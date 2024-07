Hy hữu: Tự nhét lươn vào hậu môn, thanh niên 31 tuổi nhập viện gấp vì bị lươn cắn thủng trực tràng

Thông tin từ Bệnh viện Việt Đức, vừa qua các bác sĩ đã nỗ lực mổ cấp cứu, cứu sống bệnh nhân 31 tuổi, quốc tịch Ấn Độ nhập viện trong trạng thái đau bụng dữ dội. Qua khai thác bệnh sử, người bệnh cho biết khoảng 12h00 ngày 27/7 đã nhét 1 con lươn to vào hậu môn.

Sau khi thăm khám, chụp film, xét nghiệm, siêu âm. Bác sĩ phát hiện trên hình ảnh X-quang xuất hiện 1 "khung xương" cản quang dài nằm trong ổ bụng, vắt ngang ổ bụng từ trái sang phải.

BSCKII Lê Nhật Huy - Phó Giám đốc Trung tâm Phẫu thuật Đại trực tràng – Tầng sinh môn, Bệnh viện Việt Đức cho biết bệnh viện đã bố trí ngay 1 kíp bác sĩ nội soi, gây mê… tiến hành nội soi đại trực tràng để xét gắp dị vật nội soi qua hậu môn.

"Tuy nhiên khi đưa ống soi qua hậu môn, kíp thủ thuật phát hiện 1 quả chanh to, đường kính 4cm chặn ở trực tràng cao. Không thể tiếp cận con lươn qua đường hậu môn, kèm theo tình trạng người bệnh đau tăng, kíp trực quyết định mổ cấp cứu"- BS Huy thông tin.

Khi mở bụng, các bác sĩ phát hiện 1 con lươn dài khoảng 65cm, chu vi 10 cm còn sống nằm trong ổ bụng người bệnh. "Con lươn đã cắn thủng trực tràng – đại tràng người bệnh để chui ra ngoài ổ bụng"- BS Huy cho biết thêm.

Sau khi lấy con lươn ra, các bác sĩ đã đẩy quả chanh ra ngoài qua lỗ hậu môn. Kiểm tra không còn dị vật nào khác, lỗ thủng trực tràng – đại tràng được khâu lại.

Tuy nhiên do trực tràng rất bẩn, dịch phân ra ổ bụng, bác sĩ đã quyết định đưa đoạn tràng phía trên ra ngoài ổ bụng nhằm cho phân không chảy qua lỗ thủng mới được khâu.

Bác sĩ Huy cho biết hiện nay, rất nhiều người, đặc biệt là các nam thanh niên trẻ có xu hướng tìm cảm giác lạ từ đồ chơi tình dục. Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức trước đây cũng đã từng phẫu thuật lấy các dị vật như lọ dầu gió, cốc thuỷ tinh, đồ chơi tình dục,... qua đường hậu môn cho người bệnh

"Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên một trường hợp đưa động vật sống là con lươn vào hậu môn - trực tràng và khiến đại - trực tràng bị cắn thủng. Lươn là động vật có thể sống trong điều kiện kỵ khí lâu, có khả năng cắn thủng đường tiêu hoá, do vậy tuyệt đối không đưa động vật qua lỗ hậu môn để tạo cảm giác mạnh vì có thể gây ra hậu quả khôn lường", bác sĩ Huy nhấn mạnh.

GĐXH - Người phụ nữ 72 tuổi đã trải qua 2 cơn đột quỵ nhồi máu não liên tiếp chỉ trong vòng 48 giờ do biến chứng rung nhĩ may mắn được cứu sống và phục hồi hoàn toàn nhờ vào sự can thiệp kịp thời của các bác sĩ.