Trúc Lam xin chồng đừng ly hôn, Đăng muốn giúp đỡ Mỹ Anh
GĐXH - Trong tập 45 "Gió ngang khoảng trời xanh", Mỹ Anh và Đăng đã hoàn tất thủ tục ly hôn và phân chia tài sản, còn Trúc Lam nói với Toàn rằng cô không đồng ý ly hôn.
Trong trích đoạn giới thiệu tập 45 phim "Gió ngang khoảng trời xanh" tập 45, Trúc Lam (Quỳnh Kool) cuối cùng cũng chịu xuống nước với Toàn (Tô Dũng), nói cô đã sai nhưng đồng thời trách chồng vì đã ký vào tờ giấy ly hôn quá nhanh.
"Em không đồng ý ly hôn đâu. Tại vì em cần anh, lúc đấy em suy nghĩ bồng bột, còn bây giờ em suy nghĩ kỹ rồi. Em chỉ cố tỏ ra là em không cần anh thôi, nếu không có anh thì em sẽ chết mất" - Trúc Lam vừa nói vừa khóc trước mặt Toàn.
Toàn mỉm cười rồi bình tĩnh hỏi vợ: "Thế bây giờ có đuổi đi nữa không? Chừa chưa?". Trúc Lam vội vàng đáp: "Chừa rồi".
Ở một diễn biến khác trong tập phim, Đăng (Doãn Quốc Đam) tới gặp Mỹ Anh (Phương Oanh) để đưa tờ quyết định công nhận ly hôn của toà án kèm giấy tờ liên quan đến tài sản. Đăng nói sẽ gửi cô học phí và tiền trợ cấp hàng tháng cho bé Minh (Gia Nghĩa) nhưng Mỹ Anh nói chỉ nhận tiền học vì khá lớn, còn lại cô sẽ lo.
Tuy nhiên, Đăng nói sẽ làm theo ý mình và không bàn nữa. "Anh vẫn sẽ ở đây, lo cho em và con. Anh vẫn sẽ làm thế cho đến khi có người mới lo cho em" - Đăng quả quyết.
Trong khi đó, Đồng Văn Tiền (Lý Chí Huy) đến tận quán trà gặp Dũng (Đức Hiếu) sau vụ đền bù xe. Tại đây, Đồng Văn Tiền ra sức nói xấu Kim Ngân (Việt Hoa) cùng Trúc Lam và Mỹ Anh. Hắn ta nói rằng nhóm bạn 3 người đều "có vấn đề về thần kinh".
Đồng Văn Tiền còn nói xấu Kim Ngân từ ngoại hình tới tính cách. "Trông chú đẹp trai cao to thế này thiếu gì lựa chọn" - Tiền nói giọng đầy mỉa mai.
Tập 45 "Gió ngang khoảng trời xanh" sẽ lên sóng VTV3 vào 20h tối ngày 19/11.
