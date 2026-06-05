Jun Vũ thăng hạng nhan sắc sau danh xưng 'hot girl trà sữa'
Từ danh xưng “hot girl trà sữa”, Jun Vũ từng bước xây dựng hình ảnh diễn viên trưởng thành với nhan sắc ngày càng nổi bật.
Diện mạo tuổi 18 tuổi của con gái út cựu người mẫu Thúy HạnhĐẹp - 12 giờ trước
GĐXH - Suti - con gái cựu người mẫu Thúy Hạnh, gây chú ý với diện mạo như trăng rằm, chiều cao 1m70 khi bước vào tuổi 18. Thúy Hạnh còn tự nhận "lép vế" trước nhan sắc rạng rỡ của con gái út Suti.
Siêu mẫu Anh Thư gợi cảm đến ngỡ ngàng ở tuổi 44Đẹp - 13 giờ trước
GĐXH - Siêu mẫu Anh Thư luôn trở thành tâm điểm chú ý bởi nhan sắc trẻ trung và vóc dáng đáng ngưỡng mộ.
Chặn đứng tình trạng tóc chẻ ngọn bằng những mẹo cực đơn giản nàyĐẹp - 20 giờ trước
GĐXH - Để giữ cho mái tóc luôn mềm mượt và khỏe mạnh, hãy thực hiện những cách đơn giản như cung cấp độ ẩm, chọn lược phù hợp và hạn chế sử dụng hóa chất mạnh.
MC song ngữ khoe cơ bụng săn chắc, tiết lộ bí quyết giữ vóc dáng suốt nhiều nămGiảm cân - 20 giờ trước
GĐXH - Phương Mai không chỉ là siêu mẫu mà còn là MC song ngữ nổi tiếng tại Việt Nam. Sau khi chia tay chồng ngoại quốc, người đẹp quê Hà thành vẫn duy trì cuộc sống năng động, tràn đầy năng lượng.
Cách Phanh Lee "gọt dáng" ở tuổi 36Đẹp - 1 ngày trước
Thay vì dán mắt vào những con số nhảy múa trên bàn cân, cựu hot girl đình đám một thời chọn cách lắng nghe cơ thể để tìm lại đường cong quyến rũ sau hai lần sinh nở.
Tóc hết xù rối mỗi sáng nhờ thói quen đơn giản này vào buổi tốiĐẹp - 1 ngày trước
GĐXH - Việc duy trì thói quen này buổi tối giúp tóc bớt xù rối khi thức dậy sẽ là bí quyết đơn giản để bạn bắt đầu ngày mới với mái tóc suôn mượt hơn.
'Nữ hoàng nội y' Ngọc Trinh nóng bỏng ở tuổi 37Đẹp - 1 ngày trước
GĐXH - "Nữ hoàng nội y" Ngọc Trinh lại tiếp tục "gây bão" trên mạng xã hội với loạt ảnh bikini khoe 3 vòng nóng bỏng, nhan sắc thăng hạng ở tuổi 37.
'Gọt dáng' sau sinh đẹp như 'dâu hào môn' Phanh LeeGiảm cân - 1 ngày trước
GĐXH - Phanh Lee hay còn gọi là diễn viên Phương Anh Lê đã khiến khán giả bất ngờ trước sắc vóc săn chắc và cân đối sau khi sinh con lần thứ 2.
Chân váy lụa đang trở lại "gây sốt" hè 2026Thời trang - 2 ngày trước
Có những món đồ cứ đến mùa hè lại được yêu thích trở lại, và chân váy lụa là một trong số đó.
Trẻ ra vài tuổi nhờ loại quả rẻ tiền giúp 'nhuộm đen' mái tóc bạc sớmĐẹp - 2 ngày trước
GĐXH - Tóc bạc sớm ngày càng phổ biến do căng thẳng, thiếu dinh dưỡng và lối sống thiếu khoa học. Dâu tằm là một trong những nguyên liệu được đánh giá cao nhờ giàu vitamin, khoáng chất và hợp chất chống oxy hóa.
Nhan sắc tuổi 30 của con gái tỷ phú Johnathan Hạnh NguyễnThời trang
GĐXH - Tiên Nguyễn - con gái tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn, ở tuổi 30 sở hữu nhan sắc gợi cảm cùng phong cách thời trang sành điệu, sang trọng.