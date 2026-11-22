Ngày 22/11, thông tin từ Công an TP Hà Nội cho biết, Công an xã Hồng Vân đã kịp thời phát hiện và hỗ trợ chị Đ.T.S. (trú tại thôn Sở Hạ, xã Hồng Vân) khi người này bị đối tượng giả danh Công an liên hệ.

Trong quá trình trao đổi, đối tượng đưa ra lý do chị S. đăng ký thường trú quá hạn và yêu cầu chuyển tiền để giải quyết. Ngay khi nắm bắt sự việc, Công an xã Hồng Vân đã trực tiếp giải thích các quy định của pháp luật, hướng dẫn chị S. thực hiện thủ tục đăng ký cư trú theo đúng trình tự, đồng thời cảnh báo rõ về thủ đoạn giả danh cơ quan chức năng nhằm chiếm đoạt tài sản.

Chị Đ.T.S tại cơ quan Công an. Ảnh: CAHN

Từ vụ việc trên, Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác và lưu ý không chuyển tiền cho bất kỳ cá nhân nào tự xưng là Công an để giải quyết các thủ tục hành chính.

Không cung cấp mã OTP, mật khẩu, thông tin tài khoản ngân hàng cũng như các dữ liệu cá nhân cho người lạ. Thực hiện thủ tục đăng ký cư trú trực tiếp tại trụ sở Công an xã, phường hoặc thông qua các kênh dịch vụ công chính thức.

Khi nhận được cuộc gọi, tin nhắn yêu cầu chuyển tiền có dấu hiệu đáng ngờ, người dân tuyệt đối không làm theo và cần báo ngay cho cơ quan Công an gần nhất để được hướng dẫn, xử lý.

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