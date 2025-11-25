Mỹ nhân 'Áo lụa Hà Đông' bất ngờ góp mặt trong phim của Johnny Trí Nguyễn
GĐXH - Thiên Tú - nữ phụ phim Áo lụa Hà Đông' sẽ là 1 trong 2 "tráng sĩ" tiếp theo sẽ xuất hiện trong phim mới do Johnny Trí Nguyễn làm đạo diễn võ thuật. Đây là vai diễn đặc biệt của mỹ nhân 9X.
Sau quá trình nghiên cứu công phu về lịch sử – văn hóa triều Đinh, đoàn làm phim Hộ linh tráng sĩ - Bí ẩn mộ vua Đinh đã tái hiện Tết Trung Thu năm 979 giữa ngôi làng ven cố đô Hoa Lư. Sự kiện không chỉ là một cảnh quay, mà còn là khoảnh khắc điện ảnh hòa vào đời sống, nơi hơn 200 diễn viên quần chúng bao gồm những bạn trẻ yêu thích cổ phục từ các nhóm như Chiêu Minh Các, các nhà sáng tạo nội dung trên mạng xã hội và người dân địa phương của tỉnh Ninh Bình cùng nhau khoác lên mình các bộ cổ phục triều Đinh, cùng thắp sáng bầu trời đêm trên mảnh đất linh thiêng ấy bằng niềm tự hào người Việt.
Trong khoảnh khắc lắng đọng ấy, nhà sản xuất công bố tên Tuấn Trần và Trần Thiên Tú – hai gương mặt trẻ mang sức sống của thời đại mới, được chọn để dẫn dắt nhịp cảm xúc và khát vọng bừng cháy trong câu chuyện huyền sử, sát cánh bên những diễn viên tên tuổi lớn để bước lên màn ảnh với một sức mạnh mới: mạnh mẽ, ngập tràn khí phách và hùng tráng như chính lịch sử Tổ tiên để lại.
Nếu Nguyên Phong là gió của núi rừng, thì An Nhiên của Thiên Tú là ngọn lửa âm ỉ nhưng mãnh liệt của người phụ nữ Việt.
Mang chí khí mạnh mẽ và khát vọng vượt số phận, An Nhiên không chấp nhận đứng sau bất kỳ ai, không chấp nhận những giới hạn dành cho "phận nữ nhi". Tính cách cô hoàn toàn khác biệt với cái tên cha mẹ đặt cho: sự bình yên trong tâm hồn và tự tại giữa dòng đời. Cô bước vào cuộc chiến bảo vệ bí mật mộ vua Đinh bằng tất cả lòng tự trọng, bản lĩnh và niềm tự hào dân tộc.
Trở lại màn ảnh sau thời gian dài, Thiên Tú chứng minh rằng cô không chỉ là "bé Ngô" của Áo lụa Hà Đông hay vai nữ nội tâm trong Huyền Thoại Bất Tử năm nào. Cô trở lại với một năng lượng mới – sắc sảo hơn, tự tin hơn, mang sức mạnh nổi loạn đẹp đẽ của phụ nữ Việt.
Nếu nói mỗi thời đại đều cần một người kể chuyện bằng trái tim nóng và khí chất mạnh mẽ, thì ở Hộ linh tráng sĩ – Bí ẩn mộ Vua Đinh, người đó chính là Nguyên Phong, chàng trai núi rừng phóng khoáng, biểu tượng của tinh thần tự do.
Cái tên Nguyên Phong với ý nghĩa là một cội nguồn vững chắc, một cơn gió phiêu bồng. Anh hóa thân thành một tráng sĩ áo vải xuất thân thợ săn, được Thầy Mo người Mường (NSND Tự Long) nuôi dạy từ nhỏ. Anh chọn giấu đi tài năng hơn người để sống ngoài mọi khuôn khổ, nhưng khi vận mệnh dân tộc xoay chuyển, Nguyên Phong buộc phải bước ra ánh sáng – không phải vì danh vọng, mà vì lòng trung nghĩa.
Cái tên Tuấn Trần không chỉ mang đến uy tín thương mại, mà còn là gương mặt bảo chứng cho những nhân vật phức tạp, giàu chiều sâu. Với một tạo hình hoàn toàn khác biệt và ấn tượng, vai Nguyên Phong giúp Tuấn Trần khai mở thêm một tầng cảm xúc mới: vừa hài hước, phóng khoáng, vừa kiên cường và đầy trắc ẩn.
Bộ phim Hộ linh tráng sĩ - Bí ẩn mộ vua Đinh kể về hành trình của 7 Hộ linh tráng sĩ đưa 99 quan tài Tiên Đế đi theo bảy hướng để đánh lừa kẻ thù muốn phá hoại lăng mộ – nơi được xem là nguồn vượng khí quốc gia. Hộ linh tráng sĩ - Bí ẩn mộ vua Đinh của đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình là câu chuyện về lòng trung thành, niềm tin, sự hi sinh và khát vọng tự do – những giá trị làm nên bản lĩnh Việt.
NSƯT Hoàng Hải, Kiều Anh xuất hiện trong phim nối sóng 'Gió ngang khoảng trời xanh'Xem - nghe - đọc - 12 giờ trước
GĐXH - "Gia đình trái dấu" sẽ lên sóng VTV3 sau khi bộ phim "Gió ngang khoảng trời xanh" kết thúc.
'Cách em 1 milimet' giành lại vị trí dẫn đầu từ 'Gió ngang khoảng trời xanh'Xem - nghe - đọc - 15 giờ trước
GĐXH - Bộ phim "Cách em 1 milimet" đã lấy lại vị trí đầu bảng xếp hạng rating phim Việt tuần qua từ "Gió ngang khoảng trời xanh".
Mỹ Anh khuyên Đăng ngừng hàn gắn, Dũng nói rõ lý do 'yêu gấp' với Kim NgânXem - nghe - đọc - 17 giờ trước
GĐXH - Trong "Gió ngang khoảng trời xanh" tập 47, Dũng đưa ra một loạt lý do để thuyết phục Kim Ngân nhanh chóng đồng ý tình cảm, còn Mỹ Anh bày tỏ mong muốn Đăng ngừng nỗ lực hàn gắn.
Bị đánh giá là 'mềm yếu', Khắc bị Phó bí thư tỉnh Sách yêu cầu rút khỏi vị trí Giám đốc SởXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Trong tập 17 phim "Lằn ranh", Khắc không chỉ làm mất lòng tin của ông Sách mà còn gây rắc rối cho Triển khi liên quan tới Vinh trong đường dây đánh bạc.
NSND Hồng Vân thành bà mối bất đắc dĩ, bê cả tính cách thật ngoài đời lên phimXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - NSND Hồng Vân từng là MC mai mối trong chương trình "Bạn muốn hẹn hò", mới đây trong phim điện ảnh đang chiếu rạp, chị tiếp tục thành "bà mối bất đắc dĩ".
Dũng 'con bác Bơ' buông lời ẩn ý có tình cảm với Kim NgânXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Trong tập 46 "Gió ngang khoảng trời xanh", Dũng quyết định thổ lộ với Kim Ngân, trong khi Toàn ghen tuông khi chạm mặt nam đồng nghiệp của vợ.
Nhạc sĩ Bắc Bling cùng ca sĩ nhí Kim Cương làm mới ký ức tuổi thơ qua MV 'Oẳn tù tì'Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - MV "Oẳn tù tì" của ca sĩ nhí Kim Cương và nhạc sĩ Tuấn Cry là sự kết hợp giữa hiện đại và trò chơi dân gian Việt Nam, hứa hẹn mang đến trải nghiệm âm nhạc mới mẻ.
SOOBIN bật khóc khi thành viên đầu tiên bị loại khỏi 'Tân binh toàn năng'Xem - nghe - đọc - 2 ngày trước
GĐXH - Tập 8 "Tân binh toàn năng" khép lại với nhiều nước mắt, đã có thí sinh đầu tiên phải nói lời chia tay với chương trình.
Ca sĩ Đông Hùng tiết lộ về gia đình và song ca với con gái trên sóng VTVXem - nghe - đọc - 2 ngày trước
Sau biến cố gia đình, ca sĩ Đông Hùng tìm thấy niềm hạnh phúc bên bà xã và cô con gái nhỏ. Nhờ điểm tựa tổ ấm, ca sĩ trở lại ca hát sôi nổi, sự nghiệp ngày càng thăng hoa.
Phim 'Người thừa kế không danh phận' phát sóng trên VTV9 từ ngày 2/12Xem - nghe - đọc - 3 ngày trước
GĐXH - Bộ phim "Người thừa kế không danh phận" được phát sóng vào khung giờ vàng trên VTV9 từ ngày 2/12.
SOOBIN bật khóc khi thành viên đầu tiên bị loại khỏi 'Tân binh toàn năng'Xem - nghe - đọc
GĐXH - Tập 8 "Tân binh toàn năng" khép lại với nhiều nước mắt, đã có thí sinh đầu tiên phải nói lời chia tay với chương trình.