[Infographic] Bí quyết dinh dưỡng cho mẹ sau sinh
Dinh dưỡng sau sinh quyết định trực tiếp đến nguồn sữa mẹ. Ăn đúng thực phẩm giúp mẹ lợi sữa, tránh món ăn gây mất sữa, đảm bảo con bú đủ và mẹ khỏe mạnh.
Sữa mẹ được coi là nguồn dinh dưỡng tốt nhất cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Để duy trì nguồn sữa dồi dào, chế độ ăn uống của mẹ đóng vai trò vô cùng quan trọng. Các chuyên gia khẳng định, một khẩu phần ăn cân bằng, đa dạng và giàu dưỡng chất chính là nền tảng giúp mẹ vừa hồi phục sức khỏe sau sinh, vừa nuôi con bằng sữa mẹ hiệu quả.
Các nghiên cứu cho thấy, việc bổ sung thực phẩm giàu protein, vitamin và khoáng chất giúp cơ thể mẹ tiết sữa tốt hơn, đồng thời cải thiện chất lượng sữa. Thay vì tập trung vào một vài món ăn nhất định, mẹ nên duy trì chế độ ăn đủ nhóm chất, kết hợp giữa thực phẩm động vật, thực vật và ngũ cốc nguyên hạt.
Bên cạnh đó, mẹ cần lưu ý hạn chế đồ ăn nhiều dầu mỡ, thực phẩm chế biến sẵn và chất kích thích vì có thể ảnh hưởng đến quá trình tiết sữa. Việc uống đủ nước, nghỉ ngơi hợp lý và giữ tinh thần thoải mái cũng là những yếu tố quan trọng không kém, đã được nhiều công trình nghiên cứu y học ghi nhận.
Các bác sĩ và chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo, không có một loại thực phẩm đơn lẻ nào có thể thay thế được chế độ ăn toàn diện. Sự đa dạng, hợp lý trong thực đơn hằng ngày mới là yếu tố quyết định, giúp mẹ duy trì nguồn sữa đầy đủ cả về số lượng lẫn chất lượng cho con trong những tháng đầu đời.
