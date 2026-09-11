Vì sao cơ thể người cao tuổi đặc biệt "nhạy cảm" khi gió lạnh về?

Khi thời tiết chuyển mùa từ hè sang thu - đông, sự chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm tăng cao cùng độ ẩm không khí sụt giảm đột ngột trở thành trở ngại đối với sức khỏe người cao tuổi.

Theo các chuyên gia y tế, bước qua ngưỡng tuổi 60 con người đối mặt với những thay đổi sinh lý tự nhiên của quá trình lão hóa: Sức đề kháng kém, hệ hô hấp suy giảm hàng rào bảo vệ, hệ cơ xương khớp xuất hiện những cơ đau nhức dai dẳng. Đặc biệt khi thời tiết thay đổi, lạnh đột ngột, các mạch máu ngoại vi dưới da dễ co lại để giữ nhiệt cho cơ thể. Ở người cao tuổi vốn thường bị xơ vữa động mạch hoặc có tiền sử tăng huyết áp, sự co mạch này khiến huyết áp tăng vọt đột ngột, làm tăng nguy cơ tai biến, đột quỵ, nhồi máu cơ tim hay suy tim cấp...

Đối với người lớn tuổi, do khối cơ suy giảm mạnh khiến khả năng sinh nhiệt tự nhiên giảm, khi những cơn lạnh đột ngột kéo đến, người lớn tuổi thường mất nhiều thời gian hơn để nhận biết cơ thể đang bị hạ thân nhiệt.

Thời tiết chuyển mùa: Những sản phẩm thiết yếu dành để chăm sóc sức khỏe người cao tuổi.

Những sản phẩm thiết yếu dành cho người cao tuổi khi trời vào thu - đông

Để giúp ông bà, cha mẹ đón những ngày se lạnh một cách an toàn và khỏe mạnh, dưới đây là các nhóm sản phẩm thiết yếu được các chuyên gia y tế và dinh dưỡng khuyến nghị:

Trang phục giữ ấm chuyên dụng và an toàn

Khác với người trẻ chú trọng tính thời trang, trang phục mùa lạnh cho người cao tuổi phải đáp ứng các tiêu chí nhẹ, ấm, dễ mặc và thoát khí tốt. Áo giữ nhiệt và áo khoác cản gió là những món đồ cần luôn có sẵn trong tủ đồ của người cao tuổi.

Những ngày thời tiết thay đổi, bàn chân là nơi xa tim nhất, rất dễ bị lạnh, người cao tuổi luôn cần có những chiếc tất ấm và những đôi dép chống trơn trượt đi trong nhà.

Vùng cổ, gáy và đầu là nơi thất thoát nhiệt nhanh nhất. Khăn quàng cổ mỏng và mũ len che kín tai là vật dụng bất ly thân khi các cụ đi thể dục sáng sớm hay chiều muộn.

Thiết bị y tế và hỗ trợ sức khỏe gia đình

Thời tiết thay đổi thất thường yêu cầu việc theo dõi các chỉ số sinh tồn tại nhà phải được thực hiện thường xuyên hơn.

Một chiếc máy đo huyết áp cất sẵn trong tủ sẽ giúp ông bà, cha mẹ kiểm soát mức huyết áp vào các thời điểm nhạy cảm trong ngày như sáng sớm vừa ngủ dậy và tối muộn. Trên thị trường hiện nay có nhiều loại máy đo huyết áp có tính năng cảnh báo nhịp tim bất thường và bộ nhớ lưu trữ kết quả, giúp người tiêu dùng an tâm khi lựa chọn.

Máy sưởi và máy tạo ẩm, máy lọc không khí hỗ trợ bảo vệ hệ hô hấp dễ bị tổn thương của người cao tuổi.

Đệm sưởi điện hoặc túi chườm thảo dược (ngải cứu, gừng, quế) giúp làm ấm giường trước khi ngủ, giúp kích thích tuần hoàn máu và giảm co thắt cơ lưng cho người cao tuổi...

Dinh dưỡng giữ ấm, tăng sức đề kháng và vi chất bổ sung

Khi trời lạnh, cảm giác thèm nước của người già giảm xuống, dễ dẫn đến tình trạng mất nước tiềm ẩn và làm máu đặc hơn. Chế độ dinh dưỡng và thực phẩm bổ sung đóng vai trò là "nhiên liệu" giữ ấm cơ thể từ bên trong. Một ly sữa ấm vào bữa phụ chiều hoặc trước khi đi ngủ giúp ổn định đường huyết và giữ ấm thân nhiệt suốt đêm.

Các loại trà thảo mộc làm ấm vị giác như trà gừng mật ong, trà hoa cúc hoặc trà kỷ tử táo đỏ vừa cung cấp nước ấm, vừa hỗ trợ tiêu hóa, kháng viêm đường hô hấp nhẹ.

Bên cạnh đó, người cao tuổi cũng nên lựa chọn các loại thực phẩm chức năng để bổ sung vi chất thiết yếu như: Kẽm, Vitamin C, Magie, Canxi, Vitamin D3, Omega-3 để củng cố hàng rào miễn dịch, giảm nguy cơ nhiễm trùng hô hấp, giúp duy trì mật độ xương, giảm tình trạng chuột rút về đêm do lạnh và hỗ trợ tim mạch, kháng viêm khớp...

Sản phẩm chăm sóc cá nhân và bảo vệ da mùa khô lạnh

Làn da người cao tuổi rất mỏng, ít tiết dầu nên dễ bị nứt nẻ, ngứa ngáy khi độ ẩm không khí giảm. Các sản phẩm như kem dưỡng ẩm, sữa tắm sẽ giúp làn da người cao tuổi bớt khô nứt, bảo vệ da, dầu thảo dược xoa bóp nhẹ nhàng vùng lòng bàn chân, lưng và các khớp trước khi đi ngủ, giúp người cao tuổi lưu thông khí huyết và dễ đi vào giấc ngủ hơn.

Dù thị trường hiện nay cung cấp vô vàn sản phẩm hiện đại, việc sử dụng các thiết bị và sản phẩm cho người cao tuổi trong mùa lạnh cần tuân thủ một số nguyên tắc an toàn cốt lõi. Chẳng hạn đặc biệt thận trọng với thiết bị sưởi nhiệt. Bởi nếu dùng đệm hay quạt sưởi hồng ngoại sai cách dễ gây khô niêm mạc hoặc bỏng nhiệt độ thấp cho người cao tuổi.

Việc sử dụng các loại thực phẩm chức năng, thuốc bổ mùa đông cần có sự tư vấn của bác sĩ, đặc biệt với những người có bệnh nền như đái tháo đường, suy thận, hoặc đang dùng thuốc chống đông máu.

Sản phẩm hỗ trợ chỉ là công cụ. Quan trọng nhất vẫn là khuyến khích người cao tuổi duy trì tập thể dục nhẹ nhàng trong nhà sau 7 giờ sáng, tránh ra ngoài trời quá sớm khi sương lạnh chưa tan.

Chăm sóc người cao tuổi khi thời tiết sang thu se lạnh không chỉ đơn thuần là mua một chiếc áo ấm hay một chiếc máy sưởi. Đó là sự thấu hiểu sâu sắc những thay đổi sinh lý của tuổi già để lựa chọn những sản phẩm thực sự an toàn, thiết thực. Sự kết hợp giữa các sản phẩm hỗ trợ hiện đại, chế độ dinh dưỡng hợp lý và tình yêu thương, quan tâm chu đáo từ gia đình chính là "tấm lá chắn" vững chắc nhất giúp các ông bà, cha mẹ già tận hưởng một mùa thu đông an lành, khỏe mạnh!

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