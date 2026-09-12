Tỷ giá USD hôm nay 12/9: Đồng Đô la Mỹ 'chợ đen' chững giá

Phát hiện số lượng vàng trị giá tới 272 tỷ đồng ẩn trong bức tường: Cơ quan chức năng lập tức điều tra GĐXH - Số lượng vàng trị giá tới 272 tỷ đồng được phát hiện trong quá trình cải tạo một tòa nhà thuộc tổ chức từ thiện CAW East-Flanders.

Giá vàng hôm nay 11/9: Vàng SJC giảm sâu bao nhiêu tiền 1 lượng? GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC giảm tới 1,6 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra.

Tỷ giá USD, tỷ giá tiền tệ thế giới

Chỉ số USD Index (DXY), thước đo sức mạnh của đồng Đô la Mỹ so với 6 đồng tiền chủ chốt như EUR, JPY, GBP, CAD, SEK và CHF, tăng 0,05%, hiện ở mức 99,10 điểm.

Tỷ giá ngoại tệ, so với đồng Đô la Mỹ, đồng EUR giảm 0,13%, xuống 1,15950 USD/EUR. Đồng Yên tăng 0,45% lên 153,69 yên/USD. Đồng USD tăng 0,47% so với franc Thụy Sĩ, lên mức 0,817 franc/USD...

Điểm đáng chú ý hôm nay DXY giảm xống vùng 99,10 điểm. USD ngân hàng giảm nhẹ. USD tự do chững giá. Đồng yên Nhật tăng nhẹ, đồng EUR giảm nhiệt.

Đồng USD tăng nhẹ trong phiên 12/9 sau khi số liệu lạm phát Mỹ cao hơn, củng cố kỳ vọng Fed sẽ nâng lãi suất trong cuộc họp sắp tới. Chỉ số CPI tháng 8 tăng 0,4% so với tháng trước, trong khi lạm phát cơ bản đạt 2,4%, khiến thị trường nâng xác suất Fed tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm lên khoảng 86%.

Tuy nhiên, đà tăng của USD bị hạn chế do căng thẳng tại Trung Đông khiến giá dầu duy trì trên 100 USD/thùng, làm gia tăng lo ngại lạm phát toàn cầu. Giá dầu Brent tăng khoảng 8% trong tuần dù giảm nhẹ trong phiên cuối tuần.

Tỷ giá USD, tỷ giá ngoại tệ trong nước

Tại thị trường trong nước, phiên giao dịch sáng nay ngày 12/9, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước ở mức 25.596 đồng/USD, đã tăng 5 đồng so với phiên giao dịch ngày hôm qua.

Tỷ giá USD tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước tăng, ở vùng 24.367 đồng mua vào và 26.825 đồng bán ra.

Khảo sát tại khối ngân hàng thương mại, tỷ giá USD và các ngoại tệ khác cũng có nhiều biến động.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietcombank

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 12/9/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietcombank ngày 12/9/2026.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietinbank

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 12/9/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietinbank ngày 12/9/2026.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại BIDV

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 12/9/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại BIDV hôm nay ngày 12/9/2026.

Tỷ giá USD giảm tại một số ngân hàng thương mại. Tại ngân hàng Vietcombank giá USD đã giảm 10 đồng cả chiều mua vào và bán ra so với phiên trước đó, ở vùng 25,700-26,110 đồng/USD. Tại VietinBank, giá USD đã giảm 6 đồng cả chiều mua vào và bán ra so với phiên trước đó, ở mức 25.560-26.100 đồng/USD. Tại BIDV giao dịch đồng bạc xanh mua vào và bán ra ở mức giá 25,730-26,110 đồng/USD, giảm 10 đồng cả chiều mua vào và bán ra so với phiên trước đó.

Tại các tiệm vàng, giá Đô la Mỹ hôm nay 12/9/2026, khảo sát lúc 10h00 phút ghi nhận không thay đổi so với giá cùng thời điểm ngày hôm qua ở vùng 25.855 đồng/USD mua vào và bán ra là 25.965 đồng/USD.

Tỷ giá EUR hôm nay 12/9, giảm tại một số ngân hàng thương mại. Tại Vietcombank, giá đồng EUR mua vào và bán ra niêm yết ở mức 29,297.41-30,842.66 đồng/EUR, đã giảm 44 đồng chiều mua vào và giảm 47 đồng chiều bán ra so với phiên trước đó. Tại ngân hàng Vietinbank, tỷ giá đồng EUR mua vào và bán ra duy trì ở mức 29.224-30.944 đồng/EUR, đã giảm 307 đồng chiều mua vào và tăng 103 đồng chiều bán ra so với phiên hôm qua. Tại BIDV giá đồng EURO ở mức 29,523-30,950 đồng/EUR, đã giảm 24 đồng chiều mua vào và giảm 27 đồng chiều bán ra so với phiên trước đó.

Tại các tiệm vàng, giá Euro hôm nay 12/9/2026 khảo sát lúc 10h05 phút hiện đang được mua vào là 29.991 đồng và bán ra là 30.111 đồng, không thay đổi so với cùng thời điểm ghi nhận hôm qua.

Tại ngân hàng Vietcombank, tỷ giá đồng yên Nhật ở vùng 162.30-173.50 đồng/Yen, tăng nhẹ so với phiên hôm qua; tại ngân hàng Vietinbank, đồng yên Nhật tăng cả chiều mua vào và bán ra, ở vùng 163,19-174,69 đồng/Yen. Tại ngân hàng BIDV, giá của 1 yên Nhật đang được mua vào, bán ra ở vùng 163.51-173.71 đồng, tăng nhẹ so với phiên hôm qua.

Diễn biến trên thị trường ngoại tệ ngày 12/9 cho thấy tỷ giá USD trong nước giảm nhẹ tại nhiều ngân hàng thương mại, cho thấy nhịp phục hồi của đồng bạc xanh trên thị trường quốc tế chưa mạnh, giá USD vẫn biến động do các yếu tố địa chính trị và chỉ số lạm phát của kinh tế Mỹ. Đối với nhà đầu tư, diễn biến này cho thấy thị trường ngoại tệ vẫn đang trong giai đoạn nhạy cảm với các thông tin kinh tế vĩ mô của Mỹ. Những người nắm giữ USD cần theo dõi sát thị trường để đưa ra quyết định đầu tư. Với người có nhu cầu mua USD để du học, du lịch hoặc công tác nước ngoài, việc tỷ giá giảm nhẹ khiến chi phí quy đổi sang đồng USD giảm chút nhưng cũng chưa đáng kể. Trong bối cảnh đồng bạc xanh còn chịu tác động đan xen từ kỳ vọng lãi suất, giá dầu và tình hình địa chính trị toàn cầu, người dân nên theo dõi sát diễn biến thị trường, cân nhắc chia nhỏ nhu cầu mua ngoại tệ theo từng giai đoạn thay vì mua dồn vào một thời điểm để hạn chế rủi ro biến động tỷ giá.

Tỷ giá USD hôm nay 11/9: Đồng Đô la Mỹ biến động trái chiều khối ngân hàng và 'chợ đen' GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) cập nhật tỷ giá ngoại tệ mới nhất hôm nay thứ sáu ngày 11/9/2026, chi tiết tỷ giá USD, EURO, Bảng Anh, Yên Nhật... và các ngoại tệ khác.