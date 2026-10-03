Chung cư có niên hạn sử dụng: Diễn biến giá căn hộ khu vực phường Cầu Giấy biến động ra sao?

Hiện nay, phường Cầu giấy được hình thành từ việc sắp xếp một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Dịch Vọng, Dịch Vọng Hậu, Quan Hoa, Yên Hòa thuộc quận Cầu Giấy cũ và phường Mỹ Đình 1, Mỹ Đình 2 thuộc quận Bắc Từ Liêm cũ.

Thống kê từ nhiều sàn giao dịch bất động sản cho thấy, giá chung cư tại khu vực Cầu Giấy liên tục leo thang trong những năm gần đây, bám sát xu hướng tăng của toàn thành phố Hà Nội, giá bán thậm chí chạm và vượt ngưỡng 100 triệu đồng/m2.

Đơn cử có thể kể đến căn hộ 3 phòng ngủ, rộng 95m2 tại dự án Mipec Rubik 360, đường Xuân Thủy, phường Cầu Giấy hiện đang được chính chủ đăng thông tin rao bán với giá 11 tỷ đồng, tương đương 115,79 triệu đồng/m2.

Anh Hoàng, môi giới bất động sản giới thiệu căn hộ 4 phòng ngủ, rộng 154m2 tại dự án chung cư The Park Home , đường Thành Thái, phường Cầu Giấy với giá 18,5 tỷ đồng, tương đương 120,13 triệu đồng/m2.

Môi giới bất động sản Nguyễn Giáp cũng cho biết căn hộ 3 phòng ngủ, rộng 84m2 tại dự án Sky Park Residence, đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy đang được chính chủ rao giá 9,2 tỷ đồng, tương đương 106,98 triệu đồng/m2.

Như vậy, dù những thông tin xoay quanh Nghị định 21-NQ/TW, khiến thị trường bất động sản có nhiều luồng ý kiến trái chiều, nhiều người dự đoán giá chung cư sẽ chững lại. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, theo khảo sát, giá chung cư trên địa bàn phường Cầu Giấy nói riêng, thành phố Hà Nội nói chung vẫn giữ được sự ổn định, thậm chí cao so với thu nhập của nhiều người dân hiện nay.

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