Xác định lại diện tích đất ở đã được cấp sổ đỏ trước ngày 1.7.2024 như nào?

Tin sáng 10/9: Miền Bắc liên tiếp đón gió mùa Đông Bắc, thời tiết thay đổi hoàn toàn; Tất cả người dân có sổ đỏ chú ý thông báo mới nhất từ công an GĐXH - Gió mùa Đông Bắc tràn xuống khiến miền Bắc chuyển mát về đêm và sáng, vùng núi Bắc Bộ có nơi nhiệt độ thấp nhất dưới 19 độ C.Người dân cần cảnh giác khi nhận được cuộc gọi từ cán bộ địa chính, lợi dụng "số hóa sổ đỏ" để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nhà xuống cấp nhưng chưa có sổ đỏ, người dân có được xin phép xây mới? GĐXH - Nhiều hộ gia đình đang sinh sống ổn định trên đất ở nhưng chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) băn khoăn liệu có thể xin giấy phép để xây mới nhà ở hay không, nhất là trong trường hợp nhà cũ đã xuống cấp nghiêm trọng, ảnh hưởng đến an toàn sinh hoạt.