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Ngày 22/11, Công an tỉnh Quảng Trị khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam với 2 người về tội "Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới".

Cơ quan công an khởi tố 2 người liên quan đến vụ án. Ảnh: CAQT.

Hai bị can bị khởi tố là Lê Thị Hà (SN 1974, trú thôn Tân Xuyên, xã Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị) và Phan Văn Khánh (SN 1992, trú thôn Ván Ri, xã Khe Sanh).

Trước đó, tại khu vực thôn Tân Linh, xã Khe Sanh, lực lượng chức năng kiểm tra xe ô tô BKS 74H-010.34.

Tại thời điểm kiểm tra, phát hiện trên thùng xe chở 87 bình kim loại chứa hơn 2 tấn khí N2O (trị giá ước tính trên 700 triệu đồng). Kiểm tra, tài xế và chủ hàng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ hợp pháp của số hàng trên.

2 tấn khí N2O được vận chuyển trái phép từ Lào về Việt Nam. Ảnh: CAQT.

Tại cơ quan công an, Lê Thị Hà và Phan Văn Khánh khai, 2 người nhận vận chuyển thuê số bình khí nói trên từ Lào vào Việt Nam để lấy tiền công.

Hiện Công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò, trách nhiệm của các cá nhân liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.