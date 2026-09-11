Trang bị ngang SH, xe ga 150cc giá 27 triệu đồng sở hữu phanh ABS 2 kênh

Xe ga 150cc sở hữu phanh ABS 2 kênh

Xe ga 150cc Guangjian Arnovina M5 2027

Xe ga 150cc Guangjian Arnovina M5 2027 vừa được giới thiệu tại Trung Quốc, hướng tới nhóm khách hàng cần một mẫu xe tay ga phục vụ nhu cầu đi làm, di chuyển trong đô thị và sử dụng hàng ngày.

Sức mạnh của Arnovina M5 đến từ động cơ 4 thì, xi lanh đơn với dung tích 149,3cc, làm mát bằng không khí, sử dụng cơ cấu một cam và hai van. Động cơ sản sinh công suất tối đa 11,7 mã lực, tại 7.500 vòng/phút, cùng mô-men xoắn cực đại 12,2 Nm tại 6.000 vòng/phút.

Sức mạnh của Arnovina M5 đến từ động cơ 4 thì

Một trong những ưu điểm đáng chú ý khác của Guangjian Arnovina M5 là bình nhiên liệu dung tích 8,6 lít. Với mức tiêu thụ nhiên liệu được công bố, xe có thể đạt quãng đường khoảng 300 km sau mỗi lần đổ đầy bình.

Thế nhưng, màn hình của Guangjian Arnovina M5 2027 không được trang bị các tính năng giải trí hiện đại hay kết nối với điện thoại. Người dùng muốn sử dụng bản đồ và dẫn đường vẫn phải kết hợp điện thoại với giá đỡ trên xe.

Arnovina M5 được thiết kế để phù hợp với nhiều đối tượng người dùng

Cách tiếp cận này cho thấy hãng đã ưu tiên ngân sách cho những thành phần thiết thực hơn như hệ thống phanh, bình nhiên liệu và hệ truyền động, thay vì bổ sung các trang bị điện tử có thể làm tăng giá bán. Với chiều cao yên chỉ 730 mm cùng thân xe tương đối nhẹ, Arnovina M5 được thiết kế để phù hợp với nhiều đối tượng người dùng, kể cả những người có vóc dáng nhỏ.

Giá xe ga 150cc Guangjian Arnovina M5 2027

Theo Tạp chí Doanh nghiệp Việt Nam, Guangjian Arnovina M5 2027 phiên bản tiêu chuẩn có giá niêm yết 4.980 nhân dân tệ (tương đương 19,28 triệu đồng). Giá của phiên bản cao cấp là 6.980 Nhân dân tệ (27,03 triệu đồng), được trang bị cả hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) hai kênh và kiểm soát lực kéo (TCS).

Điểm đặc biệt của Guangjian Arnovina M5 nằm ở cách hãng định vị sản phẩm như một lựa chọn thay thế cho xe máy điện. Với mức giá tương đương nhiều mẫu xe điện phổ thông, Arnovina M5 mang đến lợi thế của động cơ xăng, đặc biệt là khả năng tiếp nhiên liệu nhanh và không phải phụ thuộc vào thời gian sạc hay quá lo lắng về phạm vi hoạt động.

Xe ga giá rẻ ở thị trường Việt

Theo Phụ nữ mới, hiện nay, xe ga giá rẻ được coi là sự lựa chọn, tìm kiếm rất nhiều khi không phải ai cũng có thể mua được những mẫu xe tay ga sang trọng, đẳng cấp. Tuy nhiên, với tầm giá từ 25 triệu đến 40 triệu đồng có rất nhiều xe tay ga có thiết kế đẹp nhiều tiện nghi, rất đáng để bạn sở hữu.

Theo khảo sát, các dòng xe này không chỉ phù hợp về giá cả, xứng tầm về thương hiệu mà còn đảm bảo chất lượng vượt trội về khả năng vận hành cũng như hoạt động của máy móc.

SYM Shark 50, giá 24,5 triệu đồng

SYM Shark 50 là mẫu xe mới được ra mắt gần đây. Với thiết kế thanh thoát, diện mạo ngang cơ "Honda Vision", Shark 50 đã gây được tiếng vang lớn khi trình làng với mức giá chỉ 24,5 triệu đồng. Hiện mẫu xe tay ga mới nhà SYM chỉ mở bán 1 phiên bản duy nhất.

Về sức mạnh, SYM Shark 50 sở hữu động cơ 4 thì, xi lanh đơn với dung tích 49,5cc, làm mát bằng không khí. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 2,45 mã lực, mô-men xoắn cực đại 3,2 Nm. Mức tiêu hao nhiên liệu của SYM Shark 50 khá thấp, vào khoảng 2,11 lít/100km, tốc độ tối đa là 50 km/h.

Với khách hàng mục tiêu là học sinh, sinh viên, SYM Shark 50 được đánh giá cao vì giá rẻ, thiết kế thời thượng, hợp gu giới trẻ.

Suzuki Impulse, giá 28,5 triệu đồng

Suzuki định vị Impulse cạnh tranh với Honda Air Blade, hướng đến khách hàng nam giới. Thiết kế Impulse lấy cảm hứng từ dòng xe Burgman huyền thoại với vẻ đẹp mạnh mẽ, nam tính. Hiện Suzuki Impulse 2023 bán ra duy nhất 1 phiên bản với giá đề xuất là 28,5 triệu đồng. Suzuki Impulse có 4 tùy chọn màu sắc: Đen mờ, đen mờ xám, xanh đỏ và trắng nâu bạc.

Suzuki Impulse 2023 được trang bị động cơ xi-lanh đơn, 4 thì, làm mát bằng không khí. Với động cơ này, mẫu xe có thể sản sinh công suất tối đa 9,2 mã lực, mô-men xoắn cực đại 9,2 Nm. Bên cạnh đó, Impulse 2023 cũng được tích hợp hệ thống phun xăng điện tử, giúp tiết kiệm nhiên liệu hiệu quả hơn. Mẫu tay ga nhà Suzuki chỉ tiêu thụ 2,3 lít xăng để di chuyển quãng đường dài 100km. So với các đối thủ, Suzuki Impulse 2023 là mẫu xe có giá vô cùng tốt.

Suzuki Address, giá từ 29,1 - 29,8 triệu đồng

Cái tên đứng thứ 3 trong danh sách xe tay ga rẻ nhất Việt Nam là Suzuki Address. Hiện nay, mẫu xe này đang được bán ở Việt Nam với giá dao động từ 29,1 - 29,8 triệu đồng, cho tùy chọn 3 phiên bản.

Suzuki Address sở hữu khối động cơ tương đối mạnh mẽ: 4 thì, xy-lanh đơn, phun xăng điện tử FI. Để gia tăng khả năng tiết kiệm nhiên liệu, Suzuki đã trang bị thêm công nghệ SEP (Suzuki Eco Performance) giúp kiểm soát và điều tiết nhiên liệu tối ưu.

Suzuki Address được đánh giá là mẫu xe có giá rẻ hơn so với các đối thủ trong cùng phân khúc, động cơ mạnh mẽ, dung tích cốp khá rộng lên tới 20,6 lít. Tuy nhiên, thiết kế mẫu xe này khá nam tính, góc cạnh nên phù hợp với thị hiếu của phái mạnh.

Yamaha Janus, giá từ 29,1 - 33,3 triệu đồng

Yamaha Janus hiện đang phân phối tại thị trường Việt Nam với 3 phiên bản, giá bán đề xuất dao động từ 29,1 - 33,3 triệu đồng.

Với giá bán trong khoảng tầm 30 triệu đồng, Yamaha Janus được đánh giá là một mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu so với các đối thủ khi chỉ tiêu hao 1.87 lít xăng/100km.

Yamaha Janus được trang bị động cơ Blue Core 125cc, khối động cơ này mang tới khả năng vận hành linh hoạt cho xe. Ngoài ra, với thiết kế thời trang, hiện đại nên Yamaha Janus phù hợp với sở thích của các cô nàng công sở.

Honda Vision, giá từ 31,7 - 37,1 triệu đồng

Xếp cuối trong danh sách các mẫu xe tay ga giá rẻ nhất hiện nay là một cái tên vô cùng quen thuộc: Honda Vision. Mẫu xe "quốc dân" tại Việt Nam có giá bán dao động từ 31,7 - 37,1 triệu đồng tùy từng phiên bản.

Xe được trang bị động cơ có dung tích 110cc, 4 thì, xy-lanh đơn, làm mát bằng không khí và tích hợp những công nghệ tiên tiến: Hệ thống phun xăng điện tử (PGM-FI), động cơ tích hợp bộ đề ACG, hệ thống ngắt động cơ tạm thời (Idling stop). Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 8,8 mã lực và mô-men xoắn cực đại là 9,29 Nm.

Honda Vision luôn nằm trong top mẫu xe máy bán chạy nhất nhà Honda và được lòng khách hàng Việt Nam bởi: Thiết kế đẹp, khối lượng nhẹ, khả năng vận hành khá nhanh nhạy và tiết kiệm nhiên liệu. Mẫu xe quốc dân chỉ mất 1,88 lít xăng cho quãng đường di chuyển 100km.



