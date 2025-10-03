Kết bạn với tỷ phú rởm, người phụ nữ ở Bắc Ninh bị lừa 900 triệu đồng

Theo lời kể của bà N, đối tượng tự xưng là tỷ phú đô la và gửi kết bạn với bà. Qua một số lần trò chuyện, người này giới thiệu con gái có đồng hồ đắt tiền muốn bán giá 2 tỷ đồng để thay đồng hồ khác. Đối tượng nói thấy bà N là người nhân hậu nên muốn giới thiệu cho bà mua lại đồng hồ, sau đó sẽ giới thiệu cho một công ty mua lại với giá 4 tỷ đồng, mang về lợi nhuận lớn cho bà N.

Công an xã Lục Nam tuyên truyền cho người dân về thủ đoạn của đối tượng lừa đảo trên không gian mạng.

Tiếp đó, đối tượng gửi đường link giới thiệu công ty mua đồng hồ cho bà N truy cập vào liên hệ với nhân viên mua bán đồng hồ. Từ ngày 22 đến 28/9/2025, đối tượng lừa đảo hướng dẫn bà N chuyển tiền 5 lần với tổng số 900 triệu đồng.

Đến khi bà N không còn khả năng tài chính, không thể chuyển thêm tiền, đối tượng đã chặn liên lạc và xóa nickname. Lúc này, bà N hoang mang, lo sợ, nói chuyện với người thân và được hướng dẫn đến cơ quan công an trình báo.

Công an xã Lục Nam khuyến cáo, để tránh bị lừa đảo, người dân nên bảo mật thông tin cá nhân, không chia sẻ đời tư lên mạng xã hội để các đối tượng lợi dụng, khai thác phục vụ cho việc lừa đảo.

Không nên kết bạn với người lạ qua các mạng xã hội như Facebook, Zalo, Viber, Telegram..., đặc biệt là những trang cá nhân sơ sài, không có thông tin. Không cài đặt, truy cập, tải bất kỳ ứng dụng, đường link của người lạ gửi đến. Khi phát hiện có dấu hiệu lừa đảo cần báo ngay cho lực lượng công an để kịp thời ngăn chặn.