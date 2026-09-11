Cạnh tranh Toyota Yaris, hatchback hạng B của Honda giá 255 triệu đồng 4 phiên bản tùy chọn, động cơ hybrid

Cạnh tranh Hyundai Grand i10, hatchback giá chỉ 125 triệu đồng thiết kế ấn tượng, trang bị camera 360 độ GĐXH - Hatchback cỡ A Tata Tiago 2026 vừa hé lộ nội thất mới với loạt trang bị hiện đại, trong đó có màn hình 10,25 inch và camera 360 độ, tạo sức ép lên Hyundai Grand i10 và Kia Morning.

Hatchback hạng B của Honda 4 phiên bản tùy chọn, động cơ hybrid

Honda Fit 2026 ra mắt phiên bản kỷ niệm 25 năm sản xuất với giá bán chỉ 255 triệu. Ảnh: Tổng hợp

Thông tin trên Tạp chí Kinh tế chứng khoán, Honda vừa giới thiệu phiên bản nâng cấp giữa vòng đời của mẫu hatchback cỡ nhỏ Fit tại thị trường Nhật Bản. Đây cũng là thời điểm đánh dấu 25 năm kể từ khi dòng xe này xuất hiện, tiếp tục phát huy những thế mạnh về không gian nội thất, khả năng vận hành linh hoạt và mức tiêu thụ nhiên liệu tiết kiệm.

Ra mắt thế hệ đầu tiên vào năm 2001, Honda Fit đã đạt doanh số cộng dồn hơn 3,25 triệu xe tại Nhật Bản, tính cả một số biến thể như Fit Aria và Fit Shuttle. Thế hệ thứ tư được giới thiệu từ năm 2020 tiếp tục duy trì triết lý phát triển tập trung vào tính thực dụng, tối ưu không gian sử dụng nhưng vẫn đảm bảo khả năng vận hành hiệu quả.

Ở lần nâng cấp mới, Honda điều chỉnh tên gọi và trang bị nhằm tạo sự khác biệt rõ nét hơn giữa các phiên bản. Theo đó, bản BASIC trước đây được đổi tên thành X, trong khi HOME được thay thế bằng Z.

Cùng với RS và CROSSTAR, Honda Fit 2026 hiện được phân chia thành 4 phiên bản chính gồm X, Z, RS và CROSSTAR. Mỗi cấu hình được định hướng tới một nhóm khách hàng với nhu cầu và phong cách sử dụng khác nhau.

Trong số này, Fit Z là phiên bản đáng chú ý nhất. Được định vị ở nhóm tiêu chuẩn cao cấp, mẫu xe sở hữu ngoại hình thể thao hơn khi thừa hưởng nhiều đường nét từ phiên bản RS.

Lưới tản nhiệt cùng cản trước và cản sau đều được thiết kế lại theo hướng mạnh mẽ. Bộ chụp mâm màu Shark Gray góp phần tạo diện mạo hiện đại, cá tính hơn cho chiếc hatchback đô thị.

Không gian nội thất cũng được Honda nâng cấp với vô-lăng 3 chấu bọc da, các chi tiết quanh khu vực cần số và khay để cốc chuyển sang tông màu đen. Xe đồng thời được bổ sung một số tiện nghi đáng chú ý như ghế trước có sưởi, kính cửa trước chống tia UV và tia hồng ngoại, kính chắn gió có khả năng giảm hấp thụ nhiệt.

Cận cảnh khoang nội thất của Honda Fit. Ảnh: Tổng hợp

Honda cũng sử dụng vật liệu phủ mới nhằm tăng độ bóng cho lớp sơn ngoại thất, qua đó mang lại cảm giác cao cấp hơn cho tổng thể chiếc xe.

Nếu Fit Z hướng tới sự cân bằng giữa tính thể thao và tiện nghi, Fit RS tiếp tục là lựa chọn dành cho khách hàng đề cao phong cách mạnh mẽ và cảm giác lái.

Ngoại thất của Fit RS được làm mới với lưới tản nhiệt và ốp trang trí khu vực biển số phía sau sơn đen Piano Black. Xe sử dụng bộ mâm hợp kim 16 inch màu đen kết hợp các chi tiết phay bóng, tạo điểm nhấn thể thao rõ rệt.

Bên trong cabin, phong cách RS được thể hiện qua đường chỉ đỏ trên vô-lăng bọc da, ghế thể thao bọc da lộn kết hợp da và nhiều chi tiết màu đen trên bảng táp-lô, cột A cũng như trần xe.

Danh sách trang bị của phiên bản này cũng được mở rộng với màn hình Honda CONNECT tích hợp ETC 2.0, sạc điện thoại không dây, vô-lăng sưởi, ghế trước có sưởi và bàn đạp thể thao bằng thép không gỉ.

Bên cạnh X, Z và RS, Honda tiếp tục duy trì phiên bản CROSSTAR. Cấu hình này hướng tới nhóm khách hàng yêu thích phong cách năng động và thường xuyên sử dụng xe cho những chuyến đi cuối tuần.

CROSSTAR sở hữu thiết kế ngoại thất mạnh mẽ hơn, đồng thời được trang bị một số tiện nghi như vô-lăng sưởi, ghế trước có sưởi và kính cách nhiệt.

Về vận hành, Honda Fit mới tiếp tục duy trì hệ truyền động hybrid e với động cơ xăng 1.5L kết hợp cùng hai mô-tơ điện. Đây là một trong những lợi thế giúp dòng xe này duy trì khả năng tiết kiệm nhiên liệu tại thị trường Nhật Bản.

Bên cạnh hệ truyền động hybrid, một số phiên bản vẫn được cung cấp động cơ xăng 1.5L DOHC i-VTEC truyền thống. Khách hàng có thể lựa chọn hệ dẫn động cầu trước (FF), trong khi một số cấu hình có thêm tùy chọn dẫn động 4 bánh (4WD), phù hợp với điều kiện vận hành đa dạng.

Giá hatchback hạng B Honda Fit 2026

Theo Tạp chí Doanh nghiệp Việt Nam, tại Nhật Bản, Honda Fit 2026 có giá khởi điểm khoảng 1,8 triệu yên, tương đương khoảng 255 triệu đồng, đối với phiên bản X sử dụng động cơ xăng. Trong khi đó, phiên bản cao cấp nhất e RS có giá gần 2,9 triệu yên, quy đổi khoảng 410 triệu đồng.

Hàng ghế thứ 2. Ảnh: Tổng hợp

Ngoài các phiên bản tiêu chuẩn, Honda còn cung cấp những tùy chọn hướng tới khả năng tiếp cận thuận tiện hơn, chẳng hạn ghế phụ xoay dành cho người cao tuổi hoặc người gặp khó khăn khi lên xuống xe. Một số hệ thống hỗ trợ lái đặc biệt như Honda Techmatic System và Honda Franz System cũng được cung cấp cho khách hàng là người khuyết tật.

Với đợt nâng cấp giữa vòng đời, Honda Fit tiếp tục phát huy những ưu điểm vốn có về tính thực dụng, khả năng tiết kiệm nhiên liệu và sự linh hoạt trong đô thị. Việc bổ sung thiết kế thể thao cùng loạt trang bị tiện nghi mới được kỳ vọng giúp mẫu hatchback hạng B duy trì sức hút trong bối cảnh phân khúc xe đô thị ngày càng cạnh tranh.

Hatchback hạng A ở Việt Nam giá rẻ đáng mua

Hatchback hạng A giá rẻ nhất Việt Nam ngày càng có nhiều lựa chọn khi ngoài những mẫu xe thuộc phân khúc cỡ nhỏ còn có thêm các dòng ô tô điện cỡ nhỏ, có giá chưa tới 300 triệu đồng.

Hatchback hạng A Kia Morning MT: 349 triệu đồng

Kia Morning MT

Những đợt ưu đãi giá liên tiếp giúp giá bán bản Kia Morning MT tiêu chuẩn số sàn hiện chỉ còn 349 triệu đồng. Đây là mẫu xe máy xăng có giá bán hấp dẫn nhất thị trường ô tô Việt Nam. Kia Morning hiện do THACO AUTO lắp ráp, phân phối. Phiên bản tiêu chuẩn của mẫu xe này chỉ sở hữu tính năng, trang bị cơ bản đáp ứng nhu cầu của những người lần đầu mua xe ô tô hay những cá nhân, doanh nghiệp mua xe chạy dịch vụ taxi, xe công nghệ…

Hatchback hạng A Toyota Wigo MT: 360 triệu đồng

Toyota Wigo

Cùng phân khúc Kia Morning MT, nếu muốn một mẫu xe nhỏ gọn, nhập khẩu nguyên chiếc khách hàng có thể lựa chọn phiên bản Toyota Wigo số sàn (MT) có giá chỉ 360 triệu đồng. Mẫu xe này nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia, sở hữu vẻ ngoài mạnh mẽ, thể thao, tuy nhiên tương tự Morning MT, Toyota Wigo MT cũng thiếu nhiều trang bị, tính năng so với bản số tự động. Mẫu xe này vẫn dùng động cơ xăng 1.2 lít có công suất 87 mã lực và mô-men xoắn cực đại 108 Nm, kết hợp với hộp số số sàn 4 cấp.

Hatchback hạng A Hyundai Grand i10 MT tiêu chuẩn: 360 - 380 triệu đồng

Hyundai Grand i10 MT

Hyundai Grand i10 MT tiêu chuẩn với hai biến thể sedan và hatchback 5 cửa có giá bán chỉ từ 360 - 380 triệu đồng. Hyundai Grand i10 do TC Motor lắp ráp, phân phối tại Việt Nam. Đây là mẫu ô tô cỡ nhỏ giá rẻ bán chạy nhất Việt Nam với 1.570 xe bán ra trong 4 tháng đầu năm 2024. Không chỉ giá bán, sức hút của mẫu xe này còn đến từ kiểu dáng thiết kế, trang bị tính năng. Hyundai Grand i10 MT tiêu chuẩn vẫn giữ nguyên động cơ Kappa 1.2 lít có công suất 83 mã lực và mô-men xoắn cực đại 114 Nm, đi kèm hộp số sàn 5 cấp.