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Hưng Yên: Vì sao trạm trộn bê tông xuất hiện trở lại sau khi bị tháo dỡ?

Thứ tư, 16:41 08/07/2026 | Đời sống
Nhật Tân
Nhật Tân
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GĐXH - Qua kiểm tra, chính quyền xã Thư Vũ, tỉnh Hưng Yên xác định hai bãi vật liệu xây dựng Hoa Hùng và Toàn Trang hoạt động khi chưa được cấp phép. Đáng chú ý, các trạm trộn bê tông từng được tháo dỡ vẫn được ghi nhận xuất hiện tại khu vực này

Liên quan đến những vi phạm tại các trạm trộn bê tông, bãi tập kết vật liệu xây dựng Hoa Hùng và Toàn Trang ở thôn Nhân Bình, xã Thư Vũ, tỉnh Hưng Yên, ngày 3/7, phóng viên đã có buổi làm việc với ông Nguyễn Công An, phụ trách Hạt Quản lý đê điều khu vực Vũ Thư để trao đổi, làm rõ một số nội dung liên quan. 

Tại buổi làm việc, ông An cho biết: "Đối với các trạm trộn bê tông này, năm 2025, Hạt đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tháo dỡ".

Tuy nhiên, khi phóng viên cung cấp thông tin, hình ảnh ghi nhận hiện trạng cho thấy cả hai bãi vẫn còn trạm trộn bê tông, ông An cho rằng sau khi bị tháo dỡ, các chủ bến bãi đã tự ý lắp đặt trở lại.

Hưng Yên: Vì sao trạm trộn bê tông xuất hiện trở lại sau khi bị tháo dỡ? - Ảnh 1.

Toàn cảnh một số bến bãi tập kết vật liệu, trạm trộn bê tông ở xã Thư Vũ, tỉnh Hưng Yên.

"Năm ngoái đã tháo dỡ hết. Tuy nhiên, sau đó các chủ bến bãi lại lắp đặt lại. Họ thường lợi dụng những ngày nghỉ, ngày lễ, thậm chí xây dựng vào ban đêm nên Hạt rất khó phát hiện", ông An nói.

Theo ông An, thời gian gần đây, cả hai chủ bến bãi tiếp tục bị phát hiện có vi phạm và đã bị cơ quan có thẩm quyền xử phạt theo quy định. 

Theo tài liệu do UBND xã Thư Vũ cung cấp, ngoài chủ bãi vật liệu xây dựng Toàn Trang bị xử phạt vi phạm hành chính 30 triệu đồng, chủ bãi vật liệu xây dựng Hoa Hùng nằm liền kề cũng bị UBND xã Thư Vũ ban hành quyết định xử phạt. 

Cụ thể, ngày 21/5/2026, UBND xã Thư Vũ ban hành Quyết định số 1046/QĐ-UBND xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Vũ Văn Hùng, chủ bãi kinh doanh vật liệu xây dựng Hoa Hùng, số tiền 15 triệu đồng về hành vi xây dựng tường rào song song với đê khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép. 

Hưng Yên: Vì sao trạm trộn bê tông xuất hiện trở lại sau khi bị tháo dỡ? - Ảnh 2.

Trạm trộn bê tông không phép vẫn tồn tại ngay sát sông Hồng, xã Thư Vũ trong mùa mưa bão.

Trao đổi với phóng viên, ông Phạm Duy Long, Phó Chủ tịch UBND xã Thư Vũ cho biết, qua kiểm tra, địa phương xác định hai bãi kinh doanh vật liệu xây dựng Toàn Trang và Hoa Hùng đều đang hoạt động khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép. Bên trong hai bãi này đều có trạm trộn bê tông hoạt động. 

Theo ghi nhận của phóng viên, việc các trạm trộn bê tông hoạt động khi chưa được cấp phép ngay sát bờ sông đặt ra nhiều lo ngại về công tác quản lý, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến môi trường, nguồn nước và đời sống của người dân nếu không được kiểm tra, giám sát, xử lý kịp thời theo quy định. 

Cũng tại buổi làm việc ngày 29/6, ông Long cho biết thêm, một số bãi tập kết vật liệu xây dựng trên địa bàn hiện vẫn chưa được cấp phép hoạt động bến thủy nội địa. 

Trước đó, Gia đình và Xã hội đã phản ánh việc thời gian qua, người dân thôn Nhân Bình, xã Thư Vũ phản ánh tình trạng nhiều xe tải chở cát, đá, vật liệu xây dựng hoạt động liên tục trên tuyến đê tả Hồng Hà II (sông Hồng), gây bụi bặm, làm xuống cấp mặt đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông và ảnh hưởng đến cuộc sống của các hộ dân sinh sống dọc tuyến đê.

Hưng Yên: Vì sao trạm trộn bê tông xuất hiện trở lại sau khi bị tháo dỡ? - Ảnh 3.

Có cả sà lan neo đậu ngay bãi để bốc dỡ hàng hóa.

Có mặt tại khu vực K182 đê tả Hồng Hà II, phóng viên ghi nhận dọc tuyến sông Hồng xuất hiện nhiều bến bãi tập kết cát, đá với quy mô lớn. Hằng ngày, nhiều xe tải liên tục ra vào vận chuyển vật liệu xây dựng. Trên mặt đê và các tuyến đường dẫn vào khu dân cư xuất hiện nhiều cát, đá rơi vãi, tạo thành những lớp bụi dày. Nhiều đoạn mặt đường xuất hiện ổ gà, bong tróc do thường xuyên phải "oằn mình" gánh lượng lớn xe tải trọng nặng lưu thông. 

Người dân địa phương cho biết, mỗi ngày có rất nhiều xe tải ra vào các bến bãi. Sau khi lấy vật liệu, các phương tiện di chuyển qua tuyến đê và khu dân cư khiến bụi bay mù mịt, đặc biệt vào những ngày nắng nóng. 

Liên quan đến vấn đề này, tại buổi làm việc ngày 29/6, ông Phạm Duy Long, Phó Chủ tịch UBND xã Thư Vũ xác nhận có tình trạng xe tải trọng lớn lưu thông qua tuyến đê và khu dân cư, gây bụi bặm và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. 

"Có tình trạng xe tải lớn đi trên đê và qua khu dân cư nhưng xã không có thẩm quyền dừng, xử lý phương tiện. Thời điểm cuối năm 2025, đầu năm 2026, nhiều xe tải lớn, xe đầu kéo kéo theo rơ-moóc phục vụ các dự án giao thông thường xuyên vào lấy vật liệu, hoạt động liên tục. Xã đã nhiều lần kiến nghị, phối hợp với lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý. Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng có mặt thì các phương tiện dừng hoạt động; sau khi lực lượng rời đi, xe tải lại tiếp tục lưu thông", ông Long cho biết. 

Việc hai bãi tập kết vật liệu xây dựng được chính quyền địa phương xác định hoạt động khi chưa được cấp phép, bên trong có trạm trộn bê tông, trong khi tình trạng xe tải trọng lớn thường xuyên lưu thông gây bụi bặm, xuống cấp mặt đê vẫn diễn ra, đặt ra yêu cầu cần tăng cường kiểm tra, xử lý và làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan nhằm bảo đảm việc chấp hành các quy định của pháp luật về đê điều, môi trường và giao thông. 

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc về kết quả kiểm tra, xử lý của các cơ quan chức năng đối với các trạm trộn bê tông và bến bãi tập kết vật liệu xây dựng trên địa bàn xã Thư Vũ.

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