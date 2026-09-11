Xác định lại diện tích đất ở đã được cấp sổ đỏ trước ngày 1.7.2024 như nào?

Xác định lại diện tích đất ở đã được cấp sổ đỏ trước ngày 1.7.2024 như nào?

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Hồng Thủy
Hồng Thủy
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GĐXH - Bộ Nông nghiệp và Môi trường thông tin về việc xác định lại diện tích đất ở đối với sổ đỏ cấp trước 1.7.2004.

Xác định lại diện tích đất ở đã được cấp sổ đỏ trước ngày 1.7.2024 như nào? - Ảnh 1.Tin sáng 10/9: Miền Bắc liên tiếp đón gió mùa Đông Bắc, thời tiết thay đổi hoàn toàn; Tất cả người dân có sổ đỏ chú ý thông báo mới nhất từ công an

GĐXH - Gió mùa Đông Bắc tràn xuống khiến miền Bắc chuyển mát về đêm và sáng, vùng núi Bắc Bộ có nơi nhiệt độ thấp nhất dưới 19 độ C.Người dân cần cảnh giác khi nhận được cuộc gọi từ cán bộ địa chính, lợi dụng "số hóa sổ đỏ" để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Xác định lại diện tích đất ở đã được cấp sổ đỏ trước ngày 1.7.2024 như nào? - Ảnh 2.Nhà xuống cấp nhưng chưa có sổ đỏ, người dân có được xin phép xây mới?

GĐXH - Nhiều hộ gia đình đang sinh sống ổn định trên đất ở nhưng chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) băn khoăn liệu có thể xin giấy phép để xây mới nhà ở hay không, nhất là trong trường hợp nhà cũ đã xuống cấp nghiêm trọng, ảnh hưởng đến an toàn sinh hoạt.

Xác định lại diện tích đất ở đã được cấp sổ đỏ trước ngày 1.7.2024 như nào? - Ảnh 3.Người dân hưởng lợi gì nếu được cấp 'sổ đỏ điện tử'

GĐXH - Cục Quản lý đất đai vừa đưa ra đề xuất hoàn thiện hành lang pháp lý và hạ tầng kỹ thuật để triển khai Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất dạng điện tử (Sổ đỏ điện tử). Nếu được thông qua, đây sẽ là bước chuyển lớn trong quản lý tài sản đất đai tại Việt Nam.

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