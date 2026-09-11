Vì sao giá lăn bánh Mitsubishi Xpander giảm sốc, MPV 7 chỗ rẻ như Toyota Vios?

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Lý do giá lăn bánh Mazda CX-5 giảm sâu, SUV cỡ C rẻ hiếm thấy GĐXH - Giá lăn bánh Mazda CX-5 đang vô cùng hấp dẫn do được thương hiệu Nhật tăng ưu đãi với lựa chọn trả góp hoặc trừ thẳng tiền mặt 69 triệu đồng giúp giá xe rẻ hơn Hyundai Creta.

Giá lăn bánh Mitsubishi Xpander

Mitsubishi Xpander.

Mitsubishi Xpander vẫn đang được thương hiệu Nhật Bản tung ưu đãi giảm giá không "phanh" thời điểm này.

Theo Đời sống và Pháp luật, trong đó, mẫu xe bán tốt nhất của hãng là Xpander nhận mức hỗ trợ chi phí mua xe và bảo dưỡng nhiều nhất. Mẫu MPV này được áp dụng chính sách hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ đi kèm phiếu nhiên liệu. Giá trị quy đổi thực tế lên tới 95 triệu đồng tùy từng phiên bản.

Cụ thể, Xpander AT Premium được hỗ trợ lệ phí trước bạ khoảng 66 triệu đồng và phiếu nhiên liệu 24 triệu đồng; Xpander AT nhận mức hỗ trợ trước bạ khoảng 59 triệu đồng cùng phiếu nhiên liệu 36 triệu đồng; Xpander MT tiêu chuẩn có mức hỗ trợ trước bạ khoảng 57 triệu đồng và phiếu nhiên liệu 10 triệu đồng. Trong đó, mẫu xe bán tốt nhất của hãng là Xpander nhận mức hỗ trợ chi phí mua xe và bảo dưỡng nhiều nhất. Mẫu MPV này được áp dụng chính sách hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ đi kèm phiếu nhiên liệu. Giá trị quy đổi thực tế lên tới 95 triệu đồng tùy từng phiên bản.

Nhờ đó, Mitsubishi Xpander MT sau ưu đãi còn 501 triệu đồng, rẻ ngang với sedan hạng B như Honda City G hay Toyota Vios bản tự động. Những ưu đãi này khiến giá lăn bánh Mitsubishi Xpander hấp dẫn hơn bao giờ hết.

Giờ đây, người những đối thủ bám đuổi phía sau như Toyota Veloz Cross, Suzuki XL7… thì ô tô điện mới thực sự gây áp lực cho Mitsubishi Xpander.

Giá lăn bánh xe Mitsubishi Xpander bao gồm giá niêm yết và một số khoản phí đi kèm như: phí trước bạ, phí đăng kiểm, phí bảo trì đường bộ...

Bảng giá lăn bánh Mitsubishi Xpander

Mẫu xe Năm sản xuất Giá niêm yết (triệu VNĐ) Giá lăn bánh (triệu VNĐ) Ưu đãi Hà Nội TP.HCM Tỉnh/TP khác Mitsubishi Xpander MT 2024 560 649 638 619 – Ưu đãi tương đương 100% phí trước bạ (~ 57 triệu VNĐ) – Phiếu nhiên liệu (~ 10 triệu VNĐ) Mitsubishi Xpander AT 2024 598 692 680 661 – Ưu đãi tương đương 100% phí trước bạ (~ 59 triệu VNĐ) – Phiếu nhiên liệu (~ 36 triệu VNĐ) 2025 598 692 680 661 Mitsubishi Xpander AT Premium 2025 658 759 746 727 – Ưu đãi tương đương 100% phí trước bạ (~ 66 triệu VNĐ) – Phiếu nhiên liệu (~ 24 triệu VNĐ)

Giá xe Mitsubishi Xpander và các đối thủ

Mitsubishi Xpander giá từ 560 triệu đồng

Toyota Avanza Premio giá từ 558 triệu đồng

Suzuki Ertiga Hybrid giá từ 539 triệu đồng

Suzuki XL7 giá từ 599,9 triệu đồng

Đánh giá xe Mitsubishi Xpander

Mitsubishi Xpander sở hữu thiết kế ưa nhìn

Theo Tạp chí điện tử Arttimes, ở thị trường Việt Nam, Mitsubishi Xpander sở hữu thiết kế ưa nhìn và hiện hành là bản nâng cấp vừa ra mắt năm ngoái. Xe có những trang bị tốt như đèn pha LED, mâm 17 inch hợp kim, nội thất ghế da, màn hình 10,1 inch…

Mitsubishi Xpander hiện hành sử dụng động cơ cũ MIVEC 1.5L cho công suất cực đại 103 mã lực và mô-men xoắn 141 Nm. Xe có 2 tùy chọn hộp số sàn 5 cấp hoặc số tự động 4 cấp, hệ dẫn động cầu trước.

*Lưu ý: Giá lăn bánh trên chỉ mang tính chất tham khảo, giá chưa bao gồm khuyến mại tại đại lý (nếu có), giá có thể thay đổi tùy theo khu vực và trang bị từng xe.

MPV 7 chỗ giá từ 462 triệu đồng rộng rãi, tiết kiệm nhiên liệu, cực hợp xăng E10 hấp dẫn nhất thị trường

MPV 7 chỗ rộng rãi, tiết kiệm nhiên liệu Honda BR-V, Mitsubishi Xpander và Hyundai Stargazer là những lựa chọn đáng chú ý trên thị trường hiện nay.

MPV 7 chỗ Honda BR-V

Honda BR-V

Giá xe Honda BR-V tại Việt Nam hiện dao động từ 629 triệu đến 705 triệu VNĐ cho 2 phiên bản. Hiện Honda đang ưu đãi tới 50% phí trước bạ cho BR-V.

Honda BR-V là một trong những lựa chọn đáng chú ý dành cho khách hàng gia đình đang tìm kiếm mẫu xe 7 chỗ rộng rãi, tiết kiệm nhiên liệu và có khả năng tương thích với xăng sinh học E10.

Hiện mẫu xe này được phân phối tại Việt Nam với hai phiên bản G và L, giá bán lần lượt 582 triệu đồng và 642 triệu đồng. BR-V sử dụng động cơ xăng 1.5L DOHC i-VTEC cho công suất tối đa 119 mã lực và mô-men xoắn cực đại 145 Nm, đi kèm hộp số vô cấp CVT.

Theo khuyến nghị của nhà sản xuất, động cơ trên Honda BR-V hoàn toàn có thể sử dụng xăng E10 nếu nhiên liệu đáp ứng đúng chỉ số octan yêu cầu. Đây là một lợi thế khi Việt Nam đang từng bước mở rộng việc sử dụng nhiên liệu sinh học nhằm giảm phát thải và bảo vệ môi trường.

Không chỉ tiết kiệm nhiên liệu với mức tiêu thụ trung bình khoảng 6,4 - 6,7 lít/100 km, BR-V còn ghi điểm nhờ không gian nội thất rộng rãi, cấu hình 7 chỗ linh hoạt cùng gói công nghệ an toàn Honda SENSING hiện đại.

MPV 7 chỗ Mitsubishi Xpander

Mitsubishi Xpander

MPV Mitsubishi Xpander có giá từ 568 - 659 triệu đồng tùy phiên bản. Hiện mẫu MPV này đang có gói ưu đãi tài chính lên tới 80 triệu đồng kèm quà tặng hấp dẫn.

Nhắc đến phân khúc MPV phổ thông tại Việt Nam, Mitsubishi Xpander luôn là cái tên nổi bật nhờ doanh số ấn tượng trong nhiều năm liên tiếp.

Mẫu xe hiện có giá bán từ 560 triệu đồng, sở hữu thiết kế lai SUV hiện đại cùng khoảng sáng gầm từ 205 - 225 mm, phù hợp với nhiều điều kiện vận hành tại Việt Nam.

Xpander được trang bị động cơ xăng 1.5L MIVEC sản sinh công suất 104 mã lực và mô-men xoắn cực đại 141 Nm, kết hợp hộp số sàn 5 cấp hoặc tự động 4 cấp.

Đáng chú ý, Mitsubishi xác nhận dòng xe này hoàn toàn tương thích với nhiên liệu E10. Điều này giúp người dùng có thể yên tâm sử dụng khi loại xăng sinh học mới được mở rộng trên thị trường trong thời gian tới.

Bên cạnh khả năng thích ứng với E10, Xpander còn được đánh giá cao nhờ khoang nội thất rộng rãi, hàng ghế linh hoạt, hệ thống giải trí hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto và loạt tính năng an toàn như cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc hay kiểm soát lực kéo.

MPV 7 chỗ Hyundai Stargazer

Hyundai Stargazer





Hyundai Stargazer hiện là một trong những mẫu MPV có giá dễ tiếp cận nhất thị trường khi đang ưu đãi tới 107 triệu đồng. Giá xe Hyundai Stargazer sau ưu đãi chỉ còn 462 triệu đồng với bản tiêu chuẩn và 508 triệu đồng với bản cao cấp nhất.

Xe sở hữu thiết kế hiện đại mang hơi hướng SUV, khoảng sáng gầm 205 mm cùng không gian nội thất rộng rãi dành cho 7 người ngồi.

Sức mạnh của Stargazer đến từ động cơ Smartstream G1.5L cho công suất tối đa 115 mã lực và mô-men xoắn cực đại 144 Nm, kết hợp hộp số vô cấp iVT.

Theo Hyundai, động cơ này hoàn toàn có thể sử dụng xăng sinh học E10 mà không ảnh hưởng đến khả năng vận hành nếu nhiên liệu đạt tiêu chuẩn chất lượng. Đây là điểm cộng đáng chú ý trong bối cảnh xu hướng chuyển đổi sang nhiên liệu thân thiện môi trường đang ngày càng được đẩy mạnh.

Ngoài khả năng tương thích với E10, Stargazer còn gây ấn tượng nhờ màn hình kép 10,25 inch, hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto không dây, điều hòa tự động, sạc không dây và gói an toàn Hyundai SmartSense trên các phiên bản cao cấp.