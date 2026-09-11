Tỷ giá USD hôm nay 11/9: Đồng Đô la Mỹ biến động trái chiều khối ngân hàng và 'chợ đen'

Tỷ giá USD, tỷ giá tiền tệ thế giới

Chỉ số USD Index (DXY), thước đo sức mạnh của đồng Đô la Mỹ so với 6 đồng tiền chủ chốt như EUR, JPY, GBP, CAD, SEK và CHF, tăng 0,28%, hiện ở mức 99,09 điểm.

Tỷ giá ngoại tệ, so với đồng Đô la Mỹ, đồng EUR giảm 0,19% so với USD, xuống còn 1,1612 USD/EUR. Đồng Yên giảm 0,50%, xuống 154,32 yên/USD. Đồng đô la Canada giảm 0,20%, xuống 1,3833 CAD/USD. Đồng bảng Anh giảm 0,27%, xuống 1,351 USD/bảng Anh. Đồng USD tăng 0,35%, lên 0,813 franc Thụy Sĩ/USD. Trong khi đó đồng nhân dân tệ ổn định ở mức 6,715 nhân dân tệ/USD...

Điểm đáng chú ý hôm nay DXY giảm xống vùng 99,09 điểm. USD ngân hàng tăng nhẹ nhẹ. USD tự do chững giá. Đồng yên Nhật, đồng EUR giảm nhiệt.

Đồng USD tăng trở lại trong phiên giao dịch ngày thứ Năm, lấy lại một phần đà giảm trước đó nhờ giá dầu và lợi suất trái phiếu Mỹ đi lên, đồng thời số liệu PPI củng cố kỳ vọng Fed có thể tăng lãi suất trong cuộc họp sắp tới. Thị trường hiện tập trung vào báo cáo CPI của Mỹ để đánh giá triển vọng chính sách tiền tệ.

Trong khi đó, ECB tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản như dự báo, nhưng đồng EUR giảm do lo ngại tác động tiêu cực của việc thắt chặt chính sách lên tăng trưởng kinh tế khu vực. Đồng yên Nhật giảm dù vẫn ở gần mức cao nhất 7 tháng trước kỳ vọng BOJ tăng lãi suất. Đồng bảng Anh, đô la Canada và franc Thụy Sĩ cũng biến động theo hướng USD mạnh lên.

Giá dầu tăng mạnh do căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục leo thang, góp phần hỗ trợ đồng bạc xanh. Trong khi đó, đồng nhân dân tệ của Trung Quốc duy trì ổn định gần mức cao nhất trong 3 năm rưỡi.

Tỷ giá USD, tỷ giá ngoại tệ trong nước

Tại thị trường trong nước, phiên giao dịch sáng nay ngày 11/9, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước ở mức 25.591 đồng/USD.

Tỷ giá USD tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước giảm, ở vùng 24.362 đồng mua vào và 26.820 đồng bán ra.

Khảo sát tại khối ngân hàng thương mại, tỷ giá USD và các ngoại tệ khác cũng có nhiều biến động.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietcombank

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 11/9/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietcombank ngày 11/9/2026.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietinbank

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 11/9/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietinbank ngày 11/9/2026.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại BIDV

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 11/9/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại BIDV hôm nay ngày 11/9/2026.

Tỷ giá USD tăng tại một số ngân hàng thương mại. Tại ngân hàng Vietcombank giá USD đã tăng 20 đồng cả chiều mua vào và bán ra so với phiên trước đó, ở vùng 25,710-26,120 đồng/USD. Tại VietinBank, giá USD đã tăng 36 đồng cả chiều mua vào và bán ra so với phiên trước đó, ở mức 25.666-26.111 đồng/USD. Tại BIDV giao dịch đồng bạc xanh mua vào và bán ra ở mức giá 25,740-26,120 đồng/USD, tăng 40 đồng cả chiều mua vào và bán ra so với phiên trước đó.

Tại các tiệm vàng, giá Đô la Mỹ hôm nay 11/9/2026, khảo sát lúc 10h36 phút ghi nhận không thay đổi so với giá cùng thời điểm ngày hôm qua ở vùng 25.849 đồng/USD mua vào và bán ra là 25.949 đồng/USD.

Tỷ giá EUR hôm nay 11/9, giảm tại một số ngân hàng thương mại. Tại Vietcombank, giá đồng EUR mua vào và bán ra niêm yết ở mức 29,341.56-30,889.13 đồng/EUR, đã giảm 23 đồng chiều mua vào và giảm 27 đồng chiều bán ra so với phiên trước đó. Tại ngân hàng Vietinbank, tỷ giá đồng EUR mua vào và bán ra duy trì ở mức 29.531-30.841 đồng/EUR, đã giảm 54 đồng cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên hôm qua. Tại BIDV giá đồng EURO ở mức 29,523-30,950 đồng/EUR, đã giảm 15 đồng chiều mua vào và giảm 14 đồng chiều bán ra so với phiên trước đó.

Tại các tiệm vàng, giá Euro hôm nay 11/9/2026 khảo sát lúc 10h44 phút hiện đang được mua vào là 30.039 đồng và bán ra là 30.154 đồng, không thay đổi so với cùng thời điểm ghi nhận hôm qua.

Tại ngân hàng Vietcombank, tỷ giá đồng yên Nhật ở vùng 161.99-173.17 đồng/Yen, giảm nhẹ so với phiên hôm qua; tại ngân hàng Vietinbank, đồng yên Nhật giảm cả chiều mua vào và bán ra, ở vùng 162,87-172,87 đồng/Yen. Tại ngân hàng BIDV, giá của 1 yên Nhật đang được mua vào, bán ra ở vùng 163.34-173.55 đồng, giảm nhẹ so với phiên hôm qua.

Diễn biến trên thị trường ngoại tệ ngày 11/9 cho thấy tỷ giá USD trong nước tăng nhẹ tại nhiều ngân hàng thương mại, phản ánh xu hướng phục hồi của đồng bạc xanh trên thị trường quốc tế. Đối với nhà đầu tư, diễn biến này cho thấy thị trường ngoại tệ vẫn đang trong giai đoạn nhạy cảm với các thông tin kinh tế vĩ mô của Mỹ. Những người nắm giữ USD có thể hưởng lợi khi tỷ giá tăng trở lại, trong khi các doanh nghiệp nhập khẩu phải đối mặt với chi phí thanh toán bằng ngoại tệ cao hơn. Với người có nhu cầu mua USD để du học, du lịch hoặc công tác nước ngoài, việc tỷ giá tăng nhẹ khiến chi phí quy đổi sang đồng USD nhích lên, dù chưa tạo ra áp lực lớn. Trong bối cảnh đồng bạc xanh còn chịu tác động đan xen từ kỳ vọng lãi suất, giá dầu và tình hình địa chính trị toàn cầu, người dân nên theo dõi sát diễn biến thị trường, cân nhắc chia nhỏ nhu cầu mua ngoại tệ theo từng giai đoạn thay vì mua dồn vào một thời điểm để hạn chế rủi ro biến động tỷ giá.

Trong khi đó, đồng EUR và yên Nhật tiếp tục giảm nhẹ tại nhiều ngân hàng trong nước, cho thấy xu hướng phân hóa giữa các đồng tiền chủ chốt. Điều này cũng mở ra cơ hội cho những người có nhu cầu thanh toán, du lịch hoặc du học tại châu Âu và Nhật Bản khi chi phí đổi ngoại tệ hiện không biến động quá mạnh so với những tuần trước.

Tỷ giá USD hôm nay 10/9: Đồng Đô la Mỹ vẫn chịu nhiều áp lực GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) cập nhật tỷ giá ngoại tệ mới nhất hôm nay thứ năm ngày 10/9/2026, chi tiết tỷ giá USD, EURO, Bảng Anh, Yên Nhật... và các ngoại tệ khác.