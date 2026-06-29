Hưng Yên: Mâu thuẫn gia đình, gã đàn ông dùng kiếm tấn công khiến em vợ tử vong, vợ nguy kịch
GĐXH - Xuất phát từ mâu thuẫn gia đình, một người đàn ông tại xã Vạn Xuân (tỉnh Hưng Yên) đã dùng kiếm tấn công dã man vợ và em vợ. Hậu quả, vụ việc khiến 1 người tử vong tại chỗ, người còn lại bị thương nặng.
Ngày 29/6, thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, các đơn vị nghiệp vụ đang khẩn trương tiến hành điều tra, làm rõ vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng có dấu hiệu của tội "Giết người" vừa xảy ra trên địa bàn xã Vạn Xuân.
Theo tài liệu điều tra ban đầu, vụ án xảy ra vào khoảng 12h00’ trưa ngày 28/6/2026. Vào thời điểm trên, do mâu thuẫn gia đình, đối tượng Phạm Gia Lễ (SN 1953, trú tại xã Vạn Xuân, tỉnh Hưng Yên) đã xảy ra tranh cãi với người thân.
Trong lúc lời qua tiếng lại, gã đàn ông 73 tuổi này đã bất ngờ rút ra một thanh kiếm lao vào đâm liên tiếp nhiều phát vào người vợ là chị Nguyễn Thị Bích (SN 1968) và người em vợ là anh Nguyễn Quốc Thoan (SN 1976, cùng trú tại địa phương). Sau khi gây án, đối tượng Phạm Gia Lễ đã bỏ trốn khỏi hiện trường.
Hậu quả, vụ việc khiến anh Nguyễn Quốc Thoan tử vong ngay tại chỗ. Chị Nguyễn Thị Bích bị đâm trọng thương, mất máu cấp và lập tức được quần chúng nhân dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình.
Ngay sau khi nhận được thông tin vụ việc, Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên đã phân công đồng chí Phó Giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an xã Vạn Xuân phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 5 tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thu thập vật chứng, tài liệu, đồng thời áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để truy bắt đối tượng gây án.
Đến khoảng 14h45’ cùng ngày, đối tượng Phạm Gia Lễ đã đến cơ quan công an đầu thú. Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc theo quy định pháp luật.
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