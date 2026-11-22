Ngày 22/11, Công an tỉnh Hưng Yên thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can Bùi Xuân Hay (SN 1983, trú tại thôn Nhân Phú, xã Diên Hà, tỉnh Hưng Yên) về tội "Giết người", sau vụ va chạm giao thông khiến một người tử vong.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 15h ngày 15/11/2026, Bùi Xuân Hay điều khiển xe ô tô tải, chở theo vợ và con trai, lưu thông trên đường ĐT452A theo hướng từ thôn Đan Hà đến thôn Nhân Phú, cùng xã Diên Hà.

Khi đến khu vực cách cầu Duyên Hải khoảng 50m, thuộc thôn Nhân Phú, xe ô tô tải do anh N.V.P (trú tại xã Diên Hà) điều khiển, lưu thông cùng chiều từ phía sau vượt lên bên trái và xảy ra va chạm với ốp gương chiếu hậu bên trái xe của Hay.

Bị can Bùi Xuân Hay tại cơ quan công an - (ảnh Công an Hưng Yên).

Sau va chạm, Hay điều khiển xe vượt lên, chặn đầu xe anh P. Hai bên xảy ra lời qua tiếng lại, Hay dùng tay đấm vào vùng mặt anh P.

Khi Hay lên xe chuẩn bị rời đi, anh P nhảy lên bám vào gương chiếu hậu phía trước đầu xe, yêu cầu Hay dừng lại để tiếp tục giải quyết vụ việc.

Mặc dù biết rõ anh P đang bám trên gương chiếu hậu và nhận thức được việc tiếp tục điều khiển xe có thể khiến người này ngã xuống đường, dẫn đến thương tích hoặc tử vong, Hay vẫn lái xe di chuyển với tốc độ khoảng 30km/h. Trong quá trình di chuyển, Hay liên tục đánh lái nhằm khiến anh P. không thể tiếp tục bám vào xe.

Khi đến Km H1/11 đường ĐT452, thuộc thôn Nhân Phú, xã Diên Hà, anh P bị ngã xuống đường, lao qua thành hộ lan. Mặc dù được đưa đi cấp cứu nhưng do thương tích quá nặng, nạn nhân đã tử vong sau đó.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 18/11/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Bùi Xuân Hay về tội "Giết người", quy định tại khoản 2 Điều 123 Bộ luật Hình sự.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ toàn bộ nội dung vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.

