Sau tuổi nghỉ hưu mới nhận ra: Cần sở hữu 3 món đồ 'vô hình' này, những năm tháng tuổi già mới thực sự an yên

Người khôn ngoan đều tránh làm 3 việc khi sắp nghỉ hưu: Tuổi già an yên, nhẹ nhõm GĐXH - Trước ngưỡng cửa nghỉ hưu, có những điều càng "lười" tham gia, càng ít bận tâm thì cuộc sống về già càng nhẹ nhõm, bình yên.

Hầu hết mọi người thường có suy nghĩ, điều cần chuẩn bị khi bước sang tuổi nghỉ hưu là một căn nhà đủ rộng, một chiếc giường êm, một chiếc máy đo huyết áp hay những thiết bị chăm sóc sức khỏe, thực phẩm chức năng. Không ai phủ nhận vai trò của những món đồ "hữu hình" đó, nhưng theo đánh giá của nhiều chuyên gia lão khoa và cả những chuyên gia tài chính cá nhân, điều quyết định chất lượng cuộc sống của người cao tuổi lại nằm ở những "tài sản vô hình" này.

70 tuổi mới thấm: Nhiều phiền phức đến từ việc không có "một khoản tiền dự trữ"

Từ độ tuổi 50-70, khi trải qua tuổi già, nhiều người mới thực sự thấm thía, tuổi càng cao, đồng nghĩa với việc sức khoẻ càng yếu, những vấn đề về sức khoẻ có thể phát sinh bất cứ lúc nào. Nhiều người dù đã có lương hưu hay nguồn thu nhập ổn định, tuy nhiên những chi phí bất ngờ phát sinh từ việc khám chữa bệnh, thuốc men, phục hồi chức năng, chăm sóc sức khoẻ hàng ngày vẫn có thể tạo áp lực đáng kể lên chính bản thân và gia đình.

Bởi vậy, một khoản tiền dự phòng dành riêng cho y tế sẽ giúp người nghỉ hưu chủ động hơn trước những tình huống không mong muốn. Khoản tiền này không chỉ giúp giảm gánh nặng cho con cháu mà còn mang lại sự yên tâm, để người cao tuổi có thể đưa ra quyết định điều trị kịp thời khi cần.

3 món đồ 'vô hình' này, những năm tháng tuổi già mới thực sự an yên. (ảnh minh hoạ)

Sở hữu một gói bảo hiểm sức khỏe phù hợp

Nhiều người cao tuổi cho biết, dù có khoản tiền dự phòng cho tuổi già, nhiều người vẫn cảm thấy khốn khó khi trải qua những đợt bệnh nặng, kéo dài. Các chuyên gia khuyến khích, bảo hiểm sức khỏe cũng được xem là "lá chắn" quan trọng trong giai đoạn tuổi già.

Một gói bảo hiểm phù hợp có thể hỗ trợ chi phí khám chữa bệnh, nằm viện hoặc điều trị các bệnh lý phát sinh, giúp giảm bớt áp lực tài chính khi sức khỏe suy giảm. Quan trọng hơn, bảo hiểm còn tạo điều kiện để người cao tuổi tiếp cận các dịch vụ y tế chất lượng mà không phải quá lo lắng về chi phí.

Hiện nay, các loại bảo hiểm sức khoẻ phổ biến cho người già gồm có: bảo hiểm y tế nhà nước, bảo hiểm sức khỏe tư nhân và bảo hiểm nhân thọ kết hợp thẻ chăm sóc sức khỏe. Các gói này giúp giảm bớt tiền khám bệnh, mua thuốc và nằm viện cho người cao tuổi.

Thường bảo hiểm y tế (BHYT) hộ gia đình có chí mua rẻ, không cần khám sức khỏe trước. Hiện nay, người từ đủ 75 tuổi đang hưởng trợ cấp hưu trí xã hội được hỗ trợ 100% chi phí khám chữa bệnh trong danh mục.

Đối với loại hình bảo hiểm sức khỏe tự nguyện (phi nhân thọ) được cung cấp bởi các hãng như bảo hiểm tư nhân thường có thời hạn 1 năm, cần đóng phí và gia hạn mỗi năm.Thường giới hạn độ tuổi tham gia (thường dưới 65 hoặc 70 tuổi).

Bảo hiểm nhân thọ kèm thẻ bổ trợ sức khỏe đang giúp bảo vệ dài hạn đến 75 hoặc 80 tuổi nếu mua sớm từ trước. Loại bảo hiểm này giúp chi trả tiền nằm viện, phẫu thuật và bệnh hiểm nghèo.

Thực tế hiện nay, người càng lớn tuổi phí bảo hiểm càng cao và dễ bị từ chối nếu có bệnh sẵn (bệnh mãn tính, cao huyết áp, tiểu đường).Thời gian chờ: Các bệnh có sẵn hoặc một số bệnh đặc biệt sẽ có thời gian chờ trước khi được công ty bảo hiểm chi trả. Nên khi mua, người mua nên chọn gói tập trung vào chi phí nằm viện nội trú và tai nạn thay vì mua các quyền lợi ít dùng tới.

Tuổi già hãy chi tiền cho một vài sở thích để mỗi ngày đều có ý nghĩa

Thực tế rất nhiều người rơi vào tình trạng trầm cảm, mệt mỏi khi bước sang tuổi nghỉ hưu do không quen với nhịp sinh hoạt và cuộc sống mới. Khi còn đi làm, họ đã quá quen với guồng quay công việc quen thuộc. Còn cuộc sống nghỉ hưu lại quá rảnh rỗi, buồn chán, cả ngày không biết làm gì, không tiếp xúc với nhiều nhiều, nhiều người già, đặc biệt những người ở một mình nếu không có hoạt động thay thế, sẽ dễ rơi vào cảm giác trống trải, cô đơn hoặc mất đi mục tiêu trong cuộc sống.

Tham gia một dưỡng sinh, câu lạc bộ chơi cờ, chụp ảnh, hay tìm đến những sở thích như trồng cây, đọc sách, câu cá... học một kỹ năng mới sẽ giúp mỗi ngày trở nên thú vị hơn. Những hoạt động này không chỉ rèn luyện trí não, duy trì sự linh hoạt của cơ thể mà còn góp phần cải thiện tinh thần, giảm căng thẳng và mang lại cảm giác được sống có ích.

Hiện nay, các lớp khiêu vũ và tập dưỡng sinh cho người già thường có giá từ 0 đồng (miễn phí) đối với hình thức sinh hoạt cộng đồng, đôi khi người tham gia chỉ cần phải đóng quỹ sinh hoạt chung rất ít từ 20.000đ – 50.000đ/tháng để chi trả tiền nước, điện hoặc mua loa đài.

Bên cạnh đó cũng có những lớp học được phòng tập, tổ chức tư nhân mở ra, có giáo viên dạy bài bản có giá dao động từ 300.000 đến khoảng 800.000 đồng/tháng.

Quan trọng là tại những hoạt động này, người già có thể dễ dàng kết nối một nhóm bạn cùng sở thích để uống trà, tập thể dục, chơi cờ, đi bộ hay đơn giản là trò chuyện mỗi ngày. Nhờ đó giúp người cao tuổi duy trì sự kết nối với cuộc sống. Những cuộc gặp gỡ tưởng chừng bình thường lại có thể trở thành liều thuốc tinh thần quý giá, giúp giảm cảm giác cô đơn, hạn chế nguy cơ trầm cảm và tạo thêm động lực để sống tích cực.

Bước vào tuổi nghỉ hưu không chỉ là chuẩn bị những món đồ phục vụ sinh hoạt hằng ngày, mà còn là quá trình xây dựng một cuộc sống đủ đầy cả về tài chính, sức khỏe, tinh thần và các mối quan hệ. Một khoản dự phòng tài chính, bảo hiểm sức khỏe phù hợp, một sở thích để theo đuổi, những người bạn đồng hành là nền tảng giúp tuổi già trở nên nhẹ nhõm, chủ động và hạnh phúc hơn.

Tuy nhiên, thực tế hiện nay, điều mà nhiều người cao tuổi mong muốn nhất sau nhiều năm lao động không phải là sở hữu thêm vật chất, mà là có nhiều thời gian hơn để ở bên những người thân yêu. Những bữa cơm sum họp, những buổi đưa đón cháu đi học, cùng con cháu trò chuyện hay đơn giản là một chuyến đi ngắn vào cuối tuần đều góp phần tạo nên những ký ức đáng nhớ. Sự quan tâm, yêu thương và hiện diện của các thành viên trong gia đình chính là nguồn động viên lớn nhất, giúp người cao tuổi cảm thấy mình vẫn được trân trọng và có vai trò quan trọng trong cuộc sống.

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