Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

Hướng về cuộc đua nghìn tỷ

Thứ ba, 06:35 10/02/2026 | Xem - nghe - đọc
Ngô Quang Huy
Ngô Quang Huy
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

Ba ngày cuối tuần cận Tết cho thấy phòng vé ổn định nhưng lệch hẳn về phim ngoại, gần một nửa doanh thu tập trung vào ba tựa phim dẫn đầu. Trong bối cảnh phim Việt gần như lùi xuống nhóm dưới, "Huyền tình Dạ Trạch" nổ phát súng khai màn cuộc đua nghìn tỷ gay cấn nhất trong năm.

Phim ngoại giữ nhịp phòng vé

Ba ngày cuối tuần ghi nhận thị trường ổn định về thứ hạng nhưng phân hóa rất rõ về dòng tiền. Tổng doanh thu phòng vé đạt khoảng 32,7 tỷ đồng, trong đó riêng ba phim đứng đầu chiếm hơn 49% toàn thị trường. Phim ngoại tiếp tục có vai trò giữ nhịp rạp chiếu, trong khi phim Việt gần như lùi xuống nhóm dưới, chờ thời điểm Mùng 1 Tết để bước vào cuộc đua thật sự.

Dẫn đầu cuối tuần là Tiểu yêu quái núi Lãng Lãng với 7,19 tỷ đồng (67.350 vé/3.852 suất chiếu). Tổng doanh thu phim đạt 34,3 tỷ đồng. Tác phẩm mượn tinh thần Tây Du Ký nhưng kể câu chuyện về sự chông chênh của những cá thể nhỏ bé giữa xã hội rộng lớn, chủ đề đánh trúng tần số tâm trạng khán giả hiện tại. Hiệu ứng lan tỏa trên mạng xã hội giúp phim duy trì phong độ.

Đứng thứ hai, Kumanthong Đài Loan: Oán thai đòi mẹ thu 5,71 tỷ đồng (66.370 vé/3.363 suất). Dòng phim kinh dị tiếp tục cho thấy khả năng giữ nhịp phòng vé ở giai đoạn thấp điểm.

Hướng về cuộc đua nghìn tỷ - Ảnh 1.

Tiểu yêu quái Lãng Lãng tiếp tục đứng đầu phòng vé.

Tầm Tần Ký xếp thứ ba với 3,39 tỷ đồng (30.375 vé/2.548 suất), chứng minh sức hút thương hiệu phim Hoa ngữ vẫn còn hiệu quả với khán giả Việt.

Chỉ riêng ba phim này đã mang về 16,3 tỷ đồng, tương đương gần 50% tổng doanh thu toàn thị trường.

Ở nhóm tiếp theo, Nhà trấn quỷ đạt 1,98 tỷ, Running Man Vietnam mùa 3: Con rối tự do thu 1,81 tỷ (12.273 vé/1.123 suất), Con kể ba nghe đạt 647 triệu, Người bất tử (bộ phim ra mắt từ 7 năm trước của Victor Vũ, có sự tham gia của Quách Ngọc Ngoan) thu 586 triệu sau ba ngày cuối tuần.

Nhìn vào bảng tổng sắp của Box Office Vietnam, từ vị trí thứ 6 trở đi, doanh thu phim không có sức bật, mỗi phim chỉ còn vài trăm triệu đồng. Phần còn lại của thị trường bị chia nhỏ cho rất nhiều tựa phim, không còn tác phẩm nào đủ lực tạo đột phá.

Thảm bại nhất là Chiến Nam: Ve sầu thoát xác - phim Việt có kinh phí khoảng 30 tỷ đồng - chỉ thu 143 triệu đồng (1.470 vé/354 suất), rơi xuống nhóm cuối bảng xếp hạng. Đây được xem là một trong những trường hợp hụt hơi rõ rệt nhất trước thềm mùa phim Tết.

Phim Việt nổ phát súng khai màn, thị trường hướng về cuộc đua nghìn tỷ

Giữa lúc phòng vé cận Tết vẫn do phim ngoại chiếm ưu thế, Huyền tình Dạ Trạch trở thành phim Việt đầu tiên ra rạp, mở màn cho chuỗi tác phẩm nội địa chuẩn bị bước vào cuộc đua mùa Tết. Tác phẩm "thuần Việt" giữ vai trò “nổ súng khai màn” cho điện ảnh Việt dịp Tết Bính Ngọ.

Tác phẩm do Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội sản xuất và phát hành, khai thác truyền thuyết Chử Đồng Tử - Tiên Dung trong bối cảnh Văn Lang thời Hùng Vương. Phim gây chú ý bởi mức độ phục dựng văn hóa Việt cổ, từ tục xăm mình, nhuộm răng đen, tín ngưỡng thờ Mẫu đến không gian đầm Dạ Trạch, thương cảng cổ và Kinh đô Văn Lang được tái hiện bằng nhiều đại cảnh.

Vai Vua Hùng do NSND Trọng Trinh đảm nhận với bộ giáp đồng mô phỏng hiện vật Đông Sơn. Hai nhân vật trung tâm Chử Đồng Tử và Tiên Dung do Xuân Phúc và Thanh Tâm thể hiện. Ê-kíp cho biết áp lực lớn nhất là làm sao dung hòa giữa yếu tố linh thiêng của nhân vật trong tín ngưỡng dân gian với ngôn ngữ điện ảnh hiện đại.

Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Vũ Minh Giang đánh giá đây là bộ phim có mức độ nghiên cứu cao nhất về thời đại Hùng Vương trong điều kiện hiểu biết hiện nay. Trong khi đó, nhà sản xuất nói ê-kíp không đặt nặng mục tiêu doanh thu, hướng đến việc tạo trải nghiệm điện ảnh giàu cảm xúc về lịch sử và nguồn cội.

Tuy nhiên, điều đáng nói hơn là thời điểm phim ra rạp ngay tuần cao điểm premiere của bốn phim Tết.

Hướng về cuộc đua nghìn tỷ - Ảnh 2.

Hướng về cuộc đua nghìn tỷ - Ảnh 3.

Dàn trai đẹp khoe hình thể trong Huyền tình Dạ Trạch.

Chỉ trong vài ngày, thị trường điện ảnh phía ngoài phòng vé sôi động không kém bên trong rạp chiếu khi liên tiếp diễn ra các buổi ra mắt phim. Truyền thông hiện tại đang nghiêng về Báu vật trời cho của Lê Thanh Sơn. Tác phẩm thuần thương mại, có nhiều yếu tố gây cười và cặp "bảo chứng phòng vé" Tuấn Trần - Phương Anh Đào được dự đoán kéo chân khán giả ra rạp.

Trước đó, Mùi phở của Minh Beta tổ chức premiere tại TPHCM có sự xuất hiện của NSƯT Xuân Hinh, Thu Trang... Bộ phim đậm yếu tố văn hóa miền Bắc, khai thác câu chuyện nghề gia truyền giữa mùa Tết.

Thỏ ơi của Trấn Thành giới thiệu dự án với dàn gương mặt âm nhạc như Pháo, Lyly, Văn Mai Hương, tạo hiệu ứng mạng xã hội rõ rệt. Khán giả đang chờ đợi phim của Trấn Thành có gì, có đủ để nam đạo diễn giữ vững ngôi vương phòng vé sau 3 cái Tết "đánh đâu thắng đó".

Nhà ba tôi một phòng của Trường Giang cũng chuẩn bị ra mắt. Ngoài dàn cast chính là Trường Giang, Anh Tú Atus, Minh Anh, Lê Khánh... phim có dàn cameo hùng hậu như Tiến Luật, Lâm Vỹ Dạ, Lê Dương Bảo Lâm... dự đoán viral mạnh.

Dù chưa phim nào ra rạp, nhưng mật độ xuất hiện dày đặc của dàn đạo diễn trăm tỷ, diễn viên nghìn tỷ và các buổi media tour, phỏng vấn, showcase, premiere khiến không khí mùa phim Tết nóng lên từng ngày.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tin liên quan

Xúc động hình ảnh Tuấn Trần chống nạng tới buổi ra mắt phim Tết

Xúc động hình ảnh Tuấn Trần chống nạng tới buổi ra mắt phim Tết

Bé Nhi vẫn quyết vào Đắk Lắk sống với bác

Bé Nhi vẫn quyết vào Đắk Lắk sống với bác

Thanh Sơn tiết lộ chuyện lo ăn và tắm cho bạn diễn đặc biệt

Thanh Sơn tiết lộ chuyện lo ăn và tắm cho bạn diễn đặc biệt

Cùng chuyên mục

Cổ Thiên Lạc, Tuyên Huyên 'gây bão' toàn châu Á với siêu phẩm cổ trang Tầm Tần Ký.

Cổ Thiên Lạc, Tuyên Huyên 'gây bão' toàn châu Á với siêu phẩm cổ trang Tầm Tần Ký.

Xem - nghe - đọc - 23 giờ trước

GĐXH - Cổ Thiên Lạc và Tuyên Huyên đã làm khán giả toàn châu Á sửng sốt với màn tái xuất trong phim "bom tấn" cổ trang.

Bé Nhi vẫn quyết vào Đắk Lắk sống với bác

Bé Nhi vẫn quyết vào Đắk Lắk sống với bác

Xem - nghe - đọc - 23 giờ trước

GĐXH - Dù được bố và các anh chị khuyên sau thời gian ở cùng nhà, nhưng bé Nhi vẫn quyết chờ bác ra đón về Đắk Lắk.

Lợi (Tô Dũng) bị hai kẻ lạ mặt chặn đánh giữa cánh đồng

Lợi (Tô Dũng) bị hai kẻ lạ mặt chặn đánh giữa cánh đồng

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - Chỉ vì can ngăn vụ xô xát mà khi đang nói chuyện với đồng đội thì Lợi bị hai kẻ lạ mặt bất ngờ tấn công.

Phim Tết của Trấn Thành: Văn Mai Hương bị tổn thương sâu sắc vì bị 'bạn thân' xúi chia tay

Phim Tết của Trấn Thành: Văn Mai Hương bị tổn thương sâu sắc vì bị 'bạn thân' xúi chia tay

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - Phim Tết của Trấn Thành chiếu đúng mùng Một Tết Nguyên đán có tên "Thỏ Ơi!!" mới đây ra tung ra nhiều hint gây chú ý. Trong đó có một tình huống hấp dẫn từ nhân vật do Văn Mai Hương thủ diễn.

'Tết với đồng bào 2026': Hành trình mùa xuân từ đỉnh núi đến đại lộ phát triển

'Tết với đồng bào 2026': Hành trình mùa xuân từ đỉnh núi đến đại lộ phát triển

Xem - nghe - đọc - 2 ngày trước

GĐXH - "Tết với đồng bào 2026" với chủ đề “Từ đỉnh núi đến đại lộ mùa xuân” nhìn lại một năm đổi thay, hòa quyện mùa xuân bản làng và đất nước. Chương trình sẽ phát sóng lúc 07h00 và 08h00 ngày mùng 1 Tết trên VTV1 và VTV5.

Trung tá Minh Kiên nhận ra con gái Thượng tướng là người được đồng đội mai mối

Trung tá Minh Kiên nhận ra con gái Thượng tướng là người được đồng đội mai mối

Xem - nghe - đọc - 3 ngày trước

GĐXH - Lam Anh bất ngờ gọi điện cho Minh Kiên sau khi nhận được tin nhắn xin lỗi, cả hai dường như đã bắt được "tín hiệu" của nhau.

Thành có siêu năng lực và quyết tâm hoán đổi tuổi thọ với mẹ

Thành có siêu năng lực và quyết tâm hoán đổi tuổi thọ với mẹ

Xem - nghe - đọc - 3 ngày trước

GĐXH - Thành không chỉ nói chuyện được với chó Coddy mà còn nhìn thấy khoảng thời gian sống còn lại của một con người.

Âm nhạc đỉnh cao và vẻ đẹp thiên nhiên Ninh Bình trong MV 'Song From A Secret Garden'

Âm nhạc đỉnh cao và vẻ đẹp thiên nhiên Ninh Bình trong MV 'Song From A Secret Garden'

Xem - nghe - đọc - 3 ngày trước

GĐXH - MV "Song From A Secret Garden - Secret Garden in Vietnam" đưa người xem khám phá Ninh Bình - vùng đất di sản của Việt Nam.

Bị từ chối phũ phàng, con gái Thượng tướng tỏ ra lạnh lùng với Trung tá Minh Kiên

Bị từ chối phũ phàng, con gái Thượng tướng tỏ ra lạnh lùng với Trung tá Minh Kiên

Xem - nghe - đọc - 3 ngày trước

GĐXH - Dù cố gắng chào hỏi một cách niềm nở nhưng Trung tá Minh Kiên lại nhận về thái độ lạnh lùng của Lam Anh.

Thành (Thanh Sơn) trong lúc bế tắc nhất lại có được năng lực siêu nhiên

Thành (Thanh Sơn) trong lúc bế tắc nhất lại có được năng lực siêu nhiên

Xem - nghe - đọc - 4 ngày trước

GĐXH - Bị lừa hết sạch tiền, bạn gái bỏ theo bạn thân, Thành tìm cách giải thoát bế tắc nhưng không ngờ lại có được năng lực siêu nhiên.

Xem nhiều

Thành (Thanh Sơn) phát hiện người yêu và bạn thân ôm nhau rồi cùng 'đi trốn'

Thành (Thanh Sơn) phát hiện người yêu và bạn thân ôm nhau rồi cùng 'đi trốn'

Xem - nghe - đọc

GĐXH - Chủ nhà trọ đã cho Thành xem camera ghi lại cảnh Chiến đã giúp Minh Anh dọn đồ đi, cả hai còn ôm ấp nhau.

Bé Nhi vẫn quyết vào Đắk Lắk sống với bác

Bé Nhi vẫn quyết vào Đắk Lắk sống với bác

Xem - nghe - đọc
Bị từ chối phũ phàng, con gái Thượng tướng tỏ ra lạnh lùng với Trung tá Minh Kiên

Bị từ chối phũ phàng, con gái Thượng tướng tỏ ra lạnh lùng với Trung tá Minh Kiên

Xem - nghe - đọc
Đan Trường, Mỹ Tâm, Hồ Ngọc Hà góp mặt trong Chương trình 'Hoa Xuân Ca 2026'

Đan Trường, Mỹ Tâm, Hồ Ngọc Hà góp mặt trong Chương trình 'Hoa Xuân Ca 2026'

Xem - nghe - đọc
Thành (Thanh Sơn) trong lúc bế tắc nhất lại có được năng lực siêu nhiên

Thành (Thanh Sơn) trong lúc bế tắc nhất lại có được năng lực siêu nhiên

Xem - nghe - đọc

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top