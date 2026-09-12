iPhone 18 Pro tăng gấp ba diện tích buồng hơi tản nhiệt, hiệu năng duy trì tốt hơn 40%

Với điện thoại, nhiệt độ luôn là một giới hạn. Khi chơi game đồ họa cao, quay video dài hay chạy các tác vụ trí tuệ nhân tạo, chip xử lý sinh nhiệt nhanh hơn khả năng thoát nhiệt của máy. Lúc đó thiết bị buộc phải giảm xung nhịp để hạ nhiệt, kéo theo hiện tượng tụt khung hình và thao tác chậm lại. Đây là lý do cấu trúc tản nhiệt dần được chú ý ngang với sức mạnh của chip.

Buồng hơi có diện tích bề mặt gấp ba lần

Theo công bố của Apple, iPhone 18 Pro và bản Pro Max dùng buồng hơi thế hệ mới với diện tích bề mặt gấp ba lần. Buồng hơi là một khoang kín chứa chất lỏng, hoạt động theo nguyên lý chất lỏng bốc hơi khi gặp điểm nóng rồi ngưng tụ ở vùng mát hơn, qua đó đưa nhiệt ra xa con chip thay vì để dồn lại một chỗ. Diện tích tiếp xúc càng lớn thì lượng nhiệt phân tán trong cùng khoảng thời gian càng nhiều.

Apple cho biết hãng còn dùng thêm các vật liệu dẫn nhiệt tốt hơn cho kết cấu này. Kết hợp với thiết kế của chip A20 Pro, máy đạt hiệu năng duy trì tốt hơn đến 40% so với iPhone 17 Pro. Đây là chỉ số về khả năng giữ mức hiệu năng ổn định theo thời gian, khác với hiệu năng đỉnh vốn chỉ đo trong vài giây đầu.

Buồng hơi thế hệ mới là một trong những thay đổi bên trong đáng chú ý của iPhone 18 Pro. Ảnh: Apple

Chip A20 Pro thay đổi cách dẫn nhiệt

Phần còn lại nằm ở chính con chip. A20 Pro dùng công nghệ đóng gói lấy cảm hứng từ dòng chip M trên máy tính Mac, đặt đế silicon cạnh bộ nhớ để cải thiện luồng dẫn nhiệt. Nhiệt thoát khỏi chip thuận lợi hơn trước khi tới buồng hơi, nên hai bộ phận này bổ trợ cho nhau.

Về sức mạnh, Apple công bố GPU 7 lõi nhanh hơn đến 40% và CPU 6 lõi nhanh hơn đến 20% so với iPhone 17 Pro. Máy còn có Bộ Đôi Neural Engine 16 lõi với năng lực điện toán gấp đôi dành cho các tác vụ trí tuệ nhân tạo xử lý ngay trên thiết bị, cùng băng thông bộ nhớ cao hơn 50%.

Người dùng thấy khác biệt ở đâu?

Apple cho biết nhờ cấu trúc tản nhiệt mới, máy có thể chơi game nặng và chạy các mô hình trí tuệ nhân tạo lớn hơn, phức tạp hơn ngay trên thiết bị trong thời gian dài hơn. Với người dùng phổ thông, khác biệt dễ nhận ra nhất là máy ít nóng và ít tụt hiệu năng ở những phiên sử dụng kéo dài.

Thời lượng pin cũng được công bố cụ thể: iPhone 18 Pro đạt 34 giờ xem video và 23 giờ sử dụng mô phỏng, bản Pro Max đạt 43 giờ và 29 giờ. Máy sạc lên 50% trong khoảng 15 phút với bộ tiếp hợp nguồn tương thích. Modem C2 thế hệ mới cho tốc độ tải lên nhanh hơn đến 50% ở một số thị trường so với C1X mà vẫn dùng ít pin hơn.

Cấu hình, phiên bản và giá bán tại Việt Nam

Những nâng cấp về chip và tản nhiệt mới được Apple trang bị trên cả hai phiên bản Pro thuộc dòng iPhone 18. iPhone 18 Pro sử dụng màn hình 6,3 inch, trong khi iPhone 18 Pro Max có màn hình 6,9 inch. Cả hai có bốn màu Đen, Bạc, Băng Thanh, Đỏ Burgundy cùng các mức dung lượng từ 256GB đến 2TB.

Tại Việt Nam, iPhone 18 Pro có giá khởi điểm 38,99 triệu đồng cho bản 256GB, còn iPhone 18 Pro Max cùng dung lượng từ 41,99 triệu đồng. Hai máy dự kiến mở bán từ ngày 18/9 và chạy sẵn iOS 27 với Apple Intelligence hỗ trợ tiếng Việt.

Bốn tuỳ chọn màu sắc của iPhone 18 Pro mới. Ảnh: Apple

Với buồng hơi lớn hơn, chip A20 Pro và khả năng duy trì hiệu năng tốt hơn, iPhone 18 Pro cho thấy Apple đang tập trung nhiều hơn vào hiệu suất ổn định trong các tác vụ nặng thay vì chỉ chạy theo sức mạnh đỉnh. Đây cũng là nâng cấp đáng chú ý với người dùng thường xuyên chơi game, quay video dài hoặc sử dụng các tính năng AI ngay trên thiết bị.

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