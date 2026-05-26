Đây là nguyên nhân khiến Hà Nội là một trong những khu vực nắng nóng nhất cả nước
GĐXH - Theo cơ quan khí tượng, tại Hà Nội, nắng nóng kết hợp hiệu ứng đô thị khiến nền nhiệt thường xuyên nằm trong nhóm cao nhất cả nước. Nhiệt độ cao nhất 39 - 40 độ, có nơi trên 40 độ.
Dự báo thời tiết nắng nóng miền Bắc
Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, ngày 26/5, khu vực Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến TP Huế, duyên hải Nam Trung Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt; riêng khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Phú Thọ, từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ lúc 13h phổ biến 37-39 độ, có nơi trên 39 độ.
Các trạm trên 39 độ như: Vĩnh Yên (Phú Thọ) 39.3 độ, Láng (TP Hà Nội) 40.0 độ, Đô Lương (Nghệ An) 39.9 độ, Hương Khê (Hà Tĩnh) 39.1 độ, Đồng Hới (Quảng Trị) 39.2 độ; độ ẩm tương đối lúc 13h phổ biến 45-50%.
Dự báo thời tiết Hà Nội ảnh hưởng bởi nắng nóng miền Bắc
Thời tiết Hà Nội hôm nay: Ít mây, ngày nắng nóng đặc biệt gay gắt, đêm không mưa. Gió Tây Nam đến Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 29-31 độ. Nhiệt độ cao nhất: 39-40 độ, có nơi trên 40 độ.
Theo cơ quan khí tượng, đợt nắng nóng hiện nay hình thành do tác động của vùng áp thấp nóng phía Tây, kết hợp hiệu ứng phơn từ dãy Trường Sơn và gió mùa Tây Nam.
Từ cuối tuần trước, tổ hợp các hình thế gây mưa ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ suy yếu hoàn toàn, nhường chỗ cho vùng áp thấp nóng phía Tây hoạt động mạnh trở lại. Theo đó, nắng nóng mở rộng ra toàn bộ khu vực Bắc Bộ cũng như Trung Bộ. Ở Trung Bộ còn chịu tác động thêm của hiệu ứng phơn hay còn gọi là gió Lào.
Tại Hà Nội, nắng nóng kết hợp hiệu ứng đô thị khiến nền nhiệt thường xuyên nằm trong nhóm cao nhất cả nước.
Dự báo nắng nóng ở Bắc Bộ khả năng kéo dài đến khoảng 27/5, từ 28/5 dịu dần. Ở Trung Bộ, nắng nóng kéo dài đến khoảng 28/5, từ 29/5 nắng nóng xu hướng giảm cường độ.
Dự báo thời tiết ngày mai và dự báo thời tiết 10 ngày tới
Theo dự báo thời tiết ngày mai (27/5): Đồng bằng Bắc Bộ, Phú Thọ và từ Thanh Hóa đến TP Huế: Nhiệt độ cao nhất 38-40 độ, có nơi trên 40 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất 40-45%; thời gian nóng từ 09-19 giờ.
Các nơi khác ở Bắc Bộ và duyên hải Nam Trung Bộ: Nhiệt độ cao nhất 36-38 độ, có nơi trên 39 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất 45-50%; thời gian nóng từ 09-18 giờ.
Ngày 28/5: Thanh Hóa đến TP Huế: Nhiệt độ cao nhất 37-39 độ, có nơi trên 39 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất 40-45%; thời gian nóng từ 09-19 giờ.
Khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, duyên hải Nam Trung Bộ: Nhiệt độ cao nhất 35-37 độ, có nơi trên 37 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất 50-55%; thời gian nóng từ 12-17 giờ.
Từ ngày 29/5 nắng nóng diện rộng kết thúc ở Bắc Bộ, ở Trung Bộ nắng nóng dịu dần.
Từ chiều tối và đêm 27-30 khu vực Bắc Bộ: có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; sau có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, cục bộ có nơi nắng nóng.
Từ chiều tối 28-30/5, duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác.
Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.
Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Chủ tịch UBND TP Hà Nội chỉ đạo khẩn, sân thể thao 'mọc' trên đất nông nghiệp ở Yên Nghĩa vẫn ngang nhiên hoạt độngĐời sống - 49 phút trước
GĐXH - Sau phản ánh của Chuyên trang Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống), UBND TP Hà Nội vừa có văn bản yêu cầu UBND phường Yên Nghĩa khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ 'hô biến' hàng ngàn m2 đất nông nghiệp thành tổ hợp sân thể thao quy mô khủng tại khu vực xóm An Đường, đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.
Phố đi bộ sầm uất ở Nghệ An rơi cảnh 'chết lâm sàng'Đời sống - 5 giờ trước
GĐXH - Phố đi bộ và khu phố mua sắm về đêm ở trung tâm TP Vinh (cũ) từng thu hút hàng nghìn lượt khách mỗi đêm hiện nay đang trong tình cảnh vắng lặng, 'chết lâm sàng', không một bóng người.
Những con giáp vừa đẹp vừa giàuĐời sống - 5 giờ trước
GĐXH - Không chỉ sở hữu ngoại hình nổi bật, những con giáp dưới đây còn có trí tuệ, bản lĩnh và khả năng kiếm tiền đáng ngưỡng mộ.
Những năm sinh được dự đoán dễ thành đại gia, tài lộc vượng từ trung vậnĐời sống - 7 giờ trước
GĐXH - Theo quan niệm tử vi phương Đông, có những năm sinh được xem là sở hữu "lá số vàng", càng trưởng thành càng dễ thành công.
Tin sáng 26/5: Bắc Bộ và Trung Bộ nhiều nơi trên 40 độ; Công an TPHCM đánh sập tụ điểm ma túy trong bar Revo, bắt giữ hàng chục đối tượngĐời sống - 8 giờ trước
GĐXH - Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, ngày 26/5, Bắc Bộ và Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng gay gắt.
Hà Nội tiếp tục nóng nhất cả nướcĐời sống - 18 giờ trước
Hôm nay 25/5, Hà Nội tiếp tục nóng nhất cả nước với nhiệt độ lúc 13h tại điểm đo Láng lên tới 39.7 độ. Trước đó, ngày 23/5, Hà Nội cũng nóng nhất cả nước.
Dự báo thời tiết ngày mai (26/5): Điểm danh những tỉnh thành tiếp tục là 'chảo lửa' do nhiệt độ ở mức caoĐời sống - 21 giờ trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, nắng nóng gay gắt ở khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Mức nhiệt cao nhất nhiều nơi trên 40 độ.
Hưng Yên: Chính quyền xã Minh Thọ phản hồi vụ xe tải ngày đêm phủ bụi dân cư?Đời sống - 23 giờ trước
GĐXH - Liên quan đến phản ánh hàng loạt xe tải ben chở đất, cát hoạt động rầm rộ gây bụi mù, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông trên tuyến đường tỉnh 224 và đê Hữu Luộc qua xã Minh Thọ (Hưng Yên), Chủ tịch UBND xã Minh Thọ cho biết địa phương “cũng xót ruột”, đồng thời sẽ kiểm tra, làm việc với các chủ bến bãi vật liệu xây dựng ngay trong thời gian tới.
Dự báo thời điểm miền Bắc đón 'mưa vàng' giải nhiệt, kết thúc đợt nắng như thiêu đốtĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, từ khoảng chiều tối và đêm 27 - 30/5, Bắc Bộ xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, kết thúc chuỗi ngày nắng nóng gay gắt. Trong mưa dông cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Thay đổi quan trọng của chính sách bảo hiểm xã hội, người hưởng chế độ cần lưu ý để bảo đảm quyền lợiĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Bảo hiểm xã hội đã ban hành Quyết định số 366/QĐ-BHXH có hiệu lực từ tháng 5/2026 trong đó có nội dung đáng chú ý liên quan đến chế độ bảo hiểm xã hội. Dưới đây là thông tin cụ thể.
Dự báo thời điểm miền Bắc đón 'mưa vàng' giải nhiệt, kết thúc đợt nắng như thiêu đốtĐời sống
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, từ khoảng chiều tối và đêm 27 - 30/5, Bắc Bộ xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, kết thúc chuỗi ngày nắng nóng gay gắt. Trong mưa dông cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.