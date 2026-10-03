Giá vàng hôm nay 3/10: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý, Doji, PNJ ở mức bao nhiêu?

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Giá vàng hôm nay tại thị trường trong nước

Theo ghi nhận bảng giá vàng mới nhất của các thương hiệu SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu…, giá vàng SJC đang được các thương hiệu niêm yết giá bán ở mức 143,50 triệu đồng/lượng.

Giá vàng SJC

Giá vàng SJC tại Công ty SJC (Hà Nội) niêm yết ở mức 140,50-143,50 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra);

Giá vàng SJC tại Bảo Tín Minh Châu giao dịch với mức 140,50-143,50 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra);

Giá vàng 9999 tại Tập đoàn Phú Quý đang niêm yết quanh mức 140,50-143,50 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra);

Giá vàng PNJ tại Hà Nội và TP.HCM giao dịch tại 140,50-143,50 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra);

Giá vàng DOJI tại Hà Nội và TP.HCM niêm yết quanh ngưỡng 140,50-143,50 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra);

Giá vàng SJC tại Mi Hồng được niêm yết ở mức 142,00-143,50 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng nhẫn

Giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại Doji giao dịch ở mức 140 - 144 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 20.000 đồng/chỉ so với đầu giờ sáng qua.

Giá vàng nhẫn tại PNJ được niêm yết ở mức 140,5-143,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn tại DOJI được niêm yết ở mức 139,5-143,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn tròn trơn 9999 của Bảo Tín Minh Châu được niêm yết ở mức 139,4-143,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng SJC được các thương hiệu trong nước niêm yết giá bán ở mức 143,50 triệu đồng/lượng. Ảnh minh họa: TL

Giá vàng thế giới hôm nay

Theo Báo Nông nghiệp & Môi trường, trên sàn Kitco, giá vàng thế giới giao ngay (lúc 9h30) đang giữ ở giá 4.142,7 USD/ounce. Hôm qua, giá kim loại quý này giảm mạnh về mức 4.139,80 USD/ounce.

Giá vàng hôm nay tại thị trường thế giới đang nằm trên ngưỡng 4.140 USD/ounce trong bối cảnh, đồng USD duy trì ở mức cao.

Theo quy đổi tỷ giá Vietcombank (chưa tính thuế, phí), giá vàng thế giới tương đương 130,6 triệu đồng/lượng, chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới khoảng 12,9 triệu đồng/lượng.

VOV dẫn tin từ Kitco NewsWire cho biết, giá vàng vẫn giữ vững bất chấp lợi suất cao do kỳ vọng vào Cục Dự trữ Liên bang (Fed) giảm bớt. Tâm lý thị trường vẫn tập trung vào sự khác biệt giữa kỳ vọng về việc Fed nới lỏng chính sách tiền tệ trong ngắn hạn và lợi suất trái phiếu dài hạn vẫn ở mức cao. Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu giảm xuống còn 197.000, thấp hơn dự báo của giới chuyên gia, củng cố thêm bằng chứng cho thấy thị trường lao động vẫn kiên cường trước báo cáo việc làm tháng 9 vào thứ sáu.

Trong tuần qua, đồng USD tăng giá và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ duy trì ở mức cao, gây sức ép lên kim loại quý. Diễn biến này khiến giá vàng ghi nhận một tuần giảm.

Theo Công cụ FedWatch của CME, thị trường hiện đánh giá xác suất Fed tăng lãi suất trong tháng 10 ở mức khoảng 14%, giảm mạnh so với 28% trước khi dữ liệu việc làm được công bố và khoảng 70% vào đầu tuần.

Chuyên gia phân tích Edward Meir của Marex cho rằng kỳ vọng tăng lãi suất đã giảm, trong khi đồng USD cũng suy yếu nhẹ, tạo điều kiện cho giá vàng phục hồi. Theo ông, thị trường kim loại quý trước đó đã rơi vào trạng thái bán quá mức, do đó một nhịp hồi phục dễ xảy ra. Tuy nhiên, vị này lưu ý các tín hiệu kỹ thuật vẫn khá tiêu cực và giá vàng có thể tiếp tục chịu áp lực nếu chu kỳ tăng lãi suất quay trở lại.