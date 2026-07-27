Tin sao 27/7: Jennifer Phạm hành hương Tây Tạng, Nguyễn Văn Chung và Hòa Minzy gây chú ý

Trên trang cá nhân, Hòa Minzy đã dành những lời cảm ơn đến nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung. Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đã để lại bình luận: "Đó là duyên phận những người nghệ sĩ như anh em mình đó em, gặp nhau và có một sản phẩm ý nghĩa". Chỉ là dòng bình luận ngắn gọn, Nguyễn Văn Chung đã khiến không ít khán giả thích thú và mong rằng cả hai sẽ có nhiều màn kết hợp thành công hơn nữa trong tương lai.