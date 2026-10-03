Trải nghiệm xe máy điện giá 27,5 triệu đồng đi 180km/lần sạc, pin LFP, có TCS, Hill Hold và màn hình TFT

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Phát hiện xe máy điện giá 24 triệu đồng, động cơ Bosch, đi xa 75km GĐXH - Xe máy điện có giá hơn 24 triệu đồng được trang bị động cơ Bosch công suất tối đa 1.500 W, bộ ắc quy 60V - 20Ah và phạm vi hoạt động công bố 75km.

Xe máy điện đi 180km/lần sạc, pin LFP





Phân khúc xe máy điện quanh 30 triệu đồng tiếp tục có thêm lựa chọn đáng chú ý với Yadea Osta, mẫu xe được phân phối với hai phiên bản H+ và P, khác nhau chủ yếu về dung lượng pin, tốc độ tối đa và phạm vi hoạt động.

Theo công bố từ Yadea, cả hai phiên bản đều sử dụng động cơ điện có công suất danh định 1.500 W và công suất tối đa 2.750 W. Trong khi bản H+ có tốc độ tối đa 49 km/h và phạm vi hoạt động công bố 120 km, Osta P nâng hai thông số tương ứng lên 63 km/h và 180 km.

Ngoài phạm vi di chuyển, Osta còn gây chú ý khi sở hữu hàng loạt công nghệ như kiểm soát lực kéo TCS, hỗ trợ giữ xe trên dốc Hill Hold, kiểm soát tốc độ xuống dốc HDC và màn hình TFT.

Yadea Osta được thiết kế theo hướng của một mẫu scooter điện đô thị với các đường nét tương đối mềm mại và thanh lịch.

Xe có nhiều lựa chọn màu sắc, hướng đến nhóm khách hàng trẻ hoặc người cần phương tiện sử dụng hằng ngày nhưng không muốn một mẫu xe điện có ngoại hình quá đơn giản.

Tính thực dụng được chú trọng với hốc chứa đồ phía trước và không gian cốp nằm bên dưới yên. Người dùng nhờ đó có thêm vị trí để cất những vật dụng cá nhân khi di chuyển.

Như vậy, người mua cần bỏ thêm khoảng 4,5 triệu đồng để chuyển từ Osta H+ lên Osta P. Khoản chênh lệch này chủ yếu đổi lại bộ pin dung lượng lớn hơn, tốc độ tối đa cao hơn 14 km/h và phạm vi hoạt động lý thuyết tăng thêm 60 km.

Đây là khác biệt tương đối rõ ràng, đặc biệt với những người có nhu cầu di chuyển nhiều mỗi ngày.

Điểm đáng chú ý nhất trên Yadea Osta là việc cả hai phiên bản đều sử dụng pin lithium sắt phosphate LFP. Osta H+ được trang bị bộ pin 72V - 30Ah, tương đương dung lượng năng lượng danh nghĩa khoảng 2,16 kWh.

Với cấu hình này, xe có phạm vi hoạt động tối đa được công bố khoảng 120 km sau mỗi lần sạc.

Trong khi đó, Osta P sử dụng bộ pin lớn hơn đáng kể với thông số 72V - 45Ah, tương đương khoảng 3,24 kWh. Tầm hoạt động tối đa theo công bố nhờ đó tăng lên 180 km/lần sạc.

Điều đó đồng nghĩa dung lượng năng lượng của bản P cao hơn khoảng 50% so với H+, tương ứng với mức tăng 50% về phạm vi hoạt động công bố.

Yadea Osta được thiết kế theo hướng của một mẫu scooter

Tuy nhiên, các con số 120 km và 180 km nên được hiểu là phạm vi tối đa theo điều kiện thử nghiệm của nhà sản xuất, không phải quãng đường mà xe chắc chắn đạt được trong mọi tình huống sử dụng.

Tầm hoạt động thực tế còn chịu ảnh hưởng của tốc độ, tải trọng, nhiệt độ, địa hình, áp suất lốp, số lần tăng giảm tốc và việc sử dụng các thiết bị điện trên xe.

Cả hai phiên bản đều dùng chung động cơ với công suất danh định 1.500 W và công suất tối đa 2.750 W. Đây cũng là hai thông số cần phân biệt. Mức 1.500 W phản ánh công suất danh định của động cơ, còn 2.750 W là công suất tối đa có thể đạt được trong những điều kiện nhất định.

Osta H+ có tốc độ tối đa 49 km/h, trong khi Osta P đạt 63 km/h. Như vậy, bản P không chỉ có pin lớn hơn mà còn được thiết lập để vận hành ở tốc độ cao hơn. Khả năng leo dốc tối đa của cả hai phiên bản được công bố ở mức 15 độ.

Nếu ưu tiên quãng đường và tốc độ, Osta P rõ ràng là cấu hình nổi bật hơn. Ngược lại, với nhu cầu chủ yếu đi học, đi làm trong phạm vi ngắn và muốn giảm chi phí ban đầu, H+ có mức giá dễ tiếp cận hơn.

Ngoài hệ thống pin, danh sách công nghệ là một trong những điểm tạo khác biệt cho Yadea Osta trong vùng giá khoảng 30 triệu đồng.

Xe được trang bị TCS – hệ thống kiểm soát lực kéo, hỗ trợ hạn chế tình trạng bánh xe mất độ bám trong một số điều kiện mặt đường trơn trượt.

Tiếp đến là Hill Hold, hỗ trợ giữ xe khi dừng trên đường dốc, giảm nguy cơ xe trôi về phía sau trong thời điểm người lái chuyển từ trạng thái dừng sang tăng tốc.

Xe được trang bị TCS

Osta còn có HDC, hệ thống hỗ trợ kiểm soát tốc độ khi xuống dốc. Ba công nghệ này phục vụ những tình huống khác nhau: TCS tập trung vào độ bám, Hill Hold hỗ trợ khi dừng và khởi hành trên dốc, còn HDC hỗ trợ người điều khiển kiểm soát xe khi đi xuống dốc.

Khu vực điều khiển sử dụng màn hình TFT độ phân giải HD, thay vì đồng hồ LCD đơn sắc cơ bản thường gặp trên nhiều mẫu xe điện phổ thông. Xe còn hỗ trợ kết nối smartphone và định vị, mở rộng khả năng tương tác giữa người dùng với phương tiện.

Một trang bị khá lạ trên xe máy điện là loa Bluetooth, cho phép kết nối với thiết bị di động. Ngoài ra, Osta còn được bố trí cổng USB để cấp nguồn cho điện thoại hoặc thiết bị cá nhân.

Hệ thống phanh sử dụng phanh đĩa ở cả bánh trước và bánh sau, kết hợp lốp không săm. Hệ thống giảm xóc thủy lực đảm nhiệm việc hấp thụ dao động trong quá trình vận hành.

Giá xe máy điện Osta H+ và Osta P

Theo Tạp chí Kinh tế chứng khoán Việt Nam, ở mức 27,49 triệu đồng cho Osta H+ và 31,99 triệu đồng cho Osta P, Yadea đang đặt mẫu xe này vào một trong những vùng giá cạnh tranh mạnh của thị trường xe máy điện Việt Nam. Điểm đáng chú ý là giá công bố đã bao gồm pin và bộ sạc giúp người mua dễ xác định tổng chi phí ban đầu hơn.

Nếu chỉ xét chênh lệch giữa hai phiên bản, khoản thêm 4,5 triệu đồng cho Osta P mang lại bộ pin tăng từ 72V - 30Ah lên 72V - 45Ah, tốc độ tối đa tăng từ 49 lên 63 km/h và phạm vi hoạt động công bố tăng từ 120 lên 180 km mỗi lần sạc.

Trong khi đó, động cơ 1.500 W, công suất tối đa 2.750 W cùng nhóm công nghệ TCS, Hill Hold, HDC và màn hình TFT giúp Osta không chỉ cạnh tranh bằng quãng đường di chuyển.

Với người thường xuyên đi xa, Osta P đáng chú ý nhờ tầm hoạt động công bố 180 km. Còn với nhu cầu đô thị cơ bản, Osta H+ giữ lại phần lớn trang bị nhưng đưa giá xuống dưới 28 triệu đồng.

Xe máy điện giá hơn 10 triệu đồng, có mẫu đi gần 130 km/sạc, không cần bằng lái phù hợp với học sinh trên 16 tuổi

Xe máy điện Aima M1 Sport: giá 10,5 triệu đồng

Aima M1 Sport





Aima M1 Sport là một trong những mẫu xe có giá thấp nhất trong danh sách, với mức tham khảo khoảng 10,5 triệu đồng.

Theo Tạp chí Nhịp sống thị trường, xe được trang bị động cơ 250W, cho tốc độ tối đa 25 km/h. Nguồn điện đến từ bộ ắc-quy 48V-12Ah, đủ để xe di chuyển khoảng 50 km sau một lần sạc đầy. Thời gian nạp điện vào khoảng 8 giờ.

M1 Sport sử dụng khung thép sơn tĩnh điện, vành đúc hợp kim kết hợp lốp không săm. Trang bị đi kèm gồm hệ thống chiếu sáng LED, màn hình LCD, phanh tang trống ở cả bánh trước và bánh sau cùng khóa Smartkey.

Thiết kế của mẫu xe này được phát triển theo phong cách M133 quen thuộc, hướng nhiều hơn tới người dùng trẻ và nhu cầu đi lại quãng ngắn trong đô thị.

Xe máy điện Yadea I6: giá 11,8 triệu đồng

Yadea I6





Yadea I6 hiện có giá trong khoảng 11,8-13,5 triệu đồng tùy phiên bản.

Theo Yadea Việt Nam, mẫu xe có kích thước 1.430 x 665 x 1.030 mm, chiều cao yên 700 mm và trọng lượng khoảng 38,5 kg. Khả năng tải tối đa được công bố ở mức 75 kg.

Xe sử dụng động cơ điện một chiều không chổi than, công suất định danh 210W và công suất cực đại 250W. Tốc độ tối đa được giới hạn ở 25 km/h.

Tùy phiên bản, người dùng có thể lựa chọn ắc-quy 48V-12Ah hoặc pin lithium 48V-14Ah. Quãng đường hoạt động sau mỗi lần sạc đầy khoảng 50 km.

Một số tiện ích đáng chú ý gồm hệ thống đèn LED, màn hình LCD, giảm xóc thủy lực, phanh tang trống trên cả hai bánh và tính năng chống trộm.

Xe máy điện Yadea I-Fun: giá 11,9 triệu đồng

Yadea I-Fun





Có giá tham khảo 11,9 triệu đồng, Yadea I-Fun cũng hướng tới nhóm khách hàng trẻ cần phương tiện nhỏ gọn để đi học hoặc di chuyển hàng ngày.

Theo Báo Gia Lai online, xe dài 1.470 mm, rộng 700 mm và cao 1.010 mm. Chiều cao yên ở mức 700 mm, trọng lượng khoảng 40 kg.

I-Fun dùng động cơ HUB với công suất định danh 210W, tối đa 250W và vận tốc cao nhất 24 km/h.

Bộ pin lithium 48V-12Ah cho phép xe đi khoảng 45 km sau một lần sạc. Pin có thể tháo rời, giúp việc nạp điện thuận tiện hơn trong trường hợp người dùng không thể đưa xe tới vị trí có ổ cắm.

Trang bị trên xe gồm đèn LED, phanh tang trống trước và sau, giỏ trước dung tích 13 lít, sàn để chân rộng 400 mm cùng hệ thống khóa bánh chống trộm.

Xe máy điện TAILG GR55: giá 12,9 triệu đồng

TAILG GR55





TAILG GR55 có giá khoảng 12,9 triệu đồng và nằm trong nhóm xe đạp điện có khả năng vận hành tương đối cao.

Thông tin từ báo Xây dựng, xe được trang bị động cơ 500W, tốc độ tối đa 40 km/h. Bộ ắc-quy 48V-22,3Ah giúp phương tiện có thể di chuyển tối đa khoảng 80 km sau một lần sạc. Thời gian nạp đầy điện dao động 6-8 giờ.

GR55 nặng khoảng 42 kg, có kích thước 1.625 x 705 x 1.025 mm và chiều cao yên 720 mm.

Phanh đĩa được sử dụng ở bánh trước, trong khi phía sau là phanh tang trống. Xe dùng lốp kích thước 3.0-10 ở phía trước và 2.75-10 ở phía sau.

Với thiết kế gọn và trọng lượng vừa phải, GR55 được định vị cho học sinh, sinh viên hoặc người cần phương tiện di chuyển ngắn trong thành phố.

Xe máy điện Yadea Odora S2: giá 16,5 triệu đồng

Yadea Odora S2





Ở mức giá 16,5 triệu đồng, Yadea Odora S2 là một trong những lựa chọn có tốc độ cao hơn trong nhóm xe điện hướng tới học sinh, sinh viên.

Theo hãng Yadea Việt Nam, xe có thể đạt vận tốc tối đa 46 km/h và đi khoảng 80 km sau mỗi lần sạc đầy.

Odora S2 sử dụng ắc-quy thay vì pin lithium-ion. Kích thước xe đạt 1.775 x 669 x 1.120 mm, khoảng sáng gầm 160 mm và chiều cao yên 750 mm.

Với khoảng giá từ hơn 10 triệu đến dưới 18 triệu đồng, người dùng hiện có khá nhiều lựa chọn xe điện phục vụ nhu cầu đi học và di chuyển hàng ngày. Tuy nhiên, ngoài giá bán, người mua cũng cần cân nhắc tốc độ tối đa, quãng đường hoạt động, loại pin hoặc ắc-quy và chi phí sử dụng lâu dài để chọn mẫu xe phù hợp.