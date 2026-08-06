Có nên mua iPhone 17 cũ hay chờ iPhone 18 sắp ra thời điểm này?

Đây là 2 chiếc iPhone Pro Max giảm giá sốc nhất nhưng đáng mua nhất, xịn chẳng kém iPhone 17 Pro Max GĐXH - iPhone 13 Pro Max và iPhone 14 Pro Max đang là hai cái tên "làm mưa làm gió" trên thị trường máy đã qua sử dụng ở thời điểm hiện tại.

Giá iPhone 17 cũ giảm mạnh

iPhone 17 Pro Max và iPhone 17 Pro





Theo Phunumoi.net, ghi nhận thực tế tại các hệ thống bán lẻ cho thấy dòng iPhone 17 series cũ đang có mức giá cực kỳ dễ tiếp cận và ổn định. Cụ thể, phiên bản tiêu chuẩn hiện chỉ còn khoảng 19,09 triệu đồng, bản Pro ở mức 27,59 triệu đồng và phiên bản cao cấp nhất Pro Max rơi vào khoảng 32,59 triệu đồng.

Lựa chọn mua máy cũ đã qua sử dụng vào thời điểm này giúp người dùng tiết kiệm được một khoản tiền lớn. Máy đã bước qua giai đoạn khấu hao nặng nề nhất, giúp người mua tránh được tình trạng rớt giá không phanh thường gặp ở những thiết bị mới nguyên seal vừa được kích hoạt.

Đánh giá iPhone 17

iPhone 17 vẫn 'hot' trong vài năm tới mà không lo lỗi thời

Theo công bố từ iPhone, trái tim của hệ thống iPhone 17 là con chip A19 và A19 Pro cung cấp hiệu năng vượt trội, xử lý mượt mà các tác vụ trí tuệ nhân tạo, chỉnh sửa video độ phân giải 4K hay chiến các tựa game đồ họa phức tạp. Sự kết hợp giữa phần cứng mạnh mẽ và hệ điều hành iOS 26 được Apple cam kết hỗ trợ cập nhật lâu dài mang lại sự an tâm tuyệt đối cho người dùng.

Bên cạnh đó, trải nghiệm thị giác và nhiếp ảnh vẫn được đảm bảo ở mức xuất sắc nhất. Màn hình OLED ProMotion 120 Hz siêu mượt, độ sáng cao kết hợp cùng hệ thống camera 48 MP hỗ trợ quay video 4K Dolby Vision mang lại chất lượng hình ảnh ổn định trong mọi điều kiện. Hơn nữa, thiết kế khung nhôm cao cấp và mặt kính bền bỉ của thế hệ này được đánh giá là gần như không có sự khác biệt đáng kể so với những hình ảnh rò rỉ của dòng iPhone 18 sắp ra mắt, giúp người dùng phổ thông luôn giữ được vẻ ngoài thời thượng.

Đánh giá iPhone 18

Tuy nhiên, việc chờ đợi thế hệ hoàn toàn mới vẫn có những sức hút không thể chối từ, đặc biệt đối với những người đam mê công nghệ hoặc cần một thiết bị phục vụ công việc chuyên nghiệp đỉnh cao. Các nguồn tin uy tín từ chuỗi cung ứng tiết lộ iPhone 18 sẽ tạo ra bước nhảy vọt với vi xử lý A20/A20 Pro lần đầu tiên được sản xuất trên tiến trình 2 nm tiên tiến nhất. Hệ thống nhiếp ảnh cũng hứa hẹn được nâng cấp toàn diện với cụm camera khẩu độ biến thiên, modem kết nối thế hệ mới cùng sự mở rộng không giới hạn của hệ sinh thái Apple Intelligence. Dẫu vậy, việc chạy đua theo công nghệ mới nhất đòi hỏi bạn phải chuẩn bị sẵn tâm lý cho bài toán chi phí. Những đột phá này dự kiến sẽ kéo theo mức giá bán tăng vọt do chi phí linh kiện leo thang, trong đó các phiên bản Pro có thể đắt hơn từ 100 đến 300 USD so với thế hệ trước.

Nên mua iPhone 17 cũ không?

Đứng trước ngã rẽ này, quyết định cuối cùng nên được cân nhắc dựa trên tình trạng hiện tại của chiếc điện thoại bạn đang sử dụng. Nếu thiết bị cũ đã có dấu hiệu xuống cấp, pin yếu, giật lag và không còn đáp ứng tốt công việc hàng ngày, việc nâng cấp ngay lên một chiếc iPhone 17 cũ là nước đi cực kỳ thông minh để tối ưu hóa ngân sách mà vẫn có trải nghiệm tuyệt vời.

Trái lại, nếu bạn vẫn đang sở hữu và hài lòng với những thiết bị đời mới như iPhone 16 Pro hay Pro Max, việc kiên nhẫn chờ đợi thêm vài tháng để đánh giá trực tiếp chiếc iPhone 18 sau khi ra mắt chắc chắn sẽ là một phương án hợp lý và trọn vẹn nhất.

Với mức giá khởi điểm của iPhone 17 tiêu chuẩn khoảng 24 đến 25 triệu đồng (và dòng Pro/ProMax từ 28 đến 35 triệu đồng), các đối thủ Android tương ứng trên thị trường có mức giá và phân khúc cạnh tranh trực tiếp. Samsung Galaxy S Series (S26 / S25): Dòng Galaxy S tiêu chuẩn hoặc bản Plus/Ultra có mức giá dao động từ 22 đến 33 triệu đồng, nổi bật với màn hình đẹp, bút S-Pen (bản Ultra) và hệ thống AI thông minh. Google Pixel Series (Pixel 10/9 Pro): Có giá ngang ngửa iPhone 17, tập trung mạnh vào khả năng chụp ảnh thuần túy bằng thuật toán AI và trải nghiệm Android thuần gốc mượt mà. Samsung Galaxy Z Flip Series (Z Flip 7): Mẫu điện thoại gập thời trang có giá tầm 1.099 USD (khoảng 27-28 triệu đồng), là lựa chọn thay thế cho ai thích sự nhỏ gọn, độc đáo thay vì dạng thanh truyền thống của iPhone 17. Xiaomi Flagship (Dòng Xiaomi cao cấp mới nhất): Thường có mức giá mềm hơn một chút hoặc ngang ngửa ở bản cao cấp, ghi điểm với cấu hình phần cứng cực mạnh, pin lớn và camera hợp tác cùng Leica.



