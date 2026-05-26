Đây là nguyên nhân khiến Hà Nội là một trong những khu vực nắng nóng nhất cả nước

Dự báo thời tiết nắng nóng miền Bắc

Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, ngày 26/5, khu vực Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến TP Huế, duyên hải Nam Trung Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt; riêng khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Phú Thọ, từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ lúc 13h phổ biến 37-39 độ, có nơi trên 39 độ.

Các trạm trên 39 độ như: Vĩnh Yên (Phú Thọ) 39.3 độ, Láng (TP Hà Nội) 40.0 độ, Đô Lương (Nghệ An) 39.9 độ, Hương Khê (Hà Tĩnh) 39.1 độ, Đồng Hới (Quảng Trị) 39.2 độ; độ ẩm tương đối lúc 13h phổ biến 45-50%.

Từ khoảng chiều tối và đêm 27 - 30/5, Bắc Bộ xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, kết thúc chuỗi ngày nắng nóng gay gắt. Trong mưa dông cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Theo dự báo thời tiết, nắng nóng miền Bắc còn tiếp diễn trong những ngày tới. Ảnh minh họa: TL

Dự báo thời tiết Hà Nội ảnh hưởng bởi nắng nóng miền Bắc

Thời tiết Hà Nội hôm nay: Ít mây, ngày nắng nóng đặc biệt gay gắt, đêm không mưa. Gió Tây Nam đến Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 29-31 độ. Nhiệt độ cao nhất: 39-40 độ, có nơi trên 40 độ.

Theo cơ quan khí tượng, đợt nắng nóng hiện nay hình thành do tác động của vùng áp thấp nóng phía Tây, kết hợp hiệu ứng phơn từ dãy Trường Sơn và gió mùa Tây Nam.

Từ cuối tuần trước, tổ hợp các hình thế gây mưa ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ suy yếu hoàn toàn, nhường chỗ cho vùng áp thấp nóng phía Tây hoạt động mạnh trở lại. Theo đó, nắng nóng mở rộng ra toàn bộ khu vực Bắc Bộ cũng như Trung Bộ. Ở Trung Bộ còn chịu tác động thêm của hiệu ứng phơn hay còn gọi là gió Lào.

Tại Hà Nội, nắng nóng kết hợp hiệu ứng đô thị khiến nền nhiệt thường xuyên nằm trong nhóm cao nhất cả nước.

Dự báo nắng nóng ở Bắc Bộ khả năng kéo dài đến khoảng 27/5, từ 28/5 dịu dần. Ở Trung Bộ, nắng nóng kéo dài đến khoảng 28/5, từ 29/5 nắng nóng xu hướng giảm cường độ.

Dự báo thời tiết ngày mai và dự báo thời tiết 10 ngày tới

Theo dự báo thời tiết ngày mai (27/5): Đồng bằng Bắc Bộ, Phú Thọ và từ Thanh Hóa đến TP Huế: Nhiệt độ cao nhất 38-40 độ, có nơi trên 40 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất 40-45%; thời gian nóng từ 09-19 giờ.

Các nơi khác ở Bắc Bộ và duyên hải Nam Trung Bộ: Nhiệt độ cao nhất 36-38 độ, có nơi trên 39 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất 45-50%; thời gian nóng từ 09-18 giờ.

Ngày 28/5: Thanh Hóa đến TP Huế: Nhiệt độ cao nhất 37-39 độ, có nơi trên 39 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất 40-45%; thời gian nóng từ 09-19 giờ.

Khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, duyên hải Nam Trung Bộ: Nhiệt độ cao nhất 35-37 độ, có nơi trên 37 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất 50-55%; thời gian nóng từ 12-17 giờ.

Từ ngày 29/5 nắng nóng diện rộng kết thúc ở Bắc Bộ, ở Trung Bộ nắng nóng dịu dần.

Từ chiều tối và đêm 27-30 khu vực Bắc Bộ: có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; sau có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, cục bộ có nơi nắng nóng.

Từ chiều tối 28-30/5, duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

