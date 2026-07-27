Tin sao 27/7: Jennifer Phạm hành hương Tây Tạng, Nguyễn Văn Chung và Hòa Minzy gây chú ý
GĐXH - Hoa hậu Jennifer Phạm bắt đầu chuyến hành hương Tây Tạng sau chuyến du lịch cùng chồng con ở Mỹ và châu Âu, trong khi Nguyễn Văn Chung và Hòa Minzy có động thái gây chú ý.
NSND Lan Hương 'dở khóc dở cười' với màn nói ngọng thời thơ ấu của con traiGiải trí -
GĐXH - Ở tuổi hưu, NSND Lan Hương lần đầu hé lộ chuyện "dở khóc dở cười" khi sửa tật nói ngọng cho con trai thời thơ ấu. Qua đó, nữ nghệ sĩ nhấn mạnh tầm quan trọng của tiếng Việt: "Muốn nói hay, trước hết trẻ phải nói đúng".
Khoảnh khắc 'tuyệt đối điện ảnh' của gia đình siêu mẫu Hà Anh ở MaldivesGiải trí -
GĐXH - Siêu mẫu Hà Anh cùng ông xã Olly Dowden và hai con tận hưởng những phút giây thư giãn tại Maldives.
Nguyễn Văn Chung có động thái liên quan đến Hòa Minzy gây chú ýGiải trí -
GĐXH - Hòa Minzy chia sẻ xúc động về ca khúc "Nỗi đau giữa hòa bình" nhân Ngày Thương binh - Liệt sĩ. Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cũng bày tỏ tự hào về những sản phẩm âm nhạc ý nghĩa này.
Hai mô hình thư viện đồng hành cùng cuộc thi MC nhí toàn quốc 2026Xem - nghe - đọc -
GĐXH - Cuộc thi MC nhí toàn quốc 2026 không chỉ tìm kiếm tài năng mà còn phát triển văn hóa đọc thông qua hai mô hình: Thư viện Nâng cánh tri thức và Thư viện Sách nói.
Con gái Trung tá Minh bị kẻ lạ tiếp cận tại trườngXem - nghe - đọc -
GĐXH - Con gái Trung tá Minh đã bị những đối tượng thuộc tổ chức phản động tiếp cận ngay tại trường và gửi lời "hỏi thăm".
7 người đẹp quê Hà Tĩnh nổi bật tại Hoa hậu Việt Nam 2026Giải trí -
GĐXH - Nếu Nghệ An gây ấn tượng bởi số lượng đông đảo tại Hoa hậu Việt Nam, các đại diện Hà Tĩnh lại nổi bật với hình ảnh những nữ sinh, giảng viên trẻ giàu tinh thần cống hiến.
Nam thần quê Thanh Hóa vừa gây sốt trên phim giờ vàng 'Phía bên kia thành phố' khẳng định 'không có chống lưng'Giải trí -
GĐXH - Sở hữu chiều cao 1,86m cùng gương mặt sáng, Lê Như Nguyên Thành từng được nhận xét chỉ phù hợp với những vai thư sinh, công tử. Thế nhưng, vai Thái trong "Phía bên kia thành phố" đã giúp nam diễn viên trẻ phá bỏ mọi định kiến.
Diệu (Quỳnh Châu) bất ngờ thể hiện tình cảm với Sinh (Quang Sự)Xem - nghe - đọc -
GĐXH - Diệu thoải mái thể hiện tình cảm của mình với Sinh, người anh hàng xóm đồng thời là cộng sự ở bên lúc khó khăn.
'Hoàng tử Vpop' Hoàng Hải từng 'đặt cược' sự nghiệp khi chọn ca hátGiải trí -
GĐXH - "Hoàng tử Vpop" Hoàng Hải từng phải đưa ra lời hứa với bố mẹ rằng sẽ từ bỏ ca hát nếu không tạo được dấu ấn trong âm nhạc.
MC Hạnh Phúc, Khánh Vy nghẹn ngào khi dẫn cầu truyền hình 'Sao sáng dẫn đường'Giải trí -
GĐXH - MC Hạnh Phúc và MC Khánh Vy đã vô cùng xúc động khi được dẫn chương trình cầu truyền hình chính luận nghệ thuật "Sao sáng dẫn đường" kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026) vào tối 26/7.