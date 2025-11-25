Mỹ nhân 'Áo lụa Hà Đông' bất ngờ góp mặt trong phim của Johnny Trí Nguyễn

Johnny Trí Nguyễn tiết lộ điều chưa từng xuất hiện trong phim huyền sử có NSND Tự Long tham gia GĐXH - Johnny Trí Nguyễn đã có những tiết lộ thú vị và gây tò mò về bộ phim "Hộ linh tráng sĩ - Bí ẩn mộ Vua Đinh". Được biết, phim này có sự tham gia của NSND Tự Long.

Sau quá trình nghiên cứu công phu về lịch sử – văn hóa triều Đinh, đoàn làm phim Hộ linh tráng sĩ - Bí ẩn mộ vua Đinh đã tái hiện Tết Trung Thu năm 979 giữa ngôi làng ven cố đô Hoa Lư. Sự kiện không chỉ là một cảnh quay, mà còn là khoảnh khắc điện ảnh hòa vào đời sống, nơi hơn 200 diễn viên quần chúng bao gồm những bạn trẻ yêu thích cổ phục từ các nhóm như Chiêu Minh Các, các nhà sáng tạo nội dung trên mạng xã hội và người dân địa phương của tỉnh Ninh Bình cùng nhau khoác lên mình các bộ cổ phục triều Đinh, cùng thắp sáng bầu trời đêm trên mảnh đất linh thiêng ấy bằng niềm tự hào người Việt.

Hình ảnh Tuấn Trần - Thiên Tú trong phim "Hộ linh tráng sĩ - Bí ẩn mộ vua Đinh".

Trong khoảnh khắc lắng đọng ấy, nhà sản xuất công bố tên Tuấn Trần và Trần Thiên Tú – hai gương mặt trẻ mang sức sống của thời đại mới, được chọn để dẫn dắt nhịp cảm xúc và khát vọng bừng cháy trong câu chuyện huyền sử, sát cánh bên những diễn viên tên tuổi lớn để bước lên màn ảnh với một sức mạnh mới: mạnh mẽ, ngập tràn khí phách và hùng tráng như chính lịch sử Tổ tiên để lại.

Nếu Nguyên Phong là gió của núi rừng, thì An Nhiên của Thiên Tú là ngọn lửa âm ỉ nhưng mãnh liệt của người phụ nữ Việt.



Mang chí khí mạnh mẽ và khát vọng vượt số phận, An Nhiên không chấp nhận đứng sau bất kỳ ai, không chấp nhận những giới hạn dành cho "phận nữ nhi". Tính cách cô hoàn toàn khác biệt với cái tên cha mẹ đặt cho: sự bình yên trong tâm hồn và tự tại giữa dòng đời. Cô bước vào cuộc chiến bảo vệ bí mật mộ vua Đinh bằng tất cả lòng tự trọng, bản lĩnh và niềm tự hào dân tộc.

Thiên Tú được kỳ vọng sẽ "lột xác" trong phim mới.

Trở lại màn ảnh sau thời gian dài, Thiên Tú chứng minh rằng cô không chỉ là "bé Ngô" của Áo lụa Hà Đông hay vai nữ nội tâm trong Huyền Thoại Bất Tử năm nào. Cô trở lại với một năng lượng mới – sắc sảo hơn, tự tin hơn, mang sức mạnh nổi loạn đẹp đẽ của phụ nữ Việt.

Nếu nói mỗi thời đại đều cần một người kể chuyện bằng trái tim nóng và khí chất mạnh mẽ, thì ở Hộ linh tráng sĩ – Bí ẩn mộ Vua Đinh, người đó chính là Nguyên Phong, chàng trai núi rừng phóng khoáng, biểu tượng của tinh thần tự do.

Cái tên Nguyên Phong với ý nghĩa là một cội nguồn vững chắc, một cơn gió phiêu bồng. Anh hóa thân thành một tráng sĩ áo vải xuất thân thợ săn, được Thầy Mo người Mường (NSND Tự Long) nuôi dạy từ nhỏ. Anh chọn giấu đi tài năng hơn người để sống ngoài mọi khuôn khổ, nhưng khi vận mệnh dân tộc xoay chuyển, Nguyên Phong buộc phải bước ra ánh sáng – không phải vì danh vọng, mà vì lòng trung nghĩa.



Tuấn Trần

Cái tên Tuấn Trần không chỉ mang đến uy tín thương mại, mà còn là gương mặt bảo chứng cho những nhân vật phức tạp, giàu chiều sâu. Với một tạo hình hoàn toàn khác biệt và ấn tượng, vai Nguyên Phong giúp Tuấn Trần khai mở thêm một tầng cảm xúc mới: vừa hài hước, phóng khoáng, vừa kiên cường và đầy trắc ẩn.

Bộ phim Hộ linh tráng sĩ - Bí ẩn mộ vua Đinh kể về hành trình của 7 Hộ linh tráng sĩ đưa 99 quan tài Tiên Đế đi theo bảy hướng để đánh lừa kẻ thù muốn phá hoại lăng mộ – nơi được xem là nguồn vượng khí quốc gia. Hộ linh tráng sĩ - Bí ẩn mộ vua Đinh của đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình là câu chuyện về lòng trung thành, niềm tin, sự hi sinh và khát vọng tự do – những giá trị làm nên bản lĩnh Việt.

