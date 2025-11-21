Nghi vấn để lộ thông tin vụ án đường dây cờ bạc Vinh - Viên
GĐXH - Trong tập 15 "Lằn ranh", cuộc gặp bí ẩn của Vinh và kiểm sát viên Đình cho thấy có dấu hiệu của việc làm lọt thông tin điều tra, trong khi đó Viên trên đường lẩn trốn đã tới bệnh viện để xử lý vết thương.
Trong tập 15 "Lằn ranh" đã được phát sóng, Vinh hẹn gặp Đình là kiểm sát viên đồng thời cũng là hàng xóm của mình tại quán cà phê để thăm dò tình hình. Không vòng vo, Vinh thừa nhận anh đang gặp rắc rối và cần được "chỉ đường".
Cuộc trò chuyện trở nên đáng chú ý khi Đình say sưa kể về nghề: "Ai cũng nghĩ làm kiểm sát viên đơn giản, nhưng để giỏi thì phải có bản lĩnh và duyên. Như tôi đây, học luật cho vui mà làm đến giờ, vụ án lớn nhỏ đều qua tay tôi xử lý".
Vài câu khoe năng lực ấy khiến Vinh tin rằng anh đã tìm đúng người. Tuy nhiên, Đình cũng không quên nhắc: "Hồ sơ của ông đang thụ lý, căng lắm. Viện họp với cơ quan điều tra cả tuần rồi, đánh quyết liệt, không có ngoại lệ đâu".
Ở diễn biến khác trong tập phim, Hằng Thu vào viện làm thủ tục cho chồng thì bất ngờ chạm mặt Viên (Doãn Quốc Đam). Gã xuất hiện lầm lũi giữa hành lang bệnh viện, để lộ dấu hiệu đang bị thương nặng. Thu lập tức bám theo và bí mật chụp ảnh. Không chần chừ, cô gọi cho lực lượng công an để triển khai truy bắt.
Về phía Viên, sau khi bị bảo vệ truy đuổi ở tập đoàn Trinh Tam, hắn tìm đến bệnh viện để xử lý vết thương sau nhiều ngày lẩn trốn. Bác sĩ cảnh báo nguy cơ nhiễm trùng nặng và yêu cầu nhập viện, nhưng Viên lạnh lùng gạt đi: "Không cần, làm nhanh cho anh, đang vội rồi". Bất đắc dĩ, bác sĩ chỉ có thể xử lý vết thương và kê đơn, không biết rằng hành động của mình sẽ kéo anh vào vòng điều tra.
Lực lượng công an nhanh chóng ập vào bệnh viện theo tin báo. Tuy nhiên, qua camera an ninh, họ phát hiện Viên đã cải trang thành y tá và lẩn đi trước khi bị bao vây.
Tại cơ quan điều tra, Thắng tiếp tục nhận báo cáo từ cấp dưới về các giao dịch liên quan đường dây đánh bạc online. Nhiều mã giao dịch mới xuất hiện không qua ngân hàng mà chuyển nội bộ hoặc qua ví điện tử. Đáng chú ý, trong danh sách lại lộ ra cái tên A Hồng.
Đây có thể là đầu mối quan trọng, nhưng Thắng xác định: muốn mở nút thắt, trước tiên phải bắt được Viên.
Hằng Thu cũng tỏ ra sốt ruột nên chủ động gọi cho Thắng xem có thông tin gì mới không. Thắng khẳng định qua công tác sàng lọc có một vài kết quả rất thú vị nhưng phải đợi xác minh, anh lo có vấn đề lộ lọt thông tin.
