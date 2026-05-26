Chủ tịch UBND TP Hà Nội chỉ đạo khẩn, sân thể thao 'mọc' trên đất nông nghiệp ở Yên Nghĩa vẫn ngang nhiên hoạt động
GĐXH - Sau phản ánh của Chuyên trang Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống), UBND TP Hà Nội vừa có văn bản yêu cầu UBND phường Yên Nghĩa khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ 'hô biến' hàng ngàn m2 đất nông nghiệp thành tổ hợp sân thể thao quy mô khủng tại khu vực xóm An Đường, đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.
Ngay sau bài viết phản ánh của Chuyên trang Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) ngày 21/5/2026 về việc "Hô biến hàng ngàn m2 đất nông nghiệp thành tổ hợp sân thể thao quy mô khủng ở Yên Nghĩa", phản ánh tình trạng đất nông nghiệp tại tổ 12, xóm An Đường, phường Yên Nghĩa bị tự ý san lấp, dựng khung sắt mái che kiên cố để kinh doanh tổ hợp sân thể thao, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đã lập tức có ý kiến chỉ đạo nhằm làm rõ sai phạm.
Cụ thể, ngày 22/5/2026, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành văn bản số 2247/UBND-TTDLCNS gửi đến UBND phường Yên Nghĩa giao đơn vị này chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương tiến hành kiểm tra, làm rõ toàn bộ nội dung thông tin mà Chuyên trang Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) đã phản ánh.
Lãnh đạo Thành phố yêu cầu phải xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật nếu có, đồng thời tổ chức xem xét, làm rõ trách nhiệm của tập thể và các cá nhân có liên quan. Việc xem xét trách nhiệm này phải gắn liền với việc thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TU ngày 23/3/2026 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi công vụ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, cũng như trách nhiệm của cán bộ, nhất là người đứng đầu trong giai đoạn phát triển mới của Thủ đô Hà Nội.
Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu UBND phường Yên Nghĩa phải tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện các nội dung chỉ đạo nêu trên về UBND Thành phố trước ngày 02/6/2026, đồng thời giao Văn phòng UBND Thành phố chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc đơn vị thực hiện để tổng hợp báo cáo.
Theo ghi nhận thực tế của phóng viên vào tối ngày 25/5/2026, tổ hợp sân thể thao tại xóm An Đường, phường Yên Nghĩa vẫn sáng đèn, hoạt động nhộn nhịp. Từ trên cao nhìn xuống, toàn bộ khuôn viên rộng hàng ngàn mét vuông bừng sáng bởi hệ thống đèn công suất lớn. Phía bên trong toàn bộ 7 sân pickleball đều kín khách chơi.
Thực tế trớ trêu này cho thấy, trong khi Chủ tịch Thành phố Hà Nội ngay lập tức tiếp nhận thông tin phản ánh từ báo chí và ra văn bản chỉ đạo quyết liệt thì chính quyền phường Yên Nghĩa dường như vẫn không biết được các hành vi sai phạm xảy ra trên địa bàn mình quản lý. Công trình vi phạm vẫn chưa hề có dấu hiệu bị tạm đình chỉ hoạt động hay có sự can thiệp, xử lý nào từ UBND phường Yên Nghĩa.
Dư luận cho rằng, lệnh chỉ đạo hỏa tốc từ người đứng đầu chính quyền Thành phố là vô cùng kịp thời, đặc biệt trong bối cảnh cuộc chiến chống vi phạm trật tự xây dựng trên đất nông nghiệp đang được siết chặt.
Câu hỏi lớn đặt ra lúc này là vai trò, trách nhiệm của hệ thống quản lý trật tự xây dựng đô thị tại cơ sở ở đâu, khi một công trình kiên cố lại có thể ngang nhiên 'mọc' lên trên khu đất nông nghiệp và đưa vào kinh doanh, hoạt động nhộn nhịp suốt thời gian qua?
Chuyên trang Gia đình và Xã hội sẽ tiếp tục thông tin.
Trước đó, như Chuyên trang Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) đã phản ánh, trên diện tích hàng ngàn mét vuông đất nông nghiệp bãi bồi thuộc tại khu vực ven sông Đáy (xóm An Đường, phường Yên Nghĩa), một tổ hợp nhà khung thép mái tôn khổng lồ hình chữ L đã ngang nhiên mọc lên từ đầu năm 2026.
Công trình này được đưa vào khai thác kinh doanh từ tháng 3/2026 với quy mô gồm 7 sân Pickleball đạt tiêu chuẩn mang tên "Pickone", cùng hệ thống căng-tin, bãi xe và mạng lưới điện chiếu sáng công suất lớn hoạt động dầm dộ từ 5h đến 23h hàng ngày.
Việc một công trình xây dựng có quy mô lớn, kinh doanh dịch vụ thương mại tự phát, chưa qua nghiệm thu PCCC không chỉ vi phạm nghiêm trọng Luật Đất đai, Luật Đê điều mà còn tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, đổ sập khi mưa bão, ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe và đời sống người dân.
Việc ấn định thời hạn báo cáo cụ thể trước ngày 02/6/2026 cho thấy quyết tâm của Thành phố trong việc loại bỏ các công trình lậu băm nát đất nông nghiệp, vi phạm hành lang thoát lũ, đồng thời siết chặt kỷ cương công vụ đối với các cấp chính quyền cơ sở sở tại.
Hà Nội: Hô biến hàng ngàn m2 đất nông nghiệp thành tổ hợp sân thể thao ở Yên Nghĩa
