cạnh đó, những thành phần tự nhiên còn giúp cho da đầu, các nang lông được chăm sóc, nuôi dưỡng tốt hơn, hạn chế tình trạng rụng tóc. Điều này sẽ kích thích và thúc đẩy quá trình sản sinh các tế bào tóc mới.

Chăm sóc tóc đúng cách: Bạn cần chú ý đến các vấn đề dưới đây để có được mái tóc chắc khỏe, giảm tóc rụng trong và cả sau những lần gội. Gội đầu bằng nguồn nước đảm bảo an toàn vệ sinh. Xoa dầu gội và nhẹ nhàng massage trên da đầu.

Tuyệt đối không dùng lực mạnh để gãi, cào da đầu. Khi tóc đang ướt, không được dùng lược chải. Sau khi gội, dùng khăn mềm thấm nhẹ, không dùng khăn thô ráp chà xát mạnh để lau khô. Để tóc khô hoàn toàn mới đi ngủ.

Mỗi tuần chỉ nên gội đầu khoảng 3 lần, không nên gội thường xuyên sẽ gây yếu da đầu. Không nên thường xuyên nhuộm hay đổi kiểu tóc.

Việc thiếu hụt dưỡng chất và vitamin cũng là yếu tố liên quan trực tiếp đến tình trạng tóc rụng nhiều khi gội đầu.

Sử dụng tinh dầu bạc hà: Tinh dầu bạc hà có chứa hàm lượng menthol phong phú sẽ giúp da đầu được thư giãn tốt hơn. Khi xịt, thoa tinh dầu bạc hà lên tóc vừa chống rụng tóc, vừa giúp mái tóc bồng bềnh, chắc khỏe mà còn giúp loại bỏ gàu hiệu quả hơn.

Bạn trộn vài giọt tinh dầu vào với dầu gội trong mỗi lần gội đầu. Áp dụng đều đặn sẽ thấy tình trạng rụng tóc được cải thiện nhanh chóng

Việc thiếu hụt dưỡng chất và vitamin cũng là yếu tố liên quan trực tiếp đến tình trạng tóc rụng nhiều khi gội đầu. Chính vì thế, cần cung cấp đầy đủ vitamin cho cơ thể để cải thiện tình trạng này.

Vitamin H, B, C, E là những vitamin quan trọng nhất tham gia trực tiếp vào việc nuôi dưỡng các nang lông và kích thích quá trình mọc tóc. Bạn có thể bổ sung từ rau quả tươi, lòng đỏ trứng hay quả hạch, cá béo...hay từ thực phẩm chức năng.

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