Xuất hiện sedan giá 143 triệu đồng kích thước lớn hơn Hyundai Grand i10, có cả bản chạy điện, rẻ ngang Honda SH

Sedan cao cấp cùng cỡ Toyota Camry giá 480 triệu đồng thiết kế sang chảnh, động cơ PHEV, công nghệ hỗ trợ lái GĐXH - Sedan cao cấp được phát triển trên nền tảng kiến trúc CMA, đồng thời cung cấp cả lựa chọn động cơ xăng và hệ truyền động hybrid,

Sedan kích thước lớn hơn Hyundai Grand i10, có cả bản chạy điện

Tata Aeris Tạp chí Người đưa tin theo Carscoops, Tata Motors vừa chính thức ra mắt mẫu sedan cỡ nhỏ hoàn toàn mới mang tên Tata Aeris tại thị trường Ấn Độ. Mẫu xe này được ra đời để thay thế cho dòng Tigor cũ và cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ trong phân khúc sedan dưới 4 mét như Maruti Suzuki Dzire, Honda Amaze và Hyundai Aura (Hyundai Grand i10 tại Ấn Độ). Với mức giá khởi điểm từ 5,29 lakh Rupee (khoảng 143 triệu đồng) cho phiên bản tiêu chuẩn và lên đến 9,19 lakh Rupee (khoảng 249 triệu đồng) cho phiên bản cao cấp nhất, Tata Aeris hứa hẹn mang đến lựa chọn hấp dẫn trong tầm giá rẻ. Thậm chí, với mức giá này, Aeris hoàn toàn có thể được nhiều khách hàng lựa chọn để thay thế những mẫu xe máy tay ga hạng sang như Honda SH 350i.

Tata Aeris đại diện cho một bước nâng cấp toàn diện

Về mặt thiết kế, Tata Aeris đại diện cho một bước nâng cấp toàn diện khi chuyển sang sử dụng kiến trúc nền tảng X-Alfa mới cải tiến. Mặc dù tổng thể kích thước xe không thay đổi quá nhiều so với Tigor, nhưng Aeris lại sở hữu ngoại hình hiện đại hơn với phần đầu xe được làm mới hoàn toàn và dải đèn hậu dạng liền mạch kéo dài ở phía sau, giúp chiếc xe trông rộng rãi hơn. Phiên bản cao cấp nhất của Aeris được trang bị bộ mâm xe kích thước 15 inch.

Không gian nội thất của Tata Aeris cũng nhận được sự lột xác toàn diện với khu vực bảng điều khiển và vô-lăng hai chấu hiện đại. Điểm nhấn trong cabin là màn hình cảm ứng trung tâm 10,25 inch, kết hợp cùng cụm đồng hồ kỹ thuật số sắc nét. Tata cũng đã đầu tư nhiều trang bị vượt tầm phân khúc cho Aeris, bao gồm ghế bọc da nhân tạo có tính năng thông gió, sạc không dây, cổng sạc USB type-C công suất 65W, camera hành trình tích hợp chế độ ghi hình giám sát an ninh và hệ thống camera 360 độ hỗ trợ quan sát điểm mù.

Tata cũng đã đầu tư nhiều trang bị vượt tầm phân khúc cho Aeris,

Dù giá bán rẻ hơn nhiều so với Hyundai Grand i10 và Kia Morning, thậm chí rẻ hơn cả mẫu xe máy ta ga hạng sang Honda SH 350i, nhưng Tata Aeris vẫn có những trang bị an toàn đáng gờm với 6 túi khí tiêu chuẩn trên tất cả các phiên bản. Mẫu xe này còn sở hữu hệ thống cân bằng điện tử (ESP), hỗ trợ khởi hành ngang dốc, hệ thống giám sát áp suất lốp, sưởi kính sau cùng hệ thống phát hiện rò rỉ khí dành riêng cho các biến thể sử dụng nhiên liệu khí nén CNG.

Không gian nội thất của Tata Aeris cũng nhận được sự lột xác toàn diện

Về vận hành, Tata Aeris cung cấp hai tùy chọn hệ truyền động gồm động cơ xăng 1.2L và động cơ CNG hai bình khí. Dù Tata Aeris kế thừa nền tảng động cơ từ Tigor, nhưng hãng xe Ấn Độ đã thực hiện tinh chỉnh lại, giúp cải thiện khả năng vận hành và mức tiêu hao nhiên liệu. Ước tính mức tiêu hao nhiên liệu của phiên bản máy xăng đạt khoảng 16 km/lít trong điều kiện thực tế. Mẫu sedan giá rẻ mới này được bán ra với 5 phiên bản trang bị bao gồm Smart, Pure, Pure+, Creative và Accomplished, trong đó tùy chọn CNG-AMT xuất hiện trên hầu hết các bản, kể cả bản cao cấp Accomplished.

Giá sedan Tata Aeris

Tạp chí Người quan sát thông tin theo Carscoops, mức giá dự kiến tương đương Tigor hiện tại, từ khoảng 570.000 rupee, tương đương khoảng 143 triệu đồng, và cao nhất khoảng 910.000 rupee, tương đương hơn 247 triệu đồng.

Mức giá này giúp Tata Aeris tiếp tục nằm trong nhóm sedan có giá dễ tiếp cận nhất tại thị trường Ấn Độ. Mẫu xe sẽ cạnh tranh với các đối thủ như Suzuki Dzire, Hyundai Aura và Honda Amaze. Đây đều là những mẫu sedan cỡ nhỏ hưởng lợi từ chính sách thuế tại Ấn Độ dành cho ô tô có chiều dài dưới 4m.

Xe ô tô dưới 500 triệu đồng 'bao sang', giá hấp dẫn nhất thị trường

Xe ô tô nhỏ gọn có giá thành cực hấp dẫn và là lựa chọn hàng đầu của người dùng Việt, trong đó nhiều cái tên 'nổi trội' cũng góp mặt, được đánh giá không thua gì 'xe quốc dân' Hyundai Grand i10 hay Kia Morning.

VinFast VF 5 Plus

VinFast VF5 Plus.

Giá từ 442 triệu đồng.

VinFast VF 5 Plus nổi bật với thiết kế hiện đại, trẻ trung với dải đèn pha LED hình chữ V đặc trưng ở phía trước và phía sau. Đèn pha và đèn hậu đặt thấp hợp xu hướng mới.

Kích thước dài x rộng x cao lần lượt 3.967 x 1.723 x 1.578 mm, chiều dài cơ sở 2.514 mm, cho thấy VF 5 Plus là mẫu xe nhỏ gọn, hợp di chuyển đô thị, nhưng vẫn sở hữu không gian nội thất rộng rãi hơn các đối thủ đồng hạng.

Nội thất bên trong thiết kế theo phong cách tối giản, bao gồm các tiện nghi nổi bật như màn hình trung tâm 8 inch, bảng đồng hồ điện tử 7 inch, hệ thống lọc không khí PM2.5, cần số kiểu núm xoay.

Mẫu xe điện nhà VinFast đầy đủ các công nghệ an toàn và hỗ trợ lái hàng đầu phân khúc như 6 túi khí, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảnh báo giao thông phía sau, cảnh báo điểm mù…

Hiện tại, VinFast VF 5 Plus được phân phối với 2 phiên bản la-zăng lõi thép 16 inch và la-zăng hợp kim 17 inch. Áp dụng các ưu đãi hiện hành, khách hàng có thể nhận khoản ưu đãi tiền mặt lên tới gần 18 triệu đồng, đưa giá xe về chỉ từ 442 triệu đồng. Đây là lựa chọn số 1 với nhóm khách hàng mua ô tô lần đầu, hoặc đang có nhu cầu chuyển sang các phương tiện tiết kiệm chi phí, thân thiện với môi trường.

Giá xe Hyundai Grand i10

Hyundai Grand i10.

Từ 360 - 435 triệu đồng.

Đứng đầu trong danh sách này không thể không nhắc đến 'xe quốc dân' Hyundai Grand i10 có mức giá từ 360 đến 435 triệu đồng tùy từng phiên bản. Là một trong những mẫu xe giá rẻ bán chạy nhất phân khúc Sedan cỡ nhỏ bởi ngoại hình trẻ trung, hiện đại lại được trang bị nhiều tiện nghi.

Nội thất của Grand i10 được bố trí hài hòa, với vật liệu chủ đạo là nhựa và nỉ nhưng vẫn đem lại cảm giác cao cấp. Màn hình cảm ứng 8 inch đặt nổi, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto, mang lại trải nghiệm giải trí mượt mà cho người dùng. Không gian bên trong cũng khá rộng rãi, hàng ghế sau cho phép hành khách ngồi thoải mái ngay cả trên những hành trình dài.

Hyundai Grand i10 2024 được trang bị động cơ 1.2L, sản sinh công suất 83 mã lực và mô-men xoắn 114 Nm. Hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động 4 cấp, giúp xe vận hành êm ái và tiết kiệm nhiên liệu với mức tiêu thụ khoảng 5.4 lít/100 km. Các tiện nghi phải kể đến như: Khởi động bằng nút bấm, camera lùi và cảm biến đỗ xe phía sau.

Giá xe Kia Morning

Kia Morning.

Từ 349 đến 424 triệu đồng.

Kia Morning 2022 đã có sự lột xác đáng kể trong thiết kế. Lưới tản nhiệt được tinh chỉnh mới trên hình dạng mũi hổ truyền thống chính là sự thay đổi rõ rệt nhất trên mẫu xe này.

Về tổng thể, đại kình địch của Hyundai Grand i10 và VinFast Fadil có ngoại thất không quá nổi bật và xuất sắc nhưng mẫu xe này vẫn gây được ấn tượng tốt với khách hàng nhờ thiết kế đơn giản, nhỏ gọn nhưng cũng đầy tinh tế. Điểm nhấn đáng chú ý là cụm đèn sương mù gương cầu cùng với lưới tản nhiệt hình mũi hổ tạo nên sự kết hợp đầy cá tính. Chưa dừng ở đó, ngoại hình của xe cũng mang đậm chất thể thao với cản sau và sự xuất hiện của ống pô kép mạnh mẽ.

Kia Morning vẫn sử dụng hệ thống chiếu sáng bao gồm đèn sương mù và đèn pha Halogen Projector. Tuy nhiên, nhà sản xuất đã nâng cấp đèn định vị ban ngày cùng đèn hậu của xe lên bóng LED. Ngoài ra, ngoại thất của xe còn có thêm tính năng gương chiếu hậu chỉnh điện tích hợp tính năng sấy, đèn pha tự động bật/tắt.

Giá xe Toyota Wigo

Toyota Wigo.

Từ 352 - 385 triệu đồng.

Đứng ở vị trí thứ 2 là Toyota Wigo 2024 đang được bán với giá dao động từ 352 đến 385 triệu đồng. Đây cũng là mẫu xe giá rẻ bậc nhất phân khúc sedan/hatchback đô thị nhỏ, phù hợp với nhu cầu sử dụng hàng ngày hoặc các gia đình trẻ với thiết kế đơn giản, vận hành ổn định.

Nội thất Toyota Wigo sử dụng chất liệu nhựa cứng kết hợp với các chi tiết trang trí màu đen tạo nên cảm giác bền bỉ. Màn hình cảm ứng 7 inch, hỗ trợ kết nối Bluetooth và hệ thống điều hòa cơ. Không gian nội thất khá khiêm tốn nhưng Wigo vẫn cung cấp chỗ ngồi vừa đủ cho 4 người lớn.

Về vận hành, Toyota Wigo 2024 trang bị động cơ 1.2L, công suất 87 mã lực và mô-men xoắn 113 Nm, đi kèm hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động 4 cấp. Với ưu điểm bền bỉ và tiết kiệm, mẫu xe có mức tiêu thụ nhiên liệu khá ít, chỉ khoảng 5.2 lít/100 km.

Giá xe Mitsubishi Attrage

Từ 380 – 490 triệu đồng.

Cuối cùng là Attage 2024 đến từ nhà Mitsubishi đang được bán mức giá dao động từ 380 đến 490 triệu đồng, tùy từng phiên bản. Đây là mẫu xe 'ngon - bổ - rẻ' đúng nghĩa vì giá thành khá 'mềm' so với phân khúc Sedan cỡ B, tiết kiệm nhiên liệu và có nhiều trang bị thực tế đến người dùng.

Mitsubishi Attrage mang phong cách thiết kế Dynamic Shield đặc trưng của Mitsubishi, tạo cảm giác mạnh mẽ và hiện đại. Đầu xe được trang bị lưới tản nhiệt mạ chrome sáng bóng, kết hợp đèn pha LED cho cảm giác cao cấp dù thuộc phân khúc giá rẻ. Mâm xe hợp kim 15 inch giúp tôn lên vẻ năng động cho tổng thể chiếc xe.

Bên trong khoang cabin, Attrage 2024 được thiết kế khá tối giản, chủ yếu tập trung vào không gian rộng rãi cho cả hàng ghế trước và sau. Màn hình cảm ứng 7 inch là điểm nhấn chính, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto.

Mitsubishi Attrage vận hành với động cơ xăng 1.2L, cho công suất 78 mã lực và mô-men xoắn 100 Nm, đi kèm hộp số CVT. Mức tiêu thụ nhiên liệu ấn tượng chỉ khoảng 5 lít/100 km, phù hợp chi vệc di chuyển trong đô thị. Ngoài ra, xe cũng được trang bị hệ thống điều hòa tự động, camera lùi và hệ thống khởi động bằng nút bấm, mang lại tiện ích vượt trội trong phân khúc.



