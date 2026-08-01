Từ 1/8, ngân hàng được nới cách tính tỷ lệ cho vay/tiền gửi

Giao dịch tại Hội sở chính Vietcombank 198 Trần Quang Khải, Hà Nội. Ảnh minh họa: Trần Việt/TTXVN

Quyết định quy định tỷ lệ khấu trừ số dư tiền gửi có kỳ hạn của Kho bạc Nhà nước khi tính LDR là 50% và có hiệu lực từ ngày 1/8/2026 đến hết ngày 31/7/2028.

Theo đó, thay vì chỉ được đưa 20% số dư tiền gửi có kỳ hạn của Kho bạc Nhà nước vào công thức tính LDR như hiện nay, các ngân hàng sẽ được nâng tỷ lệ này lên 50%.

Quy định được ban hành trên cơ sở Thông tư số 25/2026/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung Thông tư số 22/2019/TT-NHNN quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Thông tư cho phép Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quyết định tỷ lệ khấu trừ tiền gửi có kỳ hạn của Kho bạc Nhà nước trong từng thời kỳ.

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các ngân hàng thương mại có nhận tiền gửi có kỳ hạn của Kho bạc Nhà nước phải chủ động theo dõi, đánh giá và kiểm soát chênh lệch về quy mô, kỳ hạn giữa nguồn vốn huy động và việc sử dụng vốn.

Các ngân hàng đồng thời phải bảo đảm khả năng thanh khoản, khả năng chi trả, kể cả trong trường hợp Kho bạc Nhà nước thu hồi trước hạn các khoản tiền gửi có kỳ hạn; duy trì đầy đủ các tỷ lệ bảo đảm an toàn theo quy định của pháp luật.

Quyết định được ban hành trong bối cảnh Chính phủ triển khai Nghị quyết số 168/NQ-CP về cập nhật kịch bản tăng trưởng và các giải pháp trọng tâm cho những tháng cuối năm 2026, hướng tới mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 10% trở lên, đồng thời giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô.

Việc nâng tỷ lệ tính tiền gửi có kỳ hạn của Kho bạc Nhà nước vào công thức LDR sẽ giúp các ngân hàng có thêm dư địa mở rộng tín dụng mà không tạo áp lực lớn lên chi phí huy động vốn. Tuy nhiên, tác động được dự báo sẽ tập trung chủ yếu ở nhóm ngân hàng thương mại nhà nước do đang nắm giữ phần lớn tiền gửi của Kho bạc Nhà nước.

Trước đó, Thông tư số 25/2026/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 22/2019/TT-NHNN quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cũng điều chỉnh một số quy định về tính LDR. Trong đó, tiếp tục loại trừ tiền ký quỹ, tiền gửi vốn chuyên dùng của khách hàng và tiền gửi không kỳ hạn của Kho bạc Nhà nước khỏi tổng tiền gửi; đồng thời quy định chỉ loại trừ 80% số dư tiền gửi có kỳ hạn của Kho bạc Nhà nước hoặc áp dụng tỷ lệ khác theo quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước trong từng giai đoạn.

Ngoài ra, Thông tư cũng nâng trần tỷ lệ sử dụng vốn ngắn hạn cho vay trung, dài hạn từ 30% lên 40%.