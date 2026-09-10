Rẻ hơn Kia Morning, ô tô điện của Suzuki giá 233 triệu đồng, đi xa 315km/lần sạc

Ngang cỡ Mazda CX-5, SUV điện giá 560 triệu đồng, sạc 9 phút, đi xa tới 620km sẽ về Việt Nam? GĐXH - SUV điện vừa xuất hiện trong Công báo sở hữu công nghiệp tại Việt Nam, gây chú ý với tầm hoạt động tới 620km, sạc siêu nhanh và tùy chọn drone trên nóc.

Ô tô điện của Suzuki đi xa 315km/lần sạc

Hiện chưa có nhiều thông tin về mẫu ô tô điện mini của Suzuki. Không loại trừ khả năng xe được phát triển dựa trên mẫu xe kei e Sky đã được giới thiệu trước đó để tiết kiệm chi phí. Ảnh: Suzuki





Theo Tạp chí Kinh tế chứng khoán, Suzuki đang chuẩn bị mở rộng danh mục ô tô điện tại Ấn Độ bằng một mẫu xe cỡ nhỏ có giá dễ tiếp cận hơn đáng kể so với e Vitara.

Nếu kế hoạch được hiện thực hóa, đây có thể trở thành một trong những sản phẩm quan trọng trong chiến lược điện hóa của Maruti Suzuki, đưa hãng trở lại đúng thế mạnh lâu năm tại Ấn Độ: ô tô nhỏ, giá vừa túi tiền và hướng đến số đông.

Khác với Suzuki e Vitara, mẫu SUV điện đầu tiên của Maruti Suzuki, chiếc xe mới được cho là sẽ phát triển ngay từ đầu với mục tiêu kiểm soát chi phí.

Phạm vi hoạt động dự kiến dao động khoảng 250-315 km sau mỗi lần sạc, tùy cấu hình và dung lượng pin. Đây là con số tương đối phù hợp với một mẫu ô tô điện nhỏ chủ yếu phục vụ nhu cầu đi lại hàng ngày trong đô thị.

Một chi tiết khác cho thấy ô tô điện mini mới và Suzuki e Sky có nhiều điểm chung là tầm hoạt động. Suzuki e Sky được công bố quãng đường đi được là 310 km/sạc và mẫu xe mới nhiều khả năng cũng sẽ tương tự. Ảnh: Suzuki

Maruti Suzuki hiện chưa công bố dung lượng pin, công suất động cơ, thời gian sạc cũng như các thông số vận hành chính thức. Do đó, phạm vi 315 km hiện mới nên được xem là thông tin dự kiến trước khi sản phẩm hoàn thiện.

Việc không chạy đua theo những bộ pin dung lượng quá lớn có thể giúp Suzuki kiểm soát hai yếu tố quan trọng là giá bán và trọng lượng.

Pin hiện là một trong những thành phần đắt đỏ nhất của ô tô điện. Với một mẫu xe chủ yếu di chuyển trong thành phố, bộ pin đủ dùng cho khoảng 250-315 km có thể tạo ra sự cân bằng tốt hơn giữa chi phí sản xuất, khối lượng và phạm vi hoạt động.

Một điểm đáng chú ý khác là mẫu xe được cho là sẽ sử dụng nền tảng thuần điện chuyên dụng, thay vì chuyển đổi từ kiến trúc dành cho ô tô động cơ đốt trong.

Cách phát triển này cho phép các kỹ sư chủ động bố trí bộ pin dưới sàn, tối ưu vị trí động cơ điện và tận dụng tốt hơn không gian cabin. Nhà sản xuất cũng không phải dành diện tích cho những thành phần như động cơ xăng, hộp số truyền thống, hệ thống xả hay bình nhiên liệu.

Đây có thể là lợi thế đáng kể với một chiếc ô tô điện mini, nơi từng centimet không gian đều ảnh hưởng đến sự thoải mái của người ngồi bên trong.

Theo kế hoạch được nhắc tới, mẫu xe có thể được sản xuất tại nhà máy Hansalpur, bang Gujarat. Đây cũng là cơ sở đảm nhận việc sản xuất e Vitara và giữ vai trò quan trọng trong hoạt động xuất khẩu xe của Suzuki.

Giá ô tô điện Maruti Suzuki

Hình dung về thiết kế của mẫu ô tô điện mini mới. Ảnh: Cartoq

Thông tin từ Đời sống và Pháp luật, theo thông tin ban đầu, mẫu xe điện cỡ nhỏ này có thể được giới thiệu trong vòng 2 năm tới, với giá dự kiến khoảng 8,5-10,5 lakh rupee, tương đương 233-288 triệu đồng. Nếu được thương mại hóa đúng kế hoạch, đây sẽ là sản phẩm quan trọng giúp Suzuki tiếp cận nhóm khách hàng đại chúng trong bối cảnh thị trường xe điện Ấn Độ ngày càng mở rộng.

Nếu mức giá dự kiến được duy trì khi thương mại hóa, mẫu xe điện mới của Suzuki sẽ bước vào một trong những phân khúc cạnh tranh đáng chú ý nhất tại Ấn Độ.

Mức khởi điểm khoảng 8,5 lakh rupee đặt sản phẩm vào nhóm ô tô điện phổ thông, nơi Tata Motors hiện đã có những sản phẩm đi trước.

Suzuki cũng không phải hãng duy nhất nhìn thấy cơ hội. Hyundai được cho là đang chuẩn bị một mẫu xe điện cỡ A+ với tỷ lệ nội địa hóa cao, có thể xuất hiện khoảng năm 2027.

Nếu các kế hoạch diễn ra đúng dự kiến, thị trường ô tô điện giá thấp tại Ấn Độ trong vài năm tới có thể trở thành cuộc cạnh tranh giữa Tata Motors, Maruti Suzuki, Hyundai, MG và một số thương hiệu mới.

Việc phát triển một mẫu ô tô điện giá hơn 230 triệu đồng phù hợp với thế mạnh truyền thống của Suzuki tại Ấn Độ.

Thông qua Maruti Suzuki, hãng Nhật Bản nhiều năm xây dựng vị thế bằng những mẫu hatchback và ô tô đô thị nhỏ, tập trung vào giá bán, mức tiêu hao nhiên liệu, chi phí sử dụng và độ thực dụng.

Điện hóa nhóm sản phẩm này lại là một bài toán khác. Nhà sản xuất phải kiểm soát chi phí pin trong khi vẫn bảo đảm phạm vi hoạt động đủ lớn, không gian cabin, khả năng sạc và các tiêu chuẩn an toàn.

Suzuki trước đó đã đặt mục tiêu phát triển tổng cộng 6 mẫu xe điện vào năm tài chính 2031. Lãnh đạo hãng cũng từng đề cập đến việc phát triển hatchback điện và mở rộng danh mục EV sang nhiều khoảng giá khác nhau.

Trong chiến lược đó, một mẫu xe điện dưới hoặc xung quanh ngưỡng 10 lakh rupee có thể đóng vai trò quan trọng hơn những sản phẩm đắt tiền về mặt doanh số.

Tầm hoạt động dự kiến tối đa 315 km cũng cho thấy Suzuki không nhất thiết phải tham gia cuộc đua 500-700 km mỗi lần sạc đang xuất hiện ở các phân khúc cao hơn. Với xe đô thị, một bộ pin nhỏ hơn có thể giúp giảm giá thành và trọng lượng, trong khi vẫn đáp ứng phần lớn hành trình hàng ngày.

Tất nhiên, hiện mẫu xe vẫn đang ở giai đoạn được cho là phát triển. Suzuki chưa công bố chính thức tên xe, giá bán, dung lượng pin, công suất động cơ hay thời điểm mở bán, vì vậy các thông số trên vẫn có thể thay đổi khi sản phẩm thương mại xuất hiện.

Nếu giữ được mức giá khởi điểm khoảng 233 triệu đồng cùng phạm vi hoạt động 250-315 km, chiếc ô tô điện mini mới có thể giúp Suzuki bước vào đúng sân chơi mà hãng vốn có lợi thế lớn tại Ấn Độ: xe nhỏ, chi phí dễ tiếp cận và hướng đến khách hàng đại chúng.

Xe ô tô giá từ 150 triệu đồng/chiếc sắp bán tại thị trường Việt Nam có gì đặc biệt?

Làn sóng xe điện tại thị trường Việt hứa hẹn sẽ rất sôi động khi TMT Motors mới đây đã hé lộ loạt mẫu xe điện mini mà hãng chuẩn bị phân phối.

Cụ thể, trong thông báo gần đây, TMT Motors cho biết hãng đã thống nhất cùng liên doanh SGMW (SAIC, General Motors và Wuling) dự kiến đưa ra bản thương mại của Baojun E100, Baojun Yep 2023 và Baojun Yep Plus tại thị trường Việt.

Xe ô tô điện Baojun E100 (200km/lần sạc) – sạc tại nhà, ổ cắm 220V

Baojun E100.

Với chiều dài tổng thể 2.488 mm, chiều rộng 1.506 mm và chiều cao 1.670 mm, Baojun E100 là một mẫu xe điện hai chỗ ngồi rất nhỏ gọn của liên doanh SGMW.

Baojun E100 được trang bị động cơ điện tạo ra công suất 39 mã lực và 110Nm mô-men xoắn cực đại, chiếc xe điện có thể di chuyển trong quãng đường dưới 200km cho một lần sạc, hoàn toàn phù hợp với môi trường đô thị.

Gói pin lithium-ion của Baojun E100 có thể được sạc chậm đầy trong khoảng 5 giờ và SGMW đang nghiên cứu đưa ra giải pháp để rút ngắn sạc nhanh từ 20% – 80% xuống chỉ còn 2 giờ.. Ngoài ra chiếc xe còn có khả năng tự hồi phục năng lượng thông qua hệ thống tái tạo năng lượng phanh thông minh. Xe không cần sạc tại trạm, chỉ cần sạc ở ổ cắm điện 220V ở bất cứ đâu.

E100 là một chiếc xe hai ghế kiểu dáng Smart nhỏ gọn với chiều dài cơ sở chỉ 1.600 mm, bán kính quay đầu 3,7 mét cũng giúp E100 di chuyển trong thành phố dễ dàng hơn. Chiếc xe nhỏ bé này có tốc độ tối đa 100 km/h, điều này có nghĩa là E100 vẫn có thể di chuyển trên các đường quốc lộ hay cao tốc có tốc độ cho phép dưới 100km/h.

E100 có hệ thống treo phía trước độc lập và hệ thống treo tay đòn đơn phía sau. Các tính năng tiêu chuẩn khác gồm có chống bó cứng phanh ABS với phân bổ lực phanh điện tử EBD, hỗ trợ đỗ phanh điện tử, cảm biến đỗ xe, ghế an toàn Isofix cho trẻ em và hệ thống cảnh báo người đi bộ.

Hiện TMT Motors đang đàm phán với đối tác SGMW dự kiến đưa sản phẩm thương mại phiên bản có khả năng thay thế dần xe 2 bánh gắn máy với mức giá dự kiến kèm theo pin dưới 150 triệu đồng.

Xe ô tô điện Baojun Yep 2023 (303km/lần sạc) – sạc tại nhà, ổ cắm 220V





Baojun Yep 2023.

Baojun Yep 2023 gây chú ý, thu hút công chúng khi lần đầu ra mắt và bắt đầu bán sản phẩm vào tháng 4/2023.

Xe sở hữu ngoại hình vuông vức, đầu xe nổi bật với cụm đèn pha LED xen kẽ đi cùng dải LED định vị ban ngày kiểu đứt đoạn. Phía dưới, phần cản trước được sơn tối màu. Xe sử dụng bộ mâm hai tông màu cùng tạo hình hoa 4 cánh.

Không gian nội thất của Baojun Yep nổi bật với cụm màn hình đôi kích thước 10,25 inch, hiển thị đầy đủ thông số, tiện nghi và camera 360 độ. Ghế ngồi trên Baojun Yep 2023 là loại bọc da, ghế lái có khả năng chỉnh điện 6 hướng, ghế phụ chỉnh cơ 4 hướng.

Xe sử dụng duy nhất một mô tơ điện cho công suất 67 mã lực và mô men xoắn cực đại 140 Nm, kết hợp cùng hệ dẫn động cầu sau.

Thời gian sạc tại nhà là 8h và nhà sản xuất SGMW đang cải tiến để rút ngắn thời gian sạc nhanh tại nhà là 3,5 tiếng và sạc siêu nhanh tại trạm sạc rút xuống còn 30 phút.

TMT Motors cho biết, Baojun Yep 2023 sẽ ra mắt tại thị trường Việt Nam trong thời gian tới với mức giá dự kiến kèm theo pin khoảng 300 triệu đồng .

Baojun Yep Plus (401 km/lần sạc) – sạc điện tại nhà, ổ cắm 220V

Baojun Yep Plus

Ngoài bản 3 cửa, Baojun Yep 2023, nay đã có thêm bản 5 cửa mang tên Baojun Yep Plus, ra mắt vào tháng 4/2024. Baojun Yep Plus có chất lượng và tiện lợi hơn rất nhiều so với bản 2 cửa Baojun Yep khi lên xuống xe không phải hạ ghế.

Xe sử dụng động cơ điện đặt ở phía trước với công suất 103 mã lực và mô-men xoắn 180 Nm, pin lithium 41.9 kWh mang lại phạm vi di chuyển 401km. Xe có tốc độ tối đa 150km/h. Bốn chế độ lái là Economy+, Economy, Standard và Sport.

Dù là mẫu xe hướng đến số đông với giá bán dễ tiếp cận, Baojun Yep Plus vẫn sở hữu không gian hiện đại: bảng đồng hồ LCD 8,8 inch, màn hình điều khiển trung tâm loại nổi 10,1 inch, vô lăng 3 chấu tích hợp phím chức năng, bệ trung tâm có giá đỡ ly và sạc không dây.

Xe hỗ trợ cả sạc nhanh và sạc thường. Ở chế độ sạc chậm, thời gian sạc là 9 tiếng, sạc nhanh rút thời gian sạc tại nhà 7kW xuống còn 4 tiếng và sạc siêu nhanh từ 20% đến 80% chỉ mất 35 phút.

Một số tiện ích đáng chú ý khác có thể kể đến trên Baojun Yep Plus như: camera 360 độ, điều hòa 2 chiều tự động, hệ thống lọc không khí, cần gạt mưa tự động, chìa khóa thông minh, tính năng điều khiển từ xa, ra lệnh bằng giọng nói và kính cửa sổ chống kẹt.

Hiện, cả TMT Motors và SGMW đang đàm phán định giá bán, dự kiến Baojun Yep Plus có giá dưới 500 triệu đồng khi bán tại Việt Nam.