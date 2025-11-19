Hương Giang gây bất ngờ với trang phục dân tộc tại Miss Universe 2025

Hòa Minzy có động thái bất ngờ liên quan đến Hương Giang GĐXH - Hòa Minzy mạnh tay chi tiền vote ủng hộ Hương Giang tại Miss Universe 2025. Tuy nhiên, trước thềm chung kết, đại diện Việt Nam chưa được dự đoán cao như kỳ vọng.

Hương Giang tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý khi trước thềm phần thi National Costume (Trang phục văn hoá dân tộc) Miss Universe 2025 đã công bố chọn bộ trang phục là chiếc áo dài trắng truyền thống, mang tên The Long Dream Dress lên sân khấu.

Quyết định này đi ngược lại với xu hướng các trang phục thiết kế cầu kỳ, hoành tráng, lộng lẫy thường thấy mà tập trung vào sự tối giản, tinh tế nhưng truyền tải thông điệp và câu chuyện cá nhân sâu sắc.

Theo chia sẻ từ Miss Universe Vietnam, Hương Giang đã chọn một hướng đi khác biệt so với nhiều thí sinh: Thay vì lựa chọn trang phục cầu kỳ, nặng tính trình diễn, cô mang đến một biểu tượng văn hóa đã sống cùng người Việt qua hàng thế kỷ là áo dài truyền thống.

Hương Giang công bố Trang phục văn hoá dân tộc đơn giản nhưng vô cùng ý nghĩa.

Nhiều năm trước, Hương Giang cũng từng "gây thương nhớ" khi diện áo dài trắng.

"Hương Giang không mang đến một trang phục quá kỳ công, mà là một biểu tượng đã sống qua hàng thế kỷ trong trái tim người Việt – một vẻ đẹp không ồn ào, không phô trương nhưng có sức lan tỏa mạnh mẽ.

Suốt quãng thời gian đi học, cô ấy đã luôn khát khao được mặc áo dài trắng tới trường. Và ngày hôm nay cô ấy sẽ thực hiện giấc mơ ngày ấy của mình trước hàng tỉ người trên Thế Giới với thông điệp: "Giấc mơ có thể không thể thành hiện thực ngay lúc bạn khát khao nó nhất, nhưng hãy tin nó có thể đến muộn nhưng chắc chắn sẽ đến theo cách đẹp đẽ nhất!", Miss Universe Vietnam chia sẻ.

Theo kế hoạch, Hương Giang sẽ trình diễn cùng hình ảnh một nữ sinh cắp sách tới trường và dắt theo chiếc xe đạp trên sân khấu lần thứ 74 của Miss Universe.

Hương Giang trong tà áo dài truyền thống trên đường phố Châu Âu.

Lựa chọn này được đánh giá là một chiến lược thông minh, đặt trọng tâm vào câu chuyện văn hoá và cảm xúc cá nhân. Điều này hoàn toàn phù hợp với tinh thần mà cuộc thi Miss Universe đang hướng đến, đề cao tiếng nói và câu chuyện riêng của mỗi thí sinh. "Đọc xúc động hen. Cũng đúng. Những thứ ta xem đơn giản lại là giấc mơ của người khác", "Những ngày qua Giang không mặc áo dài là để dành cho chiếc áo dài đặc biệt này", "Đậm chất trang phục dân tộc luôn!"... một số bình luận của fan sắc đẹp.

Trước Hương Giang, các đại diện Việt Nam thường mang đến những bộ trang phục dân tộc có thiết kế phức tạp và sáng tạo. Có thể kể đến bộ "Ngọc Điệp Kỳ Nam" của Hoa hậu Kỳ Duyên, "Kén Em" của Hoa hậu Khánh Vân hay "Chiếu Cà Mau" của Ngọc Châu.

Hương Giang sẽ bước vào phần thi National Costume vào sáng 19/11, sau đó là vòng Bán kết vào tối cùng ngày. Vòng Chung kết Miss Universe 2025 sẽ diễn ra vào ngày 21/11. Hiện tại, nhiều nghệ sĩ và người thân đã có mặt tại Thái Lan để cổ vũ cho đại diện Việt Nam.