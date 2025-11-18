Hòa Minzy có động thái bất ngờ liên quan đến Hương Giang

Hương Giang được dự đoán vào top 15 Miss Universe GĐXH - Chuyên trang sắc đẹp Missosology vừa công bố bảng xếp hạng mới cho cuộc thi Miss Universe 2025, trong đó Hoa hậu Hương Giang được dự đoán ở vị trí cao.

Mới đây, Hòa Minzy gây bất ngờ khi chi 264 triệu đồng để tăng lượt vote hạng mục Beyond The Crown (Dự án xã hội ý nghĩa nhất) nhằm ủng hộ Hương Giang trong giai đoạn "nước rút" của Miss Universe 2025.

Không chỉ thế, giọng ca "Bắc Bling" cũng kêu gọi ủng hộ và hé lộ sẽ trực tiếp sang Thái Lan để cổ vũ tinh thần cho đại diện Việt Nam trong đêm thi quan trọng.

Đếm ngược đến chung kết Miss Universe 2025, chuyên trang sắc đẹp quốc tế Sash Factor đã công bố bảng xếp hạng dự đoán tiếp theo khiến fan sắc đẹp bất ngờ. Trong danh sách Top 30 dự đoán vừa được cập nhật, đại diện nhan sắc Việt Nam là Hương Giang bất ngờ vắng mặt.

Hòa Minzy chi 264 triệu đồng ủng hộ Hương Giang ở hạng mục Beyond The Crown - Dự án xã hội ý nghĩa nhất.

Theo bảng xếp hạng, người đẹp Venezuela được đánh giá ở vị trí cao nhất, sau đó đại diện Ấn Độ, Bờ Biển Ngà, Ecuador và Colombia. Đây vốn là những gương mặt được đánh giá cao nhờ phong độ ổn định trong suốt quá trình tham gia cuộc thi. Bảng dự đoán Top 30 cũng ghi nhận nhiều gương mặt nổi bật khác đến từ Thái Lan, Puerto Rico, Brazil, Philippines, Mỹ, Indonesia…

Sự vắng mặt của Hương Giang tại bảng dự đoán trước thềm bán kết (19/11) và chung kết (21/11) được xem là điều khá tiếc nuối, bởi trước đó người đẹp từng được Sash Factor xếp ở vị trí thứ 18 trong bảng dự đoán trước đó.

Hương Giang không có mặt trong dự đoán Top 30 của chuyên trang sắc đep Sash Factor.

Hiện tại, Hương Giang và các đại diện đến từ nhiều quốc gia đang tích cực tập luyện cho loạt phần thi quan trọng diễn ra trong ít ngày tới, gồm National Costume, Bán kết, trước khi bước vào đêm Chung kết vô cùng quan trọng.

Từ khi nhập cuộc Miss Universe 2025, Hương Giang vẫn thể hiện sự nổi bật không chỉ bởi nhan sắc, phong cách thời trang mà còn nhờ sự tự tin thông minh, giao tiếp. Duy nhất phần thi trình diễn bikini, Hương Giang bị đánh giá không thể hiện đúng phong độ vốn có. Mặc dù thế, trên mạng xã hội, cộng đồng fan sắc đẹp trong nước vẫn dành sự ủng hộ nhiệt tình cho Hương Giang.

Miss Universe 2025 đang đi đến chặng cuối. Bán kết cuộc thi sẽ diễn ra vào ngày 19/11 và chung kết 21/11 tại Thái Lan.











