Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 3/10/2026

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GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Bảy ngày 3/10/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 3/10/2026 - Ảnh 1.Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Sáu ngày 2/10/2026

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 2/10/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 3/10/2026 - Ảnh 2.Hôm nay (ngày 29/9) Vietlott thông báo có một người trúng thưởng

GĐXH – Mới đây, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra người chơi may mắn trúng giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55.

Kết quả xổ số

Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Bảy ngày 3/10/2026. Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Theo đó, xổ số thứ Bảy ngày 3/10/2026 được mở thưởng tại 8 công ty xổ số kiến thiết: TP. HCM - XSHCM, Long An - XSLA, Bình Phước - XSBP, Hậu Giang - XSHG, Đà Nẵng - XSDNG, Quảng Ngãi - XSQNG, Đắk Nông - XSDNO, Nam Định - XSNĐ.

KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam

Đầu tiên, xổ số miền Nam hôm nay thứ Bảy ngày 3/10/2026 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 3/10/2026 - Ảnh 1.

Kết quả xổ số miền Nam ngày 3/10/2026.

KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung

Tiếp theo, xổ số miền Trung hôm nay thứ Bảy ngày 3/10/2026 có kết quả như sau:

KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc

Cuối cùng, xổ số miền Bắc hôm nay thứ Bảy ngày 3/10/2026 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số Vietlott - XS Vietlott

Bên cạnh đó, xổ số Vietlott hôm nay thứ Bảy ngày 3/10/2026 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số Power 6/55 THỨ BẢY NGÀY 3/10/2026








Giá trị Jackpot 1:  đồng

Giá trị Jackpot 2:  đồng

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 1

O O O O O O



Jackpot 2

O O O O O | O


Giải Nhất

O O O O O


40.000.000
Giải Nhì

O O O O


500.000
Giải Ba

O O O


50.000

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 3/10/2026 - Ảnh 3.May mắn liên tục mỉm cười, người đàn ông trúng hơn 71 tỷ Vietlott đã từng trúng xổ số 1.103 lần

GĐXH - Mới đây, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) tiến hành trao giải Jackpot 1 của xổ số Power 6/55 trị giá hơn 71 tỷ đồng cho người chơi may mắn đến từ Quảng Trị.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 3/10/2026 - Ảnh 4.Vietlott thông báo có tới 2 người may mắn cùng trúng giải Jackpot

GĐXH – Mới đây, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra 2 người chơi may mắn trúng giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55.

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