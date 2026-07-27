Tin sao 27/7: Jennifer Phạm hành hương Tây Tạng, Nguyễn Văn Chung và Hòa Minzy gây chú ý

Thứ hai, 18:00 27/07/2026 | Giải trí
Thanh Hằng (th)
Thanh Hằng (th)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Hoa hậu Jennifer Phạm bắt đầu chuyến hành hương Tây Tạng sau chuyến du lịch cùng chồng con ở Mỹ và châu Âu, trong khi Nguyễn Văn Chung và Hòa Minzy có động thái gây chú ý.

Hòa Minzy và Nguyễn Văn Chung gây chú ý trong Tin sao 27 / 7 cùng Jennifer Phạm - Ảnh 1.

Hoa hậu Jennifer Phạm bắt đầu chuyến hành hương Tây Tạng sau gần hai tháng nghỉ dưỡng cùng chồng con ở Mỹ và châu Âu. Jennifer Phạm cho biết, đây là hành trình cô đã chờ đợi từ rất lâu.

Hòa Minzy và Nguyễn Văn Chung gây chú ý trong Tin sao 27 / 7 cùng Jennifer Phạm - Ảnh 2.

Jennifer Phạm cho biết, khi đứng trước công trình trên đồi Marpo Ri, cô cảm nhận rõ sự nhỏ bé của bản thân trước dòng chảy thời gian và thấy tâm hồn trở nên bình yên hơn.

Hòa Minzy và Nguyễn Văn Chung gây chú ý trong Tin sao 27 / 7 cùng Jennifer Phạm - Ảnh 3.

Siêu mẫu Hà Anh gây chú ý khi chia sẻ hình ảnh trong chuyến nghỉ dưỡng tại Maldives. Cô diện chiếc váy ren xuyên thấu mang gam màu trắng pha tím nhạt, kết hợp cùng đồ tắm tối màu bên trong. Thiết kế ôm sát tôn trọn đường cong quyến rũ và đôi chân dài trứ danh.

Hòa Minzy và Nguyễn Văn Chung gây chú ý trong Tin sao 27 / 7 cùng Jennifer Phạm - Ảnh 4.

Giữa khung cảnh biển xanh Maldives, siêu mẫu Hà Anh tạo dáng đầy chuyên nghiệp, khoe làn da nâu khỏe khoắn cùng thần thái đậm chất thời trang.

Hòa Minzy và Nguyễn Văn Chung gây chú ý trong Tin sao 27 / 7 cùng Jennifer Phạm - Ảnh 5.

Huyền Baby tiếp tục thu hút sự chú ý khi chia sẻ loạt ảnh mới trong chuyến du lịch tại Mỹ. Huyền Baby ghi điểm với phong cách thanh lịch, sang trọng cùng nhan sắc rạng rỡ.

Hòa Minzy và Nguyễn Văn Chung gây chú ý trong Tin sao 27 / 7 cùng Jennifer Phạm - Ảnh 6.

Huyền Baby diện áo cổ yếm họa tiết nổi bật kết hợp cùng quần short trắng, khéo léo tôn lên đôi chân dài và vóc dáng cân đối.

Hòa Minzy và Nguyễn Văn Chung gây chú ý trong Tin sao 27 / 7 cùng Jennifer Phạm - Ảnh 7.

Trên trang cá nhân, Hòa Minzy đã dành những lời cảm ơn đến nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung. Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đã để lại bình luận: "Đó là duyên phận những người nghệ sĩ như anh em mình đó em, gặp nhau và có một sản phẩm ý nghĩa". Chỉ là dòng bình luận ngắn gọn, Nguyễn Văn Chung đã khiến không ít khán giả thích thú và mong rằng cả hai sẽ có nhiều màn kết hợp thành công hơn nữa trong tương lai.

Hòa Minzy và Nguyễn Văn Chung gây chú ý trong Tin sao 27 / 7 cùng Jennifer Phạm - Ảnh 8.

Hoa hậu Phương Oanh chia sẻ hình ảnh xinh tươi rạng ngời, tràn đầy năng lượng khi đi siêu thị tại Indonesia.

(Ảnh FB nhân vật)

Hòa Minzy và Nguyễn Văn Chung gây chú ý trong Tin sao 27 / 7 cùng Jennifer Phạm - Ảnh 9.Tin sao 26/7: Gia đình Hồ Ngọc Hà - Kim Lý sang Ý nghỉ hè, Chi Pu gợi cảm xuống phố

GĐXH - Gia đình Hồ Ngọc Hà - Kim Lý đang tận hưởng kỳ nghỉ hè đáng nhớ tại Ý, trong khi đó ca sĩ Chi Pu gây chú ý với hình ảnh mới nhất.

Hòa Minzy và Nguyễn Văn Chung gây chú ý trong Tin sao 27 / 7 cùng Jennifer Phạm - Ảnh 10.Tin sao 25/7: Phương Oanh xinh tươi rạng rỡ sau 'sự cố', Ngọc Trinh tiếp tục mặc váy cưới

GĐXH - Diễn viên Phương Oanh chia sẻ "sự cố" bị trẹo lưng khi cúi xuống bế con, trong khi Ngọc Trinh tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý khi diện váy cưới.



Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.